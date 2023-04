Kabel-Internet von Eazy ab 18,99 Euro: Jetzt über 345 Euro sparen!

Zum 5-Jahres-Jubiläum des Internet-Anbieters Eazy, erhalten Sie deren Spezial-Tarif “Eazy 50 Cable” aktuell für kurze Zeit zum effektiv besten Preis und sparen über 345 Euro.

So sparen Sie dabei gleich an mehreren Stellen. So zahlen Sie die ersten 6 Monate nur 9,99 Euro statt 34,99 Euro, daneben sparen Sie sich die Versand- und Aktivierungsgebühr von rund 60 Euro, erhalten 50 Euro Startguthaben und erhalten zusätzlich einen Amazon-Gutschein im Wert von 88 Euro.

Etwa sparen Sie sich die Kosten für die Versand- und Aktivierungsgebühr, die normalerweise bei 59,98 Euro liegt, weiterhin sparen Sie bei den Tarif-Kosten in den ersten sechs Monaten 150 Euro, erhalten 50 Euro Startguthaben sowie einen Amazon-Gutschein im Wert von 88 Euro. – Sie sparen bei dem Tarif also satte 347,98 Euro.

Weitere Tarifinformationen zusammengefasst:

Netz: Vodafone

Tarif: Eazy 50 Cable

Maximale Download-Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

Maximale Upload-Geschwindigkeit: 25 Mbit/s

Allnet-Flat mit 2 Rufnummern



Grundgebühr: 6 Monate 9,99 Euro danach 34,99 Euro

danach 34,99 Euro Router-Preis: 2,99 Euro mtl.



Versand- & Anschlussgebühr: entfällt

Startguthaben: 50 Euro

Amazon-Gutschein: 88 Euro

Informationen zum Amazon-Gutschein:

Der Gutschein ist 12 Wochen nach erfolgreicher Aktivierung Ihres Anschlusses verfügbar und kann hier angefordert werden. Ab dem Zeitpunkt der Verfügbarkeit ist der Gutschein weitere 4 Monate lang gültig. Nach Ablauf dieser 4 Monate kann der Gutschein nicht mehr angefordert oder eingelöst werden.

