Die besten Bluetooth-Adapter – alte Autos günstig und ohne Umbau nachrüsten

Neuwagen werden immer teurer und sind heutzutage für viele unerschwinglich. Auf dem Gebrauchtmarkt sieht es nicht viel besser aus, bei einem kleinen Budget schränkt sich die Auswahl recht schnell auf ältere Fahrzeuge ein. Auch die bringen einen zuverlässig von A nach B und sind oftmals treue Weggefährten, doch gegenüber einem aktuellen PKW haben sie doch einige Einschränkungen.

SONRU Bluetooth 5.3 FM Transmitter Pro: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Einfache Einrichtung & Bedienung

Musik abspielen per Bluetooth und USB-Stick Kontra: Keine erweiterten Features wie App-Unterstützung oder Sprachsteuerung

Die Menge an Elektronik in modernen Autos mag zwar Fluch und Segen zugleich sein, wenn es darum geht, die eigene Musik im Fahrzeug abzuspielen, ist sie aber definitiv hilfreich. Das beweisen unsere Tests der Infotainmentsysteme moderner PKWs. Per Bluetooth verbindet sich das Smartphone mit dem Bordcomputer und schon tönt die Spotify-Playlist aus den Boxen.

Kaufen Sie dagegen einen älteren Gebrauchtwagen, kommt dieser mit einem CD-Player oder – wenn es ein sehr, sehr altes Fahrzeug an der Grenze zum Oldtimerstatus ist – mit einem Kassettenradio. Das ist zwar nostalgisch, in heutigen Zeiten aber höchst unpraktisch.

Die Lösung für dieses Problem liegt auf der Hand: Moderne Radios inklusive Bluetooth lassen sich auch in älteren Autos meist problemlos nachrüsten. Allerdings sind diese recht teuer und werden auch gerne aus Autos heraus gestohlen. Eine weniger bekannte, aber altbewährte Lösung, sind Bluetooth-FM-Transmitter beziehungsweise Bluetooth-Adapter.

Diese kleinen Geräte werden in die Buchse des Zigarettenanzünders gesteckt, empfangen die Musik Ihres Handys per Bluetooth und senden diese dann über die Radiofrequenzen an Ihr Autoradio.

Syncwire Bluetooth 5.1 FM Transmitter Pro: Schlichtes, aber elegantes Design

Bassverstärker-Funktion

Bassverstärker-Funktion

Kann Spannung der Autobatterie anzeigen Kontra: Nur jeweils ein USB-A- und USB-C-Anschluss

So benutzen Sie einen FM-Transmitter

Das klingt erst mal etwas kompliziert, ist aber eigentlich ganz simpel. Sie müssen lediglich mit einem Autoradio eine Frequenz finden, auf der kein Radiosender in Ihrer Umgebung sendet.

Für UKW-Radio sind die Frequenzen 87,5–108 MHz reserviert, wobei 87,5 MHz und 108 MHz von keinem Sender verwendet werden. Diese Frequenzen bieten sich also an, um nicht Gefahr zu laufen, bei längeren Reisen einem Radiosender zu begegnen, der ihren FM-Transmitter überlagert.

Die verschiedenen FM-Transmitter sind in der Bedienung zwar etwas unterschiedlich, das Grundprinzip ist aber immer das gleiche. In diesem Beitrag finden Sie einige empfehlenswerte Modelle aus verschiedenen Preiskategorien.