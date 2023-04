PC-Markt stürzt ab: PCs -29 Prozent, Apple -40 Prozent

Die Corona-Pandemie sorgte in den letzten Jahren für unerwartet hohe Verkäufe bei stationären Computern, Notebooks oder Tablets. Doch damit scheint es nun endgültig vorbei zu sein, wie Marktforscher errechnen. Am stärksten trifft der Crash den Hersteller Apple: Nach einem guten Sommer, in dem der Konzern viele günstige MacBooks mit neuen Chips verkaufen konnte, verliert Apple nun im ersten Quartal 2023 wichtige Marktanteile. Noch im ersten Quartal 2022 verkaufte Apple 6,9 Millionen Computer, dabei handelte es sich primär um Notebooks. Ein Jahr später konnte Apple nur noch 4,1 Millionen Computer absetzen.

Absturz mit Ansage

Unerwartet kam dieser Einbruch für Apple jedoch nicht. Schon im Quartalsbericht Anfang Februar warnte Apple vor einem zweistelligen Rückgang. Ob sich die Analysten jedoch einen Rückgang von 40 Prozent ausgemalt haben, darf bezweifelt werden. Denn im Sommer des vergangenen Jahres sah es für Apple noch sehr gut aus: In nur drei Monaten wurden 10 Millionen Apple-Computer abverkauft.

Andere Hersteller ebenfalls betroffen

Bei den anderen Herstellern im PC-Bereich sieht es nicht deutlich besser aus: Lenovo verkaufte 5,6 Millionen PCs weniger, HP und Dell konnten jeweils 4 Millionen Einheiten weniger absetzen. Im Schnitt verloren alle wichtigen Hersteller im ersten Quartal 2023 ungefähr 30 Prozent. Dies spiegelt sich auch in den Gesamtzahlen der verkauften PCs: Waren es im ersten Quartal 2022 noch 80,2 Millionen Einheiten, so fiel der Wert im ersten Quartal 2023 auf 56,9 Millionen Einheiten – ein Rückgang von 29 Prozent.

Werden Corona-PCs ausgemustert?

Für die kommenden Quartale rechnen die meisten Hersteller ebenfalls mit schlechten Zahlen. Hoffnung macht jedoch das Jahr 2024, da hier viele der zum Beginn der Corona-Pandemie angeschafften Rechner ersetzt werden könnten. Unternehmen könnten diese Anschaffung aufgrund der hohen Inflation jedoch auch noch ein Jahr zurückstellen. Dadurch bleibt weiter unklar, wie sich der PC-Markt in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln wird.