Marshall Middleton im Test: Bluetooth-Lautsprecher mit Spitzenklang

Es ist keine neue Erkenntnis, dennoch möchten wir Sie wiederholen: Bluetooth-Lautsprecher, insbesondere tragbare, akku-betriebene Modelle, gehören zu den nützlichsten Accessoires, die Sie für Ihr Smartphone oder Tablet kaufen können. Mit ihnen kann man überall Musik hören, egal ob man sich zu Hause von Raum zu Raum bewegt, im Garten sitzt oder unterwegs ist.

Der Middleton von Marshall liegt ziemlich weit oben in der Preisspanne, die die meisten Leute für einen Bluetooth-Lautsprecher zu zahlen bereit sind. Allerdings rechtfertigt er seinen Preis unter anderem mit einer offensichtlich hervorragenden Klangqualität, einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden sowie einer Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP67.

Design & Funktionen

Robustes Kunststoffgehäuse

Regler für Bässe und Höhen

USB-C und AUX-Eingang

Der Middleton hat das grundlegende Design des Marshall-Emberton-Lautsprechers, ist aber größer und schwerer. Er erinnert an die Gitarrenverstärker von Marshall, obwohl eigentlich die schwedische Firma Zound und nicht Marshall Amplificationder den Middleton herstellt. Aber diese Unterscheidung ist nur eine Randnotiz, da die beiden Unternehmen zur Marshall Group fusioniert haben.

Die rechteckige Form und das hohe Gewicht sorgen für einen sehr stabilen Stand auf geraden Flächen. Zudem ist er ausgesprochen robust.

Jim Martin / Foundry

Die Bedienelemente befinden sich alle auf der Oberseite mit einem messingfarbenen Mehrwegknopf in der Mitte. Nach oben und unten regelt man – erstaunlich präzise – die Lautstärke, nach links und rechts springt man von Titel zu Titel. Zudem fungiert der Knopf auch als Taste für Strom und Play/Pause.

Es gibt Regler für Bässe und Höhen, so dass man den EQ einstellen kann, ohne auf die App zurückgreifen zu müssen. Und es gibt zwei Tasten mit schwer lesbarer Beschriftung für die Bluetooth-Kopplung (oder den Stack-Modus) und den Batteriestatus.

Jim Martin / Foundry

Trotz der fehlenden Abdeckung für die USB-C- und 3,5-mm-Miniklinkenanschlüsse ist der Middleton für die Schutzklasse IP67 spezifiziert. Das bedeutet, dass er 30 Minuten lang in einem halben Meter tiefem Wasser vollständig untergetaucht werden kann.

Wenn das passiert, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, das Wasser aus den Anschlüssen zu blasen und zu warten, bis sie vollständig getrocknet sind, bevor man sie benutzt.

In der Verpackung befinden sich ein USB-C-Kabel zum Aufladen, aber kein Ladegerät im eigentlichen Sinne – und ein stabiler Trageriemen aus Gummi.

Das Aufladen erfolgt sehr langsam, erst nach 4,5 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen. Selbst der größere und teurere Tufton von Marshall (der ebenfalls 20 Stunden Wiedergabezeit verspricht) lädt in fast der Hälfte dieser Zeit.

Man kann den USB-C-Anschluss zum Aufladen des Telefons oder Tablets verwenden. Das ist gut, wenn das Gerät auch USB-C verwendet, aber schwierig, wenn man zum Beispiel kein USB-C-zu-Lightning-Kabel für ein iPhone hat.

Marshall hat auch an die Umwelt gedacht und sagt, dass der Middleton zu 55 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht. Der stammt aus gebrauchten Elektronikgeräten, Wasserflaschen und Scheinwerferabdeckungen von Autos.

Soundqualität

2 x 20-Watt-Verstärker für 15-Watt-Tieftöner

2 x 10-Watt-Verstärker für 10-Watt-Hochtöner

Passive Bassradiatoren

Der Middleton ist der am besten klingende Bluetooth-Lautsprecher, den wir bisher im Test hatten. Klar, einen guten Klang darf man für den Preis auch erwarten. Aber tatsächlich ist die Soundqualität erstaunlich gut.

Wie man aufgrund der technischen Daten erwarten kann, ist der Lautsprecher sehr laut. Das Beeindruckendste ist jedoch der Bass. Normalerweise akzeptiert man, dass ein kleiner tragbarer Lautsprecher die tiefsten Frequenzen nicht wiedergeben kann, so dass sich bestimmte Teile (oder gar keine) der Basslinien in den Liedern, die man kennt, nicht hören lassen.

Der Middleton kann genau das. Für seine Größe ist sein Bass wirklich beeindruckend. Und das ganz gleich, welche Art von Musik man gerne hört. Von Pop und Rock über Jazz und Soul bis hin zu klassischer Musik hat er eine Kraft, die seiner Größe in nichts nachsteht.

Jim Martin / Foundry

Auch wenn man die Lautstärke reduziert, verschwindet der Bass nicht. Die Passivstrahler befinden sich an beiden Enden und sind mit Gittern abgedeckt. Die Tief- und Hochtöner sind nach vorne gerichtet.

Obwohl der Klang ohne Mitteltöner erzeugt werden muss, sind Stimmen klar und kräftig. Es gibt keine offensichtlichen Frequenzfehler, keine Unschärfen oder Überlagerungen von Instrumenten.

Insgesamt ist die Klarheit ausgezeichnet und man hört alle Details in der Musik, die man auf den Middleton streamt – trotz der Tatsache, dass er nur den einfachen SBC-Codec unterstützt. Ohne einen Blick auf die technischen Daten würde man das wahrscheinlich gar nicht merken.

Bei normaler Lautstärke gibt es absolut keine Verzerrungen. Wir hatten nie das Bedürfnis, die Lautstärke voll aufdrehen zu müssen.

Jim Martin / Foundry

Wenn Sie mehr Volumen wünschen – und dafür etwas tiefer in die Tasche greifen – können Sie mehrere Middleton im Stack-Modus koppeln. Die Geräte müssen nicht übereinander stehen, sondern können an gegenüberliegenden Seiten eines Raumes oder bis zu 10 m voneinander entfernt im Freien aufgestellt werden.

In der Woche, in der wir den Middleton getestet haben, musste er nicht einmal aufgeladen werden. Wir haben ihn viel benutzt. Die Herstellerangabe von 20 Stunden für die Akkulaufzeit ist keinesfalls zu hoch gegriffen.

Preis & Verfügbarkeit

Der Listenpreis für den Marshall Middleton liegt bei 299 Euro. So bietet ihn der Hersteller auch im eigenen Shop an. Im gut sortierten Fachhandel ist der Lautsprecher in der Regel verfügbar und natürlich auch bei Amazon und anderen Onlineshops.

Fazit

Einige der engsten Konkurrenten des Middleton kommen von JBL, darunter der Extreme 3 und der Charge 5 (hier zum Test), aber keiner von ihnen hat das klassische Aussehen des Marshall Middleton. Sollte Sie der (hohe) Preis nicht abschrecken oder Sie ihn für weniger als 250 Euro im Angebot finden, dann können Sie guten Gewissens zuschlagen und den Middleton kaufen.

