OnePlus Pad jetzt vorbestellen – alle Infos

OnePlus hat in dieser Woche die Vorbesteller-Aktion für sein Android-Tablet OnePlus Pad gestartet. Obwohl der Preis für die Hardware erst am 25. April 2023 enthüllt wird, können sich Interessierte das Tablet bereits jetzt sichern.

Geschenke im Wert von 188 Euro

Für die Vorbestellung des OnePlus Tab wird eine Anzahlung in Höhe von 99 Euro sofort fällig. Dafür erhalten Käufer von OnePlus ein Geschenk im Wert von 149 Euro. Zur Auswahl stehen aktuell noch der OnePlus Stylo in Weiss und das OnePlus Folio Case in Grün. Das zum Tablet passende magnetische Keyboard ist leider bereits ausverkauft.

Wer dann im Zeitraum vom 25. bis 28. April 2023 die Restzahlung überweist, bekommt von OnePlus den Supervooc 80W Adapter im Wert von 39 Euro als zweites Geschenk. Wie hoch die Restzahlung ausfallen wird, erfahren Vorbesteller allerdings erst am 25. April.

Die Spezifikationen des OnePlus Pad

Das OnePlus Pad ist aktuell nur in der Farbe “Halo Green“ verfügbar. Das Tablet verfügt über ein 11-Zoll-Display im 7:5-Format mit 144 Hz und einer Auflösung von 2.800 x 2.000 Pixeln. Das Tablet miss 258 x 189 x 6,5 Millimeter und bringt 552 Gramm auf die Waage. Im Gehäuse werkeln der MediaTek Dimensity 9000 und die ARM-GPU G710 MC10. Ebenfalls an Bord sind acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte interner Speicher. Der integrierte Akku fasst 9.510 mAh.

OnePlus verbaut in seinem Tablet außerdem zwei Kameras. Das Modell an der Rückseite löst mit 13 Megapixeln auf, während die Front-Kamera acht Megapixel bietet. Geladen wird das Tablet über einen USB-Type-C-Anschluss. Über einen klassischen Kopfhörer-Anschluss verfügt die Hardware nicht.