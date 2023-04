Windows: Microsoft ändert nach 28 Jahren die Funktion einer wichtigen Taste

Microsoft ändert eine uralte Funktion in Windows: Wenn Sie künftig auf die Drucktaste (auf englischsprachigen Tastaturen: PrtSc) drücken, legt Windows 11 nicht etwa einen Screenshot des Bildschirms in die Zwischenablage. Stattdessen öffnet Windows dann das Snipping Tool. Damit ändert Microsoft eine Tastenfunktion, die es laut Bleeping Computer seit 28 Jahren unverändert gibt.

Hier wurde die Änderung entdeckt

Insider-Tester haben die Änderung bei der Drucktaste in der Windows Build 22624.1546 beziehungsweise in Windows 11 KB5025310 entdeckt, die Microsoft für den Beta Channel veröffentlicht hat. Windows-Betaversionen, die im Beta Channel erscheinen, beinhalten grundsätzlich Funktionen, die in die finale Version einfließen. Wenn also in dieser Testversion die Funktion der Druck-Taste verändert ist, dann wird diese Änderung irgendwann auf die Windows-11-Rechner aller Nutzer kommen.

Microsoft hat diese Änderung bei der Drucktaste auch in einem Blogpost bestätigt.

Bisher ist es so: Drucktaste erstellt Screenshot

Wenn Sie einen Screenshot des aktuellen Bildschirms machen wollen, dann drücken Sie auf einem Windows-Rechner einfach auf die Drucktaste. Schon befindet sich der Screenshot in der Windows-Zwischenablage und kann in jede andere Anwendung eingefügt werden. Beispielsweise in eine Bildbearbeitung wie Gimp. Dort können Sie den Screenshot dann weiter bearbeiten.

So funktioniert die Drucktaste künftig

Künftig wird Windows 11 stattdessen sein Snipping-Tool öffnen. In diesem Screenshot-Werkzeug können Sie dann festlegen, was genau Sie aufzeichnen wollen: Einen Screenshot nur von einem konkreten Fenster oder vom kompletten Bildschirm. Sie können damit auch einen Screenshot von einem individuell festgelegten Bildschirmausschnitt machen. Sie haben also deutlich mehr Möglichkeiten. Auch Bildschirmvideos sind möglich. Alle diese mit dem Snipping Tool erstellten Screenshots können Sie dann abspeichern.

Wichtig: Falls Sie diese Änderung nicht wollen, können Sie diese in den Windows-Einstellungen im Bereich “Tastatur” wieder rückgängig machen und die alte Funktion der Drucktaste wiederherstellen.

Das ist das Snipping Tool

Das Snipping Tool von Windows 11 hatte das ältere Snipping Tool sowie Snip & Sketch ersetzt. Wir stellen das Snipping Tool und andere Möglichkeiten zum Erstellen von Screenshots unter Windows hier ausführlich vor: Screenshot unter Windows erstellen – so geht‘s.