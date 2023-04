UE Hyperboom im Test: Bluetooth-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und kraftvollen Bässen

At a Glance Unsere Wertung Pro Raumfüllender Klang

Keine Unterstützung für intelligente Assistenten Fazit Der Hyperboom ist ein großer und schwerer, aber im Prinzip auch tragbarer Bluetooth-Lautsprecher. Seine unglaubliche Audioleistung macht ihn zu einer lohnenden Anschaffung, vor allem für den geplanten Einsatz im Freien oder in großen Räumen. Insbesondere die kraftvolle Bassleistung beeindruckte uns im Test.

Preis beim Test

$399.99

Aktuell bester Preis: UE Hyperboom

Shop Preis Ultimate Ears $399.99 zum Shop

UE Hyperboom beim Amazon kaufen

In einer Welt, in der Technik immer kleiner und tragbarer wird, ist Hersteller Ultimate Ears (UE) mit dem Hyperboom-Lautsprecher seinem eigenen Kompass gefolgt. Er ist knapp 36 cm hoch, wiegt fast sechs Kilo und ist schwer zu transportieren. Trotzdem mögen wir ihn. Und warum? Weil die Audioleistung – insbesondere der Bass – auf dem Markt der tragbaren Lautsprecher unübertroffen ist.

Design & Verarbeitung

Ultimate Ears hat eine Reihe von extrem portablen Bluetooth-Lautsprechern entwickelt. Obwohl der Hyperboom batteriebetrieben und damit technisch gesehen portabel ist, werden Sie ihn wahrscheinlich nicht in Ihren Rucksack packen und mit an den Strand nehmen. Warum eigentlich? Ganz einfach: Das Ding ist einfach riesig.

Viele dachten, dass der UE Megablast mit seinen 236,2 mm schon groß ist – der Hyperboom übertrifft ihn mit satten 363,2 mm und wiegt 5,9 kg. Sie werden ihn also nicht unbedingt überall hin mitnehmen wollen.

Es gibt zwar einen praktischen ausziehbaren Gummigriff, der den Transport erleichtert, aber der Hyperboom ist doch eher ein Lautsprecher für zu Hause, obwohl er dank seiner IPX4-Einstufung einen kleinen Regenschauer im Freien oder sogar ein paar verschüttete Biere auf Partys überstehen kann.

Abgesehen von seiner massiven Statur ist der Hyperboom der erste in der UE-Kollektion, der sich vom zylindrischen Design löst. Diesmal ist es eher industriell, mit einer rautenförmigen (oder quaderförmigen) Form und einer gedämpften, ganz in Schwarz gehaltenen Farbgebung. Er wirkt seriöser als der Rest der farbenfrohen und witzigen UE-Lautsprecherkollektion – angesichts des Preises nachvollziehbar.

Lewis Painter

Es handelt sich nach wie vor um einen UE-Lautsprecher mit extragroßen kapazitiven Touch-Lautstärkereglern auf der Gehäuseoberseite. Außerdem gibt es ein Bedienfeld, mit dem Sie ganz einfach zwischen den Audioausgängen wechseln. Die Play-/Pause-Taste dient gleichzeitig als Schnellzugriffstaste für eine vorprogrammierte Playlist eines Musik-Streaming-Dienstes.

Funktionen & Anschlüsse

Der Hyperboom unterscheidet sich von vielen anderen Modellen dadurch, dass er mehrere Verbindungen ermöglicht. Sie können zwei Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig nutzen und mit nur einem Tastendruck zwischen ihnen wechseln. Wenn Sie Spotify, Deezer, Apple Music oder Amazon Music nutzen, können Sie den Lautsprecher sogar so programmieren, dass er Ihre Lieblings-Playlists abspielt, wenn Sie die Wiedergabetaste gedrückt halten.

Lewis Painter

Doch damit nicht genug: Neben mehreren Bluetooth-Anschlüssen gibt es einen 3,5-mm-Aux-Eingang und – eher ungewöhnlich – einen optischen Anschluss. Außerdem hat der Hyperboom einen USB-Port zum Aufladen von Smartphones und Tablets, jedoch nicht für die USB-Musikwiedergabe. Der Stromanschluss befindet sich unter einer wasserdichten Kunststoffabdichtung auf der Rückseite des Lautsprechers.

Um die intelligenten Funktionen des Lautsprechers nutzen zu können, müssen Sie die zugehörige Boom-App für iOS und Android herunterladen. Dazu gehören Verknüpfungen zu den Lieblings-Playlists, die Möglichkeit, den Lautsprecher aus der Ferne auszuschalten und die Option, ihn mit einem zweiten Hyperboom für die Stereowiedergabe zu koppeln. Außerdem erhält der Lautsprecher hier Software-Updates, die neue Funktionen hinzufügen. Dies war bereits bei anderen UE-Lautsprechern der Fall.

Zusätzlich zu den intelligenten Funktionen und anderen Einstellungen, die Sie in der Boom-App finden, haben Sie dort auch Zugriff auf den EQ des Hyperboom. Der Lautsprecher verfügt standardmäßig über einen adaptiven EQ, der das Eingangssignal intelligent und mit beeindruckenden Ergebnissen an die Umgebung anpasst, in der sich der Lautsprecher befindet. Echte Audiophile haben jedoch die Möglichkeit, den adaptiven EQ zu deaktivieren und den Lautsprecher bei Bedarf manuell einzustellen.

Hersteller-Apps können manchmal Kopfschmerzen bereiten, aber glücklicherweise hat sich Ultimate Ears die Zeit genommen, eine App zu entwickeln, die nicht nur gut aussieht, sondern auch gut funktioniert.

Lewis Painter

Soundqualität

Ein Bereich, in dem der Hyperboom wirklich hervorsticht, ist die Audio-Abteilung, mit besonderem Schwerpunkt auf den Bässen. Das ist bei einem Ultimate Ears-Lautsprecher keine Überraschung. Die gesamte UE-Lautsprecherkollektion verfügt über eine beeindruckende Basspräsenz.

Die Bässe sind kraftvoll, tief und rund. Und trotz all dieser Kraft haben sie keinen Einfluss auf die Mitten und Höhen, die straff, klar und konzentriert klingen. Der Basspegel steigt mit der Gesamtlautstärke, bis die Gegenstände im Wohnzimmer buchstäblich zu vibrieren beginnen. Es ist ein intensives Erlebnis, aber eines, bei dem man völlig in die Musik eintaucht.

Im Ernst, dieses Gerät ist leistungsfähiger als einige Soundbar-Tieftöner-Kombinationen, die wir getestet haben. Mit den Optical-In- und Aux-In-Anschlüssen auf der Rückseite könnte der Hyperboom auch ein großartiger Ersatz für TV-Lautsprecher sein.

Der Hyperboom ist mehr als laut genug, um einen Raum mit dröhnendem Sound zu füllen – ideal für Partys. Praktisch: Mehrere Hyperbooms lassen sich miteinander koppeln, um einen noch lauteren und bassreicheren Stereosound zu erhalten. Kurzum, wenn Sie die lauteste und tiefste Audiowiedergabe aus einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher wünschen, ist der Hyperboom der perfekte Kandidat.

Lewis Painter

Akkulaufzeit

Der Hyperboom ist so groß, dass Sie vielleicht überrascht sein werden, dass er tatsächlich tragbar ist und über einen eingebauten Akku verfügt, der andere Geräte über den eingebauten USB-Anschluss mit Strom versorgen kann. In Anbetracht der leistungsstarken Audioausgabe hält der Akku auch lange durch – laut UE bis zu 24 Stunden.

Sie müssen sich also nicht ständig Sorgen um die Akkulaufzeit machen. Man kann den Lautsprecher regelmäßig mehrere Tage oder sogar eine Woche lang nutzen, ohne ihn aufladen zu müssen. Und wenn der Hyperboom dann doch mal schlapp macht, lädt sich der Bluetooth-Lautsprecher in etwa zweieinhalb Stunden von 0 auf 100 Prozent auf. Das ist zwar nicht die schnellste Ladezeit, aber immerhin kann man den Lautsprecher auch an der Steckdose nutzen.

Preise & Verfügbarkeit

Der UE Hyperboom ist nicht der günstigste Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt. Mit einem Straßenpreis von aktuell knapp 330 Euro auf Amazon (UVP: 449 Euro) kostet er in etwa so viel wie der Apple HomePod mit integrierter Smart-Assistant-Unterstützung – die der Hyperboom nicht bietet. Allerdings ist der HomePod 2 (Test) nicht portabel – und der Hyperboom bietet eine phänomenale Audiowiedergabe, so dass der Preis gerechtfertigt ist.

Fazit

Der Hyperboom ist ein wirklich außergewöhnlicher Lautsprecher. Er ist viel lauter und hat einen kräftigeren Bass als jeder andere tragbare Lautsprecher, den wir bisher im Test hatten.

Damit liegt er auf dem Niveau von Soundbar- und Subwoofer-Kombinationen und eignet sich perfekt für Partys. Die Bässe sind gigantisch. Und wenn einem ein Lautsprecher nicht laut genug ist, kann man mit der Boom-App für iOS und Android mehrere Lautsprecher koppeln.

Mit zwei gleichzeitigen Bluetooth-Verbindungen, einem 3,5-mm-Aux-Eingang und sogar einem optischen Eingang ist der Boom auch vielseitig einsetzbar. Und weil der Akku 24 Stunden hält, gibt es einen USB-Anschluss, um Smartphones und andere Geräte aufzuladen. Er ist allerdings nicht ganz so intelligent wie seine High-End-Konkurrenten (etwa der HomePod mit seiner eingebauten Unterstützung für virtuelle Assistenten).

Zugegeben, der UE Hyperboom ist teuer, groß und schwer, aber wenn Sie den leistungsstärksten tragbaren Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt suchen, ist der Hyperboom genau das Richtige für Sie. Wie das UE-Modell im Vergleich zur Konkurrenz abscheidet verrät Ihnen unser Artikel “Die besten Bluetooth-Lautsprecher im Test“.

