Nvidia GeForce RTX 4070 kaufen: Hier gibt’s die Grafikkarte zur UVP

Nvidia veröffentlicht am 13. April um 15 Uhr die GeForce RTX 4070. Die Ada Lovelace GPU hat bei uns im Test einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, gleichwohl wir den Preisaufschlag gegenüber dem Vorgänger kritisieren mussten. 659 Euro will der Hersteller für die Grafikkarte haben, die sich in erster Linie an QHD-Gamer richtet. Wir verraten Ihnen, welche Modelle bei welchen Händlern zum Release zur UVP erhältlich sind.

Hier gibt es die RTX 4070 zur UVP

Nvidia hat uns bereits vor der Veröffentlichung Links zukommen lassen, unter denen die RTX 4070 von unterschiedlichen Herstellern und bei unterschiedlichen Händlern zum Release zur UVP erhältlich sein soll. Bitte beachten Sie, dass die Links erst ab dem 13. April um 15 Uhr funktionieren sollen und dass wir keinerlei Einfluss auf das Angebot der Händler haben:

Overwatch 2 Ultimate Battle Pass gibt’s kostenlos dazu

Zudem hat Nvidia bekannt gegeben, dass Käufer einer RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 oder RTX 4090 oder eines Desktop-PCs mit diesen GPUs bis zum 8. Mai das Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle sowie 1.000 zusätzliche Overwatch 2 Münzen kostenlos dazu erhalten. Dieses beinhaltet:

2.000 (+1.000 zusätzlich) Overwatch 2 Coins

20 Tier Skips

Infinite Guard: 76 Legendary Skin

Infinite Ace D.Va Epic Skin

Infinite Airwings Weapon Charm

Alle Informationen zu der Aktion können Sie auf der offiziellen Webseite von Nvidia finden.

