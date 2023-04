Samsung Galaxy A54 5G im Test: Empfehlenswertes Mittelklasse-Handy

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro IP67-Zertifizierung

Hervorragende Bildschirmqualität

Solide Akkulaufzeit

Langfristige Softwareunterstützung Kontra Langsames Laden des Akkus

Ladegerät separat erhältlich

Konkurrenz ist oft preiswerter Fazit Mit einem aktualisierten Prozessor ist das A54 5G wieder eines der besten Mittelklasse-Handys auf dem Markt. Es fühlt sich an wie eine abgespeckte Version des Samsung Galaxy S23, mit soliden Spezifikationen und nur wenig negativen Aspekten.

Frühere Galaxy-A-Modelle gehörten zu den meistverkauften Smartphones weltweit, was eine Menge Druck auf neue Generationen ausübt. Das A53 aus dem letzten Jahr war eine herbe Enttäuschung, aber Samsung ist mit dem A54 5G für 2023 wieder auf Kurs.

Lese-Tipp: Das beste Galaxy-Smartphone von Samsung im Test

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich eigentlich nicht viel geändert, bis auf ein merkbares Upgrade des trägen Prozessors des A53-Vorgängermodells, das als Hauptmerkmal für die Empfehlung als Top-Mittelklasse-Gerät genannt werden kann.

Samsung Galaxy a54 5g bei amazon ansehen

Dieses 489 Euro – 539 Euro (UVP) teure Gerät hat das elegante Aussehen der Galaxy-S23-Flaggschiff-Reihe, einen hervorragenden Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eine solide Akkulaufzeit, zuverlässige Kameras und Samsungs branchenführende Softwareunterstützung.

Es gibt allgemein wenig zu bemängeln, auch wenn Samsung bei den Ladegeschwindigkeiten hinter einigen Konkurrenten zurückbleibt und auch das Fehlen eines Ladegeräts in der Verpackung wird einige Käufer verärgern. Die Konkurrenz ist jedoch groß, denn das Google Pixel 6A und das Nothing Phone (1) sind ernst zu nehmende Alternativen für einen attraktiven Preis.

Galaxy A54: Design & Gehäuse

Stil des Galaxy S23

Kunststoff-Rückseite

Schutz durch IP67

Das Galaxy A54 ist ein schickes Smartphone, das mit Sicherheit zu den schönsten Mittelklassegeräten auf dem Markt gehört. Obwohl es seinem Vorgänger sehr ähnlich sieht, sorgen kleine Verbesserungen im Einklang mit der Galaxy-S23-Flaggschiff-Serie, wie z. B. abgerundete Ecken, für Frische und Wiedererkennung.

Chris Martin / Foundry

Ob man die neue Kameraanordnung mag oder nicht, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber ich bin ein Fan des Punch-Hole-Designs – auch wenn es mich ärgert, wie wackelig das Telefon dadurch wird, wenn es auf einer flachen Oberfläche liegt (es ist in dem Zustand fast unbrauchbar).

Das Telefon könnte tatsächlich aus der Ferne als Galaxy S23+ durchgehen, und die Illusion hält an, bis Sie die feineren Details bemerken. Die Rückseite und der Rahmen sind aus Kunststoff (auch wenn es sich nicht so anfühlt) und das Display wird von Gorilla Glass 5 geschützt.

Einer der schönsten Mittelklasse-Geräte auf dem Markt

Wie das Galaxy S23 ist das A54 ein schlüpfriger Kollege, aber die Verarbeitungsqualität ist sehr gut und es ist eines der wenigen Mittelklasse-Handys, das staub- und wasserdicht ist.

Chris Martin / Foundry

Es ist sehr schade, dass das Gerät ein wenig an Gewicht zugelegt hat (13 g mehr als das A53, also insgesamt 202 g). Es ist nicht enorm schwer, aber wenn man etwas Leichteres bevorzugt, dann ist z.B. das Google Pixel 6A mit 178 g viel handlicher.

Ich habe das schlichte “Awesome Black” getestet, aber Sie können das A54 auch in den anderen Farben (Awesome White, Awesome Lime und Awesome Violet) erhalten.

Galaxy A54: Bildschirm & Lautsprecher

6,4-Zoll-AMOLED

120Hz Bildwiederholfrequenz

Stereo-Lautsprecher

Samsung hat die Größe des Bildschirms leicht auf 6,4 Zoll reduziert, aber ansonsten hat das Gerät die gleichen Spezifikationen wie das Galaxy A53. Die Hauptspezifikationen sind: ein AMOLED-Panel mit Full HD+ Auflösung und 120Hz Bildwiederholfrequenz.

Es ist hell genug für den Einsatz im Freien (sogar bei starkem Sonnenlicht) und das Display ist mit hervorragenden Farben und Kontrast ausgestattet, wie man es von einem AMOLED-Panel erwartet.

Chris Martin / Foundry

Mit 120 Hz bleibt das A54 einer der flüssigsten Mittelklasse-Handys, mit einem adaptiven Modus, der standardmäßig aktiviert ist. Zusätzlich gibt es die Option, das Gerät auf 60 Hz zu begrenzen, um die Akkulaufzeit zu verlängern (obwohl das meistens kein Problem darstellt). Es ist nicht das einzige 120-Hz-Handy in diesem Preissegment, denn auch Xiaomi und Realme sind gute Alternativen, aber wichtige Konkurrenten wie das Pixel 6A besitzen nur 60 Hz.

Das Display profitiert auch von einem integrierten Fingerabdruckscanner, der meiner Meinung nach besser funktioniert als der des Galaxy S23. Die Gesichtserkennung ist auch gut gelungen. Beide Methoden können verwendet werden, um das Gerät zu entsperren.

Das A54 hat keinen Kopfhöreranschluss, dafür sind die eingebauten Stereo-Lautsprecher nicht zu unterschätzen, denn sie bieten eine gute Lautstärke und Klarheit (allerdings fehlt es ihnen an Bass).

Galaxy A54: Spezifikationen & Leistung

Exynos-1380-Chip

Auswahlmöglichkeiten mit begrenztem RAM und Speicherplatz

MicroSD-Kartensteckplatz

Eine einstellige Änderung des Prozessormodells scheint zwar nicht sehr bedeutsam zu sein (insbesondere bei einem Mittelklasse-Handy), aber in diesem Fall ist es so.

Während der Exynos 1280 Chip im letztjährigen Galaxy A53 langsam und stotternd war, ist das A54 dank eines Upgrades auf den Exynos 1380 (der über doppelt so viele Hochleistungskerne wie sein Vorgänger verfügt) flüssig und zuverlässig.

Chris Martin / Foundry

Ich behaupte nicht, dass das A54 fehlerfrei ist. Es kann also sein, dass man eine Weile warten muss, bis ein komplexes Nachtfoto verarbeitet oder ein großes Spiel geladen ist, aber das sind vernünftige Erwartungen bei einem Handy in dieser Preisklasse. Im alltäglichen Betrieb kann das Handy sehr gut mithalten und Spiele wie z.B. Asphalt 9 mit hohen Qualitätseinstellungen flüssig ausführen.

Das A54 läuft reibungslos und ist zuverlässig

Wie der Name bereits andeutet, verfügt das Galaxy A54 5G über 5G-Konnektivität, sowie über die üblichen Funktionen wie NFC, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3.

Einige Nutzer werden es als vorteilhaft empfinden, dass das Gerät über eine Dual-SIM-Karte verfügt und sogar ein MicroSD-Kartensteckplatz vorhanden ist, der mit bis zu 1 TB Speicherplatz bestückt werden kann (auch wenn dadurch ein SIM-Platz belegt wird).

Hier können Sie sehen, wie das Galaxy A54 in unseren üblichen Benchmark-Tests abschneidet.

Galaxy A54: Kameras

50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweitwinkel

5 MP Makro

32 MP Selfies

Das A54 verfügt über ein ziemlich typisches Trio an rückwärtigen Kameras, mit einer 50MP-Hauptlinse, zu der sich Ultrawide- und Makrokameras mit geringerer Auflösung gesellen. Man sollte bei einem Handy dieser Preisklasse keine Extras wie Teleobjektive erwarten.

Chris Martin / Foundry

Die Hauptkamera macht in vielen Situationen hervorragende Bilder. Sie besitzt eine f/1.8-Blende und profitiert von der optischen Bildstabilisierung (OIS), um Verwacklungen durch eine zittrige Hand zu vermeiden.

Die Ergebnisse sind detailliert, lebendig und mehr als akzeptabel für soziale Medien (oder sogar für den Druck). Auch die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ist besser als bei den meisten Mittelklasse-Handys, obwohl das A54 hier ebenfalls seine Grenzen hat – für wirklich exzellente Nachtaufnahmen müssten Sie mehr für ein teureres Modell ausgeben.

Der Ultraweitwinkel bietet das, was man erwartet: Es ist praktisch, wenn man mehr in den Rahmen einfangen möchte, aber auf Kosten der Qualität im Vergleich zum Hauptobjektiv.

Das Makro-Objektiv gehört sogar zu den besten, die ich je an einem Handy getestet habe. Mit einem festen Fokus muss man Zeit und Geduld haben, aber man kann einige ansprechende Fotos machen (ich habe die gleichen Aufnahmen von der Hauptkamera hinzugefügt, um den Unterschied zu zeigen). Es ist kein Muss, aber es bietet einige interessante Optionen.

Seltsam ist, dass der Makromodus im Menü “Mehr” versteckt ist, obwohl es sich um ein dediziertes Objektiv handelt (das ist nicht nur bei Samsung der Fall). Dort findet man auch andere Optionen, wie z.B. den Nacht-, Panorama- und Pro-Modus.

Chris Martin / Foundry

Mein größtes Problem habe ich mit Samsungs Bild-Tuning, da die Farben zwischen den verschiedenen Kameras nicht ganz akkurat sind. Bei einem Mittelklasse-Handy kann ich das verkraften, aber ich kann den übersättigten (das ist noch untertrieben) Look des Food-Modus nicht ausstehen, der alles so aussehen lässt, als hätte ich radioaktiv strahlende Zutaten verwendet.

Die 32-Megapixel-Selfie-Kamera auf der Vorderseite ist ein echtes Highlight. Sie bietet viele qualitative Optionen, wie z.B. einen soliden Porträtmodus und einen größeren Blickwinkel, um mehr Personen oder Hintergründe einfangen zu können.

Auch die Videoaufzeichnung ist sehr gut, vor allem dank der optischen Bildstabilisierung OIS der Hauptkamera. Standardmäßig wird in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet, aber man kann sogar auf 4K mit der gleichen Bildrate gehen. Selbst auf 1080p ist die Qualität gut, mit leuchtenden Farben und flüssigen Aufnahmen.

Galaxy A54: Akku & Ladeverhalten

5000mAh Akku

25W Aufladung

Kein Adapter enthalten

Das Aufladen ist immer noch ein wunder Punkt, wenn man Samsung mit dem breiten Markt vergleicht. Andere Hersteller wie z.B. Xiaomi und Oppo erreichen mittlerweile Geschwindigkeiten von über 200W. Die 25W-Ladeleistung des A54 ist nicht besonders modern und Samsung liefert kein Netzteil mit, sondern nur ein Ladekabel.

Chris Martin / Foundry

Ich habe das A54 mit einem 67-W-Schnellladegerät einer anderen Marke getestet und konnte es in 15 Minuten auf 16 % und in 30 Minuten auf 31 % aufladen. Wenn schnelles Aufladen für Sie wichtig ist, sollten Sie sich anderweitig umsehen.

Das Ladeverhalten ist noch immer eine Schwachstelle

Glücklicherweise wendet sich das Thema Akku ins Positive, wenn wir uns die angebotene Akkulaufzeit ansehen. Es gibt eine große 5000mAh Batterie, die das Handy bequem bei gemischter Nutzung über den ganzen Tag bringen kann (bei ca. 4-5 Stunden Bildschirmzeit). Ich selbst bin ein sparsamer Nutzer und kann ohne Probleme auch 2 Tage das Handy nutzen, bis es wieder aufgeladen werden muss.

Galaxy A54: Software & Apps

Android 13

One UI 5.1

Vier Jahre Betriebssystem-Upgrades

Software ist eine Stärke von Samsung, sowohl bei Mittelklasse-Handys als auch bei Oberklasse-Modellen. Hier erhalten Sie die neueste Version von Android und die One-UI-Oberfläche des Unternehmens. Das kann man von einigen Konkurrenten nicht behaupten, die mit Android 12 oft hinterherhinken.

Die besagten Konkurrenten haben oft auch keine offiziellen Garantien für zukünftige Updates. Samsung verspricht jedoch, das A54 über mindestens vier Jahren mit Betriebssystem-Upgrades zu versorgen, sodass Sie auf diesem Handy nicht nur Android 14, sondern voraussichtlich mindestens Android 17 erhalten werden.

Chris Martin / Foundry

Für die reine Android-Erfahrung würde ich immer noch ein Google Pixel bevorzugen, aber One UI besitzt viele praktische und benutzerfreundliche Seiten. Es ist einfach zu navigieren und sieht echt toll aus. Funktionen wie die Seitenleiste für Lieblings-Apps sind nützlich, auch wenn der virtuelle Assistent Bixby es nicht ist.

Samsung besteht immer noch darauf, ihre Geräte mit vielen vorinstallierten Apps auszuliefern (darunter z.B. viele Duplikate von Google-Diensten). Obwohl ich sogar das Häkchen in den Kästchen am Anfang entferne, installiert das A54 unhöflicherweise trotzdem eine Anzahl an unerwünschten Spielen.

Andere vorinstallierte Apps wie Disney+, TikTok und OneDrive sind wohl nützlicher, aber Sie können zumindest alle Apps entfernen, die Sie nicht benötigen.

Galaxy A54: Preis & Verfügbarkeit

UVP zwischen 489 € und 539 €

In Deutschland liegt die UVP des Samsung Galaxy A54 5G zwischen 489 € und 539 €, je nach Ausführung des Handys. Dabei kommt die günstigere Version mit 128 GB Speicherplatz und 8 GB Arbeitsspeicher daher und die kostspieligere Version mit 256 GB und ebenfalls 8 GB RAM. Es gibt auch immer wieder besondere Preisnachlässe oder Sonderaktionen bei Samsung, allerdings wird das A54 in der Regel am günstigsten bei Amazon angeboten.

Das A54 ist bei vielen Anbietern erhältlich, darunter Amazon, Ebay oder Samsung selbst. Aktuell ist die 256GB-Version sogar für begrenzte Zeit bei Amazon im Sonderangebot.

Der Preis von aktuell ca. 490 € für das 256GB-Modell macht das A54 zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten neben dem Google Pixel 6A, das für ca. 320 € angeboten wird und dem Nothing Phone (1), das für ca. 450 € zum Verkauf steht.

Galaxy A54: Fazit

Samsung ist mit dem Galaxy A54 5G nach einem Fehlschlag im letzten Jahr wieder auf dem richtigen Weg.

Vieles ist gleich geblieben: Erstklassiges Design, IP67-Schutz, einer der besten Bildschirme in der Mittelklasse und zuverlässige Kameras. Außerdem ist die Akkulaufzeit solide und Samsung beeindruckt weiterhin mit seiner Software-Upgrade-Garantie.

Das alles wäre beim A53 in Ordnung gewesen, wenn die Leistung nur zuverlässiger gewesen wäre, aber zum Glück ist das dieses Jahr mit einem leistungsfähigeren Exynos-Prozessor behoben worden.

Auch wenn es durch die starke Konkurrenz nicht das beste Mittelklasse-Handy ist, zumal andere Produkte aktuell meistens zu günstigeren Preisen angeboten werden, empfehle ich das A54 ohne Bedenken weiter.

Dennoch wäre es schön, wenn Samsung eine schnellere Ladefunktion einbauen und den Nutzern die Möglichkeit geben würde, bei der Bestellung kostenlos ein Ladegerät mit auszuwählen.

Android 13 mit One UI 5.1

6.4-Zoll-AMOLED, 2340 x 1080, 120Hz, 19.5:9 Verhältnis

Exynos 1380 Prozessor

8 GB Arbeitsspeicher

128/256 GB Speicherplatz (erweiterbar durch MicroSD)

Kameras: 50 Mp f/1.8 OIS Hauptkamera 12 Mp f/2.2 Ultraweitwinkel 5 Mp f/2.4 Makro 32 Mp f/2.2 Selfie-Kamera

Dual-SIM/MicroSD

Stereo-Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Fingerabdrucksensor unter dem Display

5000mAh Akku

25W kabelgebundene Aufladung

USB-C

158.2 x 76.7 x 8.2mm

202g

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation TECH ADVISOR.

Weitere Meldungen zum Galaxy A54:

Samsung Galaxy A54: Warum sich das Warten lohnt

Samsung Galaxy A54 Release: Wann kommt das neue Samsung-Handy?

Samsung Galaxy A54 und A34 vorgestellt: Mittelklasse im Galaxy-S23-Design

Samsung Galaxy A54 bei Media Markt aufgetaucht: Alle Details und Preis bekannt