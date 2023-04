ChatGPT kommt für Windows – über dieses neue Microsoft-Tool

Microsoft integriert ChatGPT in Windows 11 und Windows 10, wie die US-IT-Nachrichtenseite Windowslatest berichtet. Allerdings macht Microsoft ChatGPT nicht direkt zu einem Bestandteil von Windows, sondern nimmt den Umweg über die bekannten Powertoys. Das ist eine kostenlose Tool-Sammlung von Microsoft für Windows, mit denen Sie das Windows-Betriebssystem um nützliche Funktionen erweitern können.

ChatGPT-Integration in Windows

Demnach bekommen die Powertoys ein neues Tool beziehungsweise Plugin, das “ChatGPT” heißt. Dieses neue Powertoys-Tool macht genau das, was sein Name besagt: Es bringt das bekannte KI-Werkzeug ChatGPT auf den Windows-Desktop. Verantwortlich ist dafür der Entwickler Simone Franco. Den aktuellen Stand der Entwicklung von “ChatGPT Plugin for PowerToys Run” können Sie hier nachlesen.

Die Anwender sollen dann über die bereits vorhandene Funktion “PowerToys Run” auf die KI zugreifen können. Wie von ChatGPT gewohnt, sollen die Anwender dann ihre Fragen stellen können und von der KI entsprechende Antworten bekommen. Die Integration scheint in erster Linie darauf abzuzielen, der KI direkt vom Windows-Desktop aus Fragen stellen zu können.

Noch ist unbekannt, wann Microsoft das neue Powertoys-Tool an die Nutzer ausliefert. Einige Wochen dürfte das aber mindestens noch dauern.

Microsofts KI-Offensive: ChatGPT ist bald überall

Mit der Integration von ChatGPT in Windows 11 und 10 setzt Microsoft seine auf ChatGPT von OpenAI basierende KI-Offensive fort. Zuvor hatte Microsoft schon bekannt gegeben, dass es ChatGPT in Microsoft 365 unter der Bezeichnung Copilot integriert und als Sicherheitstool für professionelle Anwender bringt. Zudem hilft ChatGPT bald auch in Teams und im Bing Chat sowie Skype können Sie die KI-Power von ChatGPT schon jetzt nutzen.

