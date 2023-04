Whatsapp: Gibt es eine Screenshot-Benachrichtigung?

Es kann unterschiedlichste Gründe haben, warum man einen Chatverlauf in Whatsapp aufnehmen möchte. Vielleicht haben Sie eine atemberaubend tolle Nachricht erhalten, die Sie unbedingt festhalten müssen. Oder jemand hat Ihnen eine wichtige Info geschickt, die Sie zur Sicherheit als Foto speichern möchten. In diesem Fall reicht ein einfacher Screenshot, um Chatverläufe auf ewig zu konservieren. Die zentrale Frage aber ist: Bekommt der andere das mit?

Sieht der andere, wenn man Screenshots auf Whatsapp macht?

Ganz klar: Nein! Wenn Sie einen Whatsapp-Chatverlauf per Screenshot speichern, wird der andere darüber nicht informiert. Es gibt keine Benachrichtigung und keinen Hinweis jeglicher Art, dass Sie den Chat, das Profilfoto, den Status oder irgendwelche anderen Inhalte abfotografiert haben. Screenshots lassen sich in Whatsapp über die normalen Tastenkombinationen Ihres Smartphones erstellen. In der Regel müssen Sie dafür die Lautstärke-Taste und den Power-Button gleichzeitig drücken.

Screenshots mit Android erstellen – so geht’s

Screenshot-Benachrichtigung bei selbstlöschenden Nachrichten

Wie nicht anders zu erwarten, gibt es aber auch Ausnahmen. Dies betrifft die sogenannten selbstlöschenden Chats in Whatsapp. Ende 2020 starteten die selbstlöschenden Nachrichten und Medien. Dabei handelt es sich um eine optionale Funktion, mit der Sie Nachrichten 24 Stunden, 7 Tage oder 90 Tage, nachdem sie gesendet wurden, automatisch löschen können.

Tipp: Whatsapp-Status heimlich ansehen – so geht’s anonym

Bis 2022 war es noch möglich, von selbstlöschenden Nachrichten und Bildern unbemerkt Screenshots zu machen, was die Funktion mehr oder weniger sinnlos machte. Inzwischen hat Whatsapp das aber geändert. So gibt es seit letztem Jahr eine Screenshot-Sperre, die verhindert, dass Sie Bildschirmfotos vom Chat oder den gesendeten Bildern machen können. Für den Fall, dass Sie das schon versucht haben und sich fragen, ob Ihr Chatpartner eine Benachrichtigung erhalten hat: Nein, in diesem Fall wird keine Benachrichtigung verschickt.

Ähnliche Sperren finden wir auch außerhalb von Whatsapp. Bei Instagram zum Beispiel können Sie keine Screenshots von einmaligen Fotos machen. Und die Messenger-App Telegram verweigert Screenshots bei geheimen Chats.

