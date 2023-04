Creative Stage 360 im Test: Kompakte Bluetooth-Soundbar zum fairen Preis

At a Glance Unsere Wertung Pro Großartiger Klang

Bluetooth

Dolby Atmos Kontra USB-Port kann Fire-Stick nicht mit Strom versorgen

Kein 3,5-mm-Eingang Fazit Wenn Sie auf der Suche nach einer kompakten Soundbar für Ihr Wohnzimmer sind, die nicht zu viel kostet, aber dennoch einen großartigen Klang bietet, ist die Stage 360 genau das richtige Modell für Sie.

Preis beim Test

$229

Creative ist vielleicht nicht der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn man sich für eine Soundbar entscheidet. Allerdings kann das Unternehmen auf eine lange Geschichte im Audiobereich zurückblicken – vor allem mit Kopfhörern, Soundbars und anderen Gadgets für PCs.

Die Soundbar Stage 360 ist in vielerlei Hinsicht attraktiv. Zum einen ist sie kürzer als viele andere Modelle. Mit ihrer Breite von 565 mm passt sie dorthin, wo einige ihrer Konkurrenten keinen Platz finden. Und wenn Sie einen Fernseher haben, der nicht die typische Breite hat, kann das ein echter Vorteil sein.

Zweitens wird Dolby Atmos unterstützt. Das ist natürlich nicht einzigartig, aber die Stage 360 ist sicherlich eine der günstigeren Optionen, wenn Atmos ein Kriterium für Sie ist.

Das bedeutet, dass der separate Subwoofer mit einem Kabel und nicht kabellos verbunden ist, aber solange Sie ihn irgendwo in der Nähe der Soundbar auf den Boden stellen können, ist das kein Problem. Übrigens: Auch ein kabelloser Subwoofer benötigt ein Stromkabel. Gut, dass der Stage 360-Subwoofer über ein einziges Kabel von der Soundbar mit Strom versorgt wird.

Design & Verarbeitung

Für TV und PC geeignet

Dolby-Atmos-Unterstützung

Zwei HDMI-Eingänge

Bluetooth 5

Mit dem schwarzen Metallgitter an der Vorderseite ist der Stage 360 vielleicht nicht die attraktivste Erscheinung. In Kombination mit einem schwarz gerahmten Fernseher macht die in Schwarz gehaltene Soundbar aber eine ganz gute Figur.

Auf der Oberseite sind die Knöpfe zum Ein- und Ausschalten, zur Lautstärkeregelung und zum Umschalten der Eingänge platziert – die natürlich auch auf der Fernbedienung zu finden sind.

Auf der Vorderseite, hinter dem Gitter, befindet sich eine einfache LED-Anzeige, die den aktiven Eingang, die Lautstärke und das wiedergegebene Audioformat anzeigt. Je nach Betrachtungswinkel kann das Display es etwas schwer abzulesen sein. Glücklicherweise kann es komplett ausgeschaltet werden, so dass es nicht ablenkt, während man den Fernseher benutzt.

Jim Martin / Foundry

Die Soundbar hat Gummifüße, aber Sie können auch keilförmige Füße erhalten, die Sie über die Soundbar stülpen können, wenn Sie in der Nähe der Soundbar sitzen. Die “Keile” heben den Winkel leicht an, so dass die Lautsprecher mehr auf Sie gerichtet sind. Seltsamerweise gibt es keinen 3,5-mm-Eingang, so dass Sie entweder HDMI oder einen optischen Anschluss verwenden müssen, um den Ton vom PC zur Soundbar zu leiten.

Die meisten Benutzer werden die Soundbar jedoch an ihren Fernseher anschließen. Die Auswahl an Eingängen ist für dieses Szenario völlig ausreichend. Der einzige mögliche Kritikpunkt ist, dass es nur zwei HDMI 2.0-Eingänge (und einen HDMI-ARC-Ausgang) gibt, so dass Sie die Eingänge Ihres Fernsehers verwenden müssen, wenn Sie mehr als zwei Geräte außer dem Fernseher selbst haben.

Jim Martin / Foundry

Dank Bluetooth kann die Soundbar auch als kabelloser Lautsprecher verwendet werden, um Musik oder andere Audiosignale von Ihrem Smartphone oder Tablet zu übertragen.

Batterien für die Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang enthalten, man sollte also ein Paar Mignonzellen im Haus haben. Auch ein HDMI-Kabel ist nicht dabei. Das ist komisch, da ein optisches Kabel in der Verpackung zu finden ist.

Die Fernbedienung ist in Ordnung, aber die Beschriftung der Tasten ist etwas zu klein. Gerade bei schlechten Lichtverhältnissen sind die Funktionen der Tasten kaum zu erkennen.

Jim Martin / Foundry

Einrichtung

ARC-Unterstützung

Dolby Atmos nur über HDMI

Die Installation der Stage 360 dauert nicht lange. Es lohnt sich allerdings, die kartenähnliche Anleitung aufzublättern, um die verschiedenen Schaltpläne zu sehen. So können Sie sich vorab entscheiden, wie Sie die vorhandenen Geräte anschließen möchten.

Im einfachsten Fall benötigt man ein Stromkabel für die Soundbar (das Netzteil ist integriert), ein HDMI-Kabel für den ARC-Anschluss des Fernsehers und ein Kabel für den Subwoofer. Sollten Sie Dolby Atmos-Sound wünschen, müssen Sie HDMI verwenden, da der optische Anschluss dies nicht unterstützt.

Abhängig von Ihrem TV-Modell, Ihren HDMI-Geräten und wie diese mit CEC umgehen, kann die Situation mit den Fernbedienungen verwirrend sein. Theoretisch kann die Fernbedienung der Soundbar einige Funktionen des Fernsehers steuern. Das kann aber problematisch sein und nicht auf Anhieb funktionieren.

Frustrierend ist auch, dass das Einschalten aus dem Standby-Modus etwa 10 Sekunden dauert. Das erscheint unnötig und wird noch ärgerlicher durch die automatische Abschaltfunktion. Die wird aktiv, sollte nach ein paar Minuten kein Ton an einem Eingang erkannt werden. Verlässt man also kurz den Raum und kommt zurück, sieht man auf dem Display die Anzeige, dass die Soundbar in den Standby-Modus gegangen ist. Es dauert dann 10 bis 12 Sekunden, bis man wieder einen Ton hört.

Sie können die automatische Abschaltung jedoch deaktivieren, indem Sie bei ausgeschalteter Soundbar die Power-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Soundqualität

Die gute Nachricht ist, dass die Stage 360 fantastisch klingt. Sie werden den Unterschied zu den Einbaulautsprechern Ihres Fernsehers sofort hören. Obwohl der Subwoofer klein und leicht ist, verleiht er den Effekten in Filmen einen kräftigen Tiefgang und von Musik bis zu Stimmen, den nötigen Bass.

Jim Martin / Foundry

Das liegt nicht nur an der hervorragenden Qualität des Stage 360, sondern auch an der Lautstärke. Wenn Sie Ihren Fernseher lauter stellen möchten, füllt die Combo problemlos ein mittelgroßes Wohnzimmer.

Im Vergleich zu den meisten Fernsehgeräten bietet die Soundbar eine deutlich klarere Sprachwiedergabe, so dass es leichter fällt, Dialoge zu verstehen – vor allem wenn sie viel zu viele nuschelnde Sätze enthalten, die durch zu laute Hintergrundgeräusche oder Musik noch schwerer zu verstehen sind.

Zugegebenermaßen ist es schwierig, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tonmodi herauszuhören. Im Nachtmodus werden erwartungsgemäß die Bässe gedämpft und die mittleren Frequenzen angehoben, so dass man die Worte der Charaktere leiser hören kann, um andere im Haus nicht zu stören.

Einer der Hauptgründe, sich für Stage 360 zu entscheiden, ist Dolby Atmos. Kurz gesagt, es ist großartig. Obwohl die Soundbar nur zwei Lautsprecher hat (die Racetrack-Lautsprecher werden wegen ihrer Form so genannt), ist der Surround-Effekt sehr gut.

Jim Martin / Foundry

Es kommt natürlich auf die Soundquelle und die Inhalte an, aber das gilt für jeden Surround-Sound. In dem relativ kleinen Wohnzimmer, in dem wir die Soundbar getestet haben, war der Unterschied zwischen Stereo und Atmos enorm. Stereo klang im Vergleich flach, während Atmos Hubschrauber über dem Kopf schweben und Schüsse von der Seite kommen ließ.

In manchen Filmen scheint der Ton von überall her zu kommen. Ähnlich verhält es sich bei Rennspielen: Das Rauschen des Windes in den Außenaufnahmen und das Rattern und Vibrieren im Inneren des Wagens, der über die Rennstrecke rast, geben einem das Gefühl, Teil des Geschehens zu sein.

Dolby Atmos zu erhalten kann schwierig sein. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Streaming-Gerät Dolby Atmos unterstützt und natürlich auch der Streaming-Dienst. Beispielsweise können Sie Atmos über Netflix auf dem Amazon Fire TV Cube hören, aber nicht auf dem Fire TV Stick 4K.

Glücklicherweise sagt Ihnen Stage 360, was Sie hören, wenn Sie die Info-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Jim Martin / Foundry

Preis & Verfügbarkeit

Sie können die Creative Stage 360 für 199,99 Euro direkt bei Creative kaufen. Im Handel kostet die Soundbar kaum weniger. Beim Amazon gibt es gelegentlich Rabattaktionen mit 20-Prozent-Coupons auf den Listenpreis.

Fazit

Wer auf viel Bass Wert legt, sollte Soundbars ohne Subwoofer meiden. Und die, die einen haben, sind meist ziemlich teuer. Deshalb empfehlen wir die Creative Stage 360: Sie trifft genau den richtigen Kompromiss zwischen Klangqualität und Preis, so dass man das Gefühl hat, sein Geld gut angelegt zu haben.

Ja, der Subwoofer ist nicht kabellos, aber das ist bei diesem Preis ein kleiner Kompromiss. Die einzigen wichtigen Funktionen, auf die Sie im Vergleich zu teureren Konkurrenzprodukten verzichten müssen, sind ein dedizierter Center-Lautsprecher für noch klarere Stimmen und ein integrierter digitaler Assistent wie Alexa oder Google Assistant. Wenn Sie diese Nachteile nicht stören, ist die Stage 360 ein guter Kauf.

Spezifikationen