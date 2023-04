Firefox 112.0.2: Wichtiges Update löst Probleme

Update 26.4.: Firefox 112.0.2 als Bugfix-Release

Firefox 112.0.2 beseitigt einige Probleme der Vorgängerversion. Der Firefox-Experte Sören Hentzschel erklärt die Verbesserungen in seinem Blog ausführlich. Demnach beseitigt das Update ein Speicherleck, das unter bestimmten Umständen auftreten konnte. Für Linux-Anwender beseitigte Mozilla zwei Darstellungsprobleme und eine potenzielle Absturzursache. Aber auch Nutzer von Windows 8 und macOS profitieren von Fehlerkorrekturen.

Update 17.4.: Mozilla veröffentlicht Firefox 112.0.1

Mit Firefox 112.0.1 hat Mozilla ein Cookie-Problem in Firefox 112 beseitigt. Details erklärt der Firefox-Experte Sören Hentzschel in seinem Blog. Update Ende

Mit der neuen Firefox-Version 112.0 schließen die Mozilla-Entwickler mindestens 22 Sicherheitslücken in dem quelloffenen Browser. Firefox wird nicht länger durch den Microsoft Defender ausgebremst. Außerdem sind auch die Langzeitversion Firefox ESR 102.10.0, Thunderbird 102.10.0 sowie Firefox 112 für Android und Firefox Klar 112 für Android erhältlich.

In Firefox 112 haben die Entwickler wenigstens zehn, eher mehr, als hohes Risiko eingestufte Schwachstellen behoben. Acht weitere Lücken weist Mozilla als mittleres Risiko aus. Mehrere intern entdeckte Schwachstellen führt Mozilla in seinem Sicherheitsbericht nur summarisch auf, ohne ihre Zahl oder weitere Details zu nennen. Sie wären demnach jedoch geeignet, um Code einzuschleusen und auszuführen.

Neuerungen

Zum Schutz der Privatsphäre hat Mozilla in Firefox 112 die Liste der zu entfernenden Tracking-Parameter erweitert. Davon profitieren Sie, wenn Sie den strengen Modus eingestellt haben. Die Entwickler haben, wie schon in Firefox 111, im Passwort-Manager weitere Verbesserungen vorgenommen. So können Sie sich in einem Passwortfeld via Kontextmenü Ihr eingegebenes Passwort anzeigen lassen. Firefox generiert nun auch jedes Mal ein neues Passwort, wenn Sie ein vorgeschlagenes Passwort übernommen und gespeichert haben. Ausführliche Infos zu den Neuerungen finden Sie in Sören Hentzschels Blog.

Defender bremst Firefox nicht mehr aus

Gute Nachrichten für Firefox-Nutzer kommen auch von Microsoft. Der Windows-Hersteller hat sein Schutzprogramm Defender Antivirus so überarbeitet, dass es Firefox nicht länger ausbremst. Dieses Problem ist seit fünf Jahren im Mozilla Bugtracker (Bugzilla) einschlägig. Firefox speichert viele Daten in einer SQlite-Datenbank und Defender hat diese Zugriffe stark verlangsamt und dabei die CPU-Auslastung deutlich erhöht. Dadurch fühlte sich Firefox recht träge an. Ab der Modulversion 1.1.20200.4 der Microsoft Antimalware-Engine sollte die Geschwindigkeit etwa auf dem Niveau von Google Chrome liegen.

Firefox für Android

Im neuen Firefox 112 für Android haben die Entwickler die gleichen Lücken geschlossen wie in der Desktop-Version, soweit zutreffend. Eine Lücke hat die Android-Fassung exklusiv für sich: CVE-2023-29534 behandelt mehrere Tricks, mit denen der Hinweis beim Umschalten in den Vollbildmodus verschleiert oder verdeckt werden konnte. Neu in Firefox für Android ist die Funktion „Pull to Refresh“, die es ermöglicht, die angezeigte Web-Seite durch eine Wischgeste von oben nach unten neu zu laden. Das kennen Sie wahrscheinlich bereits aus anderen Apps. Firefox Klar 112 für Android (anderswo unter dem Namen „Focus“ bekannt) profitiert von den gleichen Verbesserungen.

Firefox ESR

Das Update auf Firefox ESR 102.10.0 beseitigt mindestens 13 Sicherheitslücken, wenigstens acht davon weist Mozilla als hohes Risiko aus. Es handelt sich im Wesentlichen um die gleichen Schwachstellen, die auch in Firefox 112 beseitigt sind. Eine aktualisierte Version des auf Firefox ESR basierenden Tor Browsers dürfte in Kürze folgen.

Mozillas Mail-Programm Thunderbird, das von der Tochtergesellschaft MZLA Technologies betreut wird, ist ebenfalls in der neuen Version 102.10.0 erschienen. Darin haben die Entwickler mindestens 15 Sicherheitslücken geschlossen, von denen die meisten aus Firefox-Code stammen.

An 9. Mai 2023 will Mozilla Firefox 113 veröffentlichen, am 6. Juni soll Firefox 114 folgen.