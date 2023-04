ChatGPT für Linux: Kann die KI bereits Arbeit abnehmen?

Chat GPT ist zurzeit in aller Munde und sorgt für großes Interesse auch bei Schülern, Studenten, Lehrern, Forschern und Journalisten. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, welche Auswirkungen die textgenerierende KI (künstliche Intelligenz) in Zukunft haben wird.

Schüler könnten sich Aufsätze von der KI erstellen lassen, ohne vorher ein Buch zu lesen und nur mit rudimentärem Verständnis für das Thema. Journalisten verlieren ihren Job, weil ChatGPT massenhaft druckreife Artikel zu beliebigen Themen erzeugt.

Können wir als Redakteure unsere Beiträge künftig automatisch in ein paar Stunden erstellen lassen und den Rest des Tages mit Freizeitaktivitäten verbringen? Wir haben es ausprobiert und ChatGPT mit einigen Fragen und Problemstellungen aus dem Linux-Kontext gefüttert – mit gemischten Ergebnissen.

Wie Chat GPT funktioniert

Maschineller Texter: Chat GPT erzeugt meist grammatikalisch korrekte deutsche Sätze mit eher neutralen Einschätzungen. Faktische Fehler sind möglich und erfordern kompetente Prüfung. IDG

Chat GPT (Generative Pretrained Transformer) ist ein Chatbot, der Fragen entgegennimmt und beantwortet. Neu ist das nicht. Bereits 1966 sorgte Eliza für Verblüffung, weil das Programm vermeintlich sinnvolle und verständige Antworten lieferte. Dahinter steckte jedoch nur ein simples Wörterbuch beziehungsweise ein Thesaurus, der Synonyme oder Oberbegriffe für sehr einfache Antworten oder Nachfragen lieferte. Eliza sagt daher auch mehr über das Prinzip der menschlichen Kommunikation aus als über die Intelligenz von Computersystemen.

Wie viel Intelligenz kann man überhaupt von einem Chatbot erwarten? Das hängt davon ab, wie man den Begriff definiert. Laut Wikipedia kann man darunter die „kognitive bzw. geistige Leistungsfähigkeit speziell im Problemlösen“ verstehen.

Chat GPT ist im menschlichen Sinne sicher nicht intelligent. Hinter dem System steckt ein Algorithmus, der eine statistische Satzanalyse durchführt. Zu jedem Wort wird ein Kontext ermittelt, in dem es vorkommen kann. Dabei müssen unterschiedliche Wortbedeutungen beachtet werden. Übersetzungsdienste wie Google Translator oder Deepl nutzen ebenfalls KI, um eine (mehr oder weniger) korrekte Übersetzung zu liefern.

Wurde die Frage „verstanden“, baut Chat GPT eine Antwort auf Basis von Wahrscheinlichkeiten zusammen. Deshalb gibt es praktisch nie die gleiche Antwort auf eine Frage. Jeder generierte Text ist ein Original und lässt sich nicht reproduzieren.

Der Datenbestand ist im Vergleich zu anderen Systemen besonders umfangreich und die Anzahl der Parameter, die als Leistungsmerkmal für die Analyse der Inhalte gelten, liegt bei mehreren hundert Milliarden. Der Datenbestand wird zur Zeit nicht permanent erweitert. Er umfasst Daten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, weshalb Chat GPT zu sehr aktuellen Themen meist falsche Antworten liefert.

Innerhalb eines Chats berücksichtigt Chat GPT die bisherigen Fragen. Hat man etwas zu Linux gefragt, wird das bei nachfolgenden Fragen berücksichtigt, ohne dass man das Betriebssystem noch einmal nennen muss. Wenn einem das Ergebnis falsch vorkommt, fragt man nach. Chat GPT lernt dazu und versucht Fehler zu korrigieren. Die Software bleibt dabei immer neutral und legt sich nicht auf eindeutige Bewertungen fest, etwa bei der Frage „Was ist besser? Windows oder Linux?“. Die Ergebnisse bleiben daher oft allgemein und nicht besonders differenziert.

Informationen suchen und finden

Das ist praktisch: Der Chatbot verarbeitet englischsprachige Texte und erzeugt eine Zusammenfassung des Inhalts auf Deutsch. Als Quelle kann man eine Webseite angeben. IDG

Wer Chat GPT ausprobieren möchte, geht auf https://chat.openai.com und erstellt nach einem Klick auf „Sign up“ ein Konto. Dafür sind E-Mail-Adresse und Telefonnummer erforderlich. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das System Stand März 2023 oft überlastet und eine Anmeldung erst nach einer Wartezeit möglich.

Der Chatbot ist kostenlos nutzbar und das soll laut Angaben des Anbieters auch so bleiben. Mit Chat GPT Plus gibt es für 20 Dollar im Monat ein kostenpflichtiges Angebot, das einen bevorzugten Zugang bei hoher Last und schnellere Antwortzeiten bieten soll.

Die Weboberfläche zeigt eine Eingabezeile, in die man die Fragen oder Aufgaben eintippt. Chat GPT nimmt Anfragen in deutscher Sprache entgegen und antwortet auf Deutsch. Bei einer Suchmaschine wie Google erhält man eine Liste mit Webseiten, auf denen die Suchbegriffe vorkommen.

Man muss sich dann selbst heraussuchen, ob auf einer davon die gewünschte Information zu finden ist. Im optimalen Fall liefert der Algorithmus relevante Seiten, die möglichst gut zum Thema passen. Chat GPT zeigt immer genau eine Antwort. Ob die faktisch richtig ist oder nicht, muss man auch hier selbst bewerten. Der Chatbot liefert auf Nachfrage nur selten Quellen, daher muss man die Fakten über eine Suchmaschine prüfen.

Man kann Chat GPT zugutehalten, dass das System noch recht frisch ist und sich als „Free Research Preview“ anbietet. In der Zukunft sind weitere Optimierungen und ein noch größerer Datenbestand zu erwarten. Man sollte allerdings weiter die begrenzten Möglichkeiten des Systems berücksichtigen und die Antworten genau prüfen.

Praktische Beispiele ausprobiert

Programmieren mit KI: Chat GPT kann Programmcode in vielen Programmiersprachen erzeugen. Das angezeigte Makro ist jedoch fehlerhaft und funktioniert nicht. IDG

Chat GPT kann Inhalte von Webseiten zusammenfassen und übersetzen. Die Frage

Fasse den Artikel https://www.pcworld.com/article/432583/how-to-run-windowssoftware-in-linux-everything-you-need-to-know.html in 500 Zeichen auf Deutsch zusammen

liefert eine deutschsprachige und brauchbare Antwort. Fragt man Chat GPT danach, wie sich ein Programmstarter auf dem Gnome-Desktop (Ubuntu) erstellen lässt, erhält man eine Anleitung, wie sich ein Programm in die Favoritenleiste aufnehmen lässt. Die befindet sich zwar auch auf dem Desktop, die Frage wurde aber trotzdem falsch verstanden.

Chat GPT kann eine Antwortdatei für die automatische Preseed-Konfiguration von Ubuntu erzeugen. Das Ergebnis ist prinzipiell brauchbar, allerdings schlägt Chat GPT die Verwendung von tasksel für die Installation von opensshserver vor, was mit dem Ubiquity-Installer nicht funktioniert.

Die Königsdisziplin ist die Frage, wie man in Libre Office ein Menü per Basic-Makro erzeugt. Im Internet sind dazu wenige und nicht immer ganz richtige Informationen zu finden. Chat GPT versagt hier völlig und liefert ein formal plausibles Makro, das aber nicht vorhandene Funktionen enthält. In der Regel bearbeitet Chat GPT Programmieraufgaben in den meisten Sprachen zuverlässig. Fehler lassen sich oft durch Nachfragen beseitigen.

Fazit

Bisher ist aufgrund der Ungenauigkeiten nicht zu befürchten, dass IT-Journalisten ihre Aufgaben an Chat GPT auslagern. Aber das kann sich in Zukunft vielleicht ändern. Es ist jedoch anzumerken, dass KI nur vorhandene Informationen verarbeitet, also weder kreative, neue oder wertende Inhalte schafft. Eine gedruckte Publikation bietet zudem den Vorteil, dass beim Durchblättern auch überraschende Themen zu entdecken sind. Chatbots und Suchmaschinen lassen sich nur befragen, wenn man die relevanten Suchbegriffe bereits kennt.