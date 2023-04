PS5 nie günstiger: Playstation 5-Bundle mit God of War jetzt für 479,99 Euro – wie lange?

Der Preis der Playstation 5 fällt unter die UVP? Dieser Gedanke war lange komplett abwegig, musste man doch jahrelang auf ein kurzes Angebotsfenster warten, um eine PS5 kaufen zu können. Doch inzwischen übersteigt das Angebot die Nachfrage, sodass man die Power-Konsole jetzt sogar mit einem Rabatt bekommt. Wer endlich auch Top-Spiele wie God of War Ragnarök, The Last of Us Part 2 oder Gran Turismo 7 auf der PS5 erleben möchte, zahlt weniger denn je für ein Bundle aus Playstation 5 und Spiel. Die Angebote für PS5 Digital und PS5 5 Disc Edition sind befristest und gelten nur solange der Vorrat reicht.

Neuer Tiefstpreis: PS5 mit God of War Ragnarök jetzt ab 479,99 Euro

Amazon hat den Preis für Bundles aus PS5-Konsole und dem Mega-Hit God of War Ragnarök gesenkt – unter die UVP. Den günstigsten Einstieg in die PS5-Welt erhält man mit dem Paket aus PS5 Digital Edition und God of War Ragnarök, das jetzt für nur noch 479,99 Euro zu haben ist – jedoch nur für kurze Zeit. Da dieses Konsolenmodell kein 4K-Blu-ray-Laufwerk besitzt, lassen sich Spiele ausschließlich aus dem Playstation Store herunterladen. Wer aber auf ein Laufwerk verzichten kann, konnte bislang nirgends günstiger das Bundle aus God of War Ragnarök und PS5-Konsole kaufen als jetzt bei Amazon. Aber auch die PS5 Disc Edition mit God of War Ragnarök gibt es derzeit zu einem Preis unterhalb der UVP. Hier liegt das Spiel sogar physisch bei, kann also weiterverkauft werden. Die Angebote sind zeitlich befristet, Interessenten sollten rasch zuschlagen.

Nie günstiger als jetzt: PS5-Konsole + God of War Ragnarök bei Amazon

Was zeichnet die Playstation 5 aus?

Die Playstation 5 zeichnet sich durch eine Reihe von beeindruckenden technischen Merkmalen und Funktionen aus. Sie ist mit einem leistungsstarken, maßgeschneiderten AMD-Prozessor ausgestattet, der auf der RDNA 2- und Zen 2-Architektur basiert. Dadurch bietet sie eine enorme Rechenleistung und ermöglicht eine verbesserte Grafikleistung im Vergleich zu ihrer Vorgängerkonsole, der Playstation 4.

Die PS5 verfügt über eine superschnelle SSD, die drastisch reduzierte Ladezeiten und nahezu sofortige In-Game-Teleportationen ermöglicht. Die Konsole unterstützt auch Raytracing, eine fortschrittliche Technologie, die realistischere Lichteffekte und Reflexionen in Spielen möglich macht.

Ein weiteres Highlight der PS5 ist die Unterstützung von 4K-Gaming mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, was für ein flüssigeres und detailreicheres Spielerlebnis sorgt. Die Konsole ist zudem abwärtskompatibel mit den meisten Playstation-4-Spielen, sodass Sie Ihre bestehende Spielesammlung weiterhin genießen können.

Die PS5 bietet auch ein neues, innovatives 3D-Audio-System namens Tempest 3D AudioTech, das ein immersives Klangerlebnis bietet und die Spielatmosphäre verbessert. Schließlich ist der neue Dualsense-Controller ein bedeutendes Upgrade gegenüber dem Dualshock 4 und bietet haptisches Feedback, adaptive Trigger und eine integrierte Mikrofonanlage für eine intensivere und realistischere Spielerfahrung.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben PS5 mit God of War

Wer sich neben der Playstation 5 und God of War Ragnarök für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.