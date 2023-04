Bose SoundLink Revolve II im Test: Guter Klang und sehr lange Akku-Laufzeit

At a Glance Unsere Wertung Pro Ausgezeichnete Klangqualität

Bose hat vielleicht nicht viel verändert, aber der SoundLink Revolve II hat viel zu bieten, wenn man einen kompakten Bluetooth-Lautsprecher mit 360-Grad-Sound und einigen intelligenten Funktionen sucht. Er ist nur etwas teuer und in einigen Bereichen noch in der Vergangenheit verhaftet.

Design & Verarbeitung

Man könnte meinen, dass wir hier den ursprünglichen SoundLink Revolve getestet haben, denn das Modell der zweiten Generation sieht nicht anders aus als der Vorgänger.

Es ist immer noch ein kompakter Zylinder, der unten breiter ist als oben. An beiden Enden befinden sich Gummiprofile, die Stöße abfangen, wenn man den Lautsprecher fallen lässt. In der Mitte befindet sich glattes Aluminium und man kann den Bose in Schwarz oder Silber kaufen.

Chris Martin

Auf der Oberseite befindet sich ein Kreis von Tasten für Power, Quelle, Lautstärke, Multifunktion, Stummschaltung und Bluetooth. Alle Tasten sind leicht konkav und haben einen angenehmen Druckpunkt. Hier versteckt sich ein NFC-Chip, der das Pairing einfacher und schneller macht.

Was hat Bose also verändert? Nun, an der Designfront ist es ein unsichtbares Upgrade, denn die IP-Schutzklasse wurde auf IP55 angehoben. Zuvor war es IPX4, was bedeutet, dass der Lautsprecher jetzt völlig staubdicht ist. Die Wasserdichtigkeit hat Bose ebenfalls verbessert, so dass der Lautsprecher jetzt Strahlwasser widerstehen kann.

Chris Martin

Mehr gibt es nicht zu sagen, denn der SoundLink Revolve II ist schlicht und elegant. Er wiegt nur 660 g und verfügt über ein Gewinde an der Unterseite zur Befestigung mit Metallkontakten für ein optionales Ladegerät.

Soundqualität und Funktionen

Bose hat das Innenleben des Revolve für die zweite Generation nicht verändert, so dass der Klang unverändert bleibt. Es gibt einen nach unten abstrahlenden Treiber, zwei passive Bassstrahler und eine omnidirektionale akustische Weiche.

Letztere sorgt dafür, dass der Klang gleichmäßig nach allen Seiten aus dem Lautsprecher kommt. Das Ergebnis ist ein hervorragendes 360-Grad-Erlebnis. Man kann den Revolve II in der Hand drehen, ohne dass sich der Klang verändert.

Chris Martin

Wir sind von der Klangqualität beeindruckt, obwohl das für eine Firma wie Bose eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Der SoundLink Revolve II eignet sich hervorragend für eine große Bandbreite an Musik. Er liefert genug Druck für The Prodigy und kommt auch mit der zarten Gitarre und dem Gesang von Ben Howard klar.

Der SoundLink Revolve II klingt am besten bei mittleren Lautstärken, aber die Qualität lässt bei höheren Lautstärken etwas nach, wenn man versucht, einen großen Raum zu füllen. Die wichtigste Funktion ist der Party-Modus, mit dem man mehrere SoundLink-Lautsprecher zu einem Verbund zusammenschließen kann.

Obwohl der Lautsprecher mit der Bose-Connect-App verwendet werden kann, gibt es keinen digitalen EQ, um den Klang anzupassen. Stattdessen erhält man einige grundlegende Informationen und Einstellungen wie den Batteriestatus und die Möglichkeit, den automatischen Abschalttimer einzustellen und die Sprachansagen abzuschalten.

Chris Martin

Wir sind uns nicht sicher, wie Bose zur Angabe der Akkulaufzeit gekommen ist. Denn im Test hält der Akku viel länger durch. Wir haben den SoundLink Revolve II bei der Arbeit im Homeoffice etwa vier Stunden am Tag benutzt und nach fünf Tagen – also etwa 20 Stunden – zeigte der Akkustand immer noch knapp 50 Prozent.

Chris Martin

Während die Akkulaufzeit beeindruckend ist, ist es enttäuschend, dass sich auf der Rückseite ein veralteter Micro-USB-Anschluss zum Aufladen befindet. Ein Lautsprecher zu diesem Preis von einem Unternehmen wie Bose sollte beim Verkaufsstart im Jahr 2021 wirklich USB-C haben. Man kann eine Ladestation kaufen, die ein bisschen wie der Sockel eines Wasserkochers aussieht, was die Sache viel einfacher macht – auch wenn man dafür noch einmal rund 25 Euro auf den Tisch legen muss.

Preis & Verfügbarkeit

Der Bose SoundLink Revolve II hat einen Listenpreis von 199,95 Euro. Viele Händler bieten ihn auch nach wie vor zu diesem Preis an, übrigens auch Bose selbst im Onlineshop. Bei einigen Händlern ist der Lautsprecher etwas günstiger zu haben, etwa bei Amazon für rund 185 Euro.

Chris Martin

Fazit

Da es kaum Unterschiede zum Original gibt, werden Besitzer des ersten SoundLink Revolve wahrscheinlich kein Upgrade benötigen. Für alle anderen ist der SoundLink Revolve II ein überzeugendes Produkt. Es gibt günstigere Lautsprecher, aber nur wenige können mit dem SoundLink Revolve II mithalten.

Er ist zweifellos einer der besten Bluetooth-Lautsprecher, die Sie bekommen können, mit dem hochwertigen 360-Grad-Sound, den Sie von Bose erwarten, und einer hervorragenden Verarbeitung – jetzt auch mit IP55.

Das Premium-Erlebnis wird durch Dinge wie einen 3,5-mm-Klinkeneingang (nicht immer eine Selbstverständlichkeit) und verschiedene intelligente Elemente abgerundet. Sie können über den Lautsprecher selbst Anrufe entgegennehmen und digitale Assistenten nutzen,

Die App könnte einen EQ vertragen und es ist erstaunlich, dass ein High-End-Lautsprecher im Jahr 2021 immer noch über einen Micro-USB-Anschluss verfügt. Bei einer Akkulaufzeit, die weit über den angegebenen 13 Stunden liegt, kann man das getrost vergessen.

