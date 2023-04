Günstig wie nie: Sehr gute Gaming-Tastatur von Razer im Preisrutsch

Es gibt Produkte, da sollte man nicht einfach nur zum Billigsten greifen. Dazu gehört die Gaming-Tastatur, denn allein während einer intensiven Gaming-Session wird das Keyboard enorm beansprucht und muss allen Anforderungen standhalten, um eine optimale Performance zu gewährleisten.

Die Razer Deathstalker V2 Pro hat in Tests hervorragende Ergebnisse erzielt und gehört daher zu den gefragtesten Gaming-Tastaturen am Markt. Jetzt lässt sich die PC-Tastatur für Gamer bei Amazon nach einem Preisrutsch so günstig wie nie zuvor kaufen. Was die Razer Deathstalker V2 Pro zu bieten hat, lesen Sie nachfolgend.

Was zeichnet die Gaming-Tastatur von Razer aus?

Die kabellose Gaming-Tastatur Razer Deathstalker V2 Pro überzeugt in Tests unter anderem durch ihre flachen, linearen optischen Switches, die für blitzschnelle Tastenanschläge und eine Lebensdauer von 70 Millionen Tastenanschlägen sorgen. Damit ist man für viele langanhaltende Gaming-Sessions bestens gerüstet. Dank erstklassiger Konnektivität ermöglicht die Tastatur latenzfreies Gaming und eine sofortige Reaktion auf Eingaben.

Dank 2,4-GHz-Verbindung und der Möglichkeit, gleichzeitig bis zu drei Geräte per Bluetooth 5.0 zu koppeln, kann man dynamisch zwischen den Geräten wechseln. Die Razer Deathstalker V2 Pro überzeugt zudem mit einer ultralangen Akku-Laufzeit von 40 Stunden, womit sich selbst intensivste Gaming-Tage problemlos meistern lassen. Sollte der Akku doch einmal zur Neige gehen, lässt sich die Tastatur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel während des Betriebs aufladen.

Das ultraflache Gehäuse der Tastatur mit einer robusten Aluminium-Oberfläche gewährleistet eine neutrale Position der Hände für maximalen Komfort, selbst bei stundenlangem Gaming. Die lasergravierten Tastenkappen verfügen über eine robuste Beschichtung, die einen ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß bietet und für eine optimale Sichtbarkeit der Beschriftungen auch bei Tageslicht sorgt.

Wer die sehr gute Kombination aus Performance, Komfort und Langlebigkeit kaufen möchte, profitiert derzeit von einem Preisrutsch. Bei Amazon kann man die Razer Deathstalker V2 Pro jetzt für 199 Euro kaufen – günstiger denn je und nur, solange der Vorrat des Versandriesen reicht.

Worauf muss man beim Kauf einer Gaming-Tastatur achten?

Beim Kauf einer Gaming-Tastatur gibt es einige wichtige Aspekte zu berücksichtigen, um die bestmögliche Leistung und das optimale Spielerlebnis zu gewährleisten. Hier sind einige Faktoren, die man beachten sollte:

Tasten-Switches: Die Switches unter den Tasten beeinflussen das Tippgefühl und die Reaktionszeit. Es gibt verschiedene Arten von Switches, wie mechanische, optische und Rubber-Dome-Switches. Mechanische Switches bieten eine hohe Präzision und Langlebigkeit, während optische Switches für eine schnellere Reaktionszeit sorgen. Tastatur-Layout: Achten Sie auf das Layout der Tastatur, insbesondere die Position von speziellen Gaming- oder Makro-Tasten. Einige Tastaturen bieten zusätzliche programmierbare Tasten, mit denen Sie benutzerdefinierte Funktionen oder Makros erstellen können. Anti-Ghosting und N-Key-Rollover: Diese Funktionen ermöglichen es, mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken, ohne dass dabei Eingaben verloren gehen. Das ist wichtig für schnelle Aktionen und Kombinationen in Spielen. Beleuchtung und Anpassung: Viele Gaming-Tastaturen verfügen über RGB-Beleuchtung, mit der sich die Farben und Effekte an die persönlichen Vorlieben anpassen lassen. Eine Hintergrundbeleuchtung kann auch nützlich sein, um die Tasten im Dunkeln besser zu erkennen. Ergonomie und Handballenauflage: Eine ergonomische Tastatur und eine Handballenauflage können den Komfort bei langen Gaming-Sessions erhöhen und das Risiko von Belastungen oder Verletzungen reduzieren. Kabelgebunden oder kabellos: Während kabelgebundene Tastaturen in der Regel eine stabilere Verbindung und geringere Latenz bieten, können kabellose Tastaturen für mehr Bewegungsfreiheit und einen aufgeräumten Schreibtisch sorgen. Achten Sie auf die Akkulaufzeit und die Verbindungsqualität bei kabellosen Tastaturen. Material und Verarbeitung: Die Qualität der Materialien und die Verarbeitung der Tastatur beeinflussen die Haltbarkeit und das Gesamterlebnis. Hochwertige Materialien wie Aluminium sorgen für eine robuste und langlebige Tastatur. Preis und Budget: Gaming-Tastaturen gibt es in verschiedenen Preisklassen. Setzen Sie sich ein Budget und finden Sie die beste Tastatur, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht. Software-Unterstützung: Einige Tastaturen bieten eine Software, mit der sich die Beleuchtung, Tastenbelegung und andere Funktionen anpassen lassen. Achten Sie darauf, dass die Software benutzerfreundlich ist und mit Ihrem Betriebssystem kompatibel ist.

Eine optimale Wahl für ambitionierte Gamer ist die Gaming-Tastatur Razer Deatstalker V2 Pro, die sich bei Amazon derzeit so günstig wie nie kaufen lässt.

