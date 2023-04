Youtube: Bessere Videoqualität nur für Premium-Nutzer – das steckt dahinter

Schon seit 2005 können Nutzer auf der Videoplattform Youtube Bewegtbilder zu nahezu allen Themen kostenlos anschauen oder selbst Videos auf das Portal hochladen. Betreiber Google finanziert die Plattform primär über Videoeinblendungen, die vor oder während eines Videos angezeigt werden.

Wen diese Werbeanzeigen stören, der kann nach einem kostenlosen Probemonat für 11,99 Euro ein Premium-Abo abschließen, durch das die Werbeanzeigen entfallen. Zudem lassen sich Videos herunterladen und offline anschauen. Musikfans erhalten außerdem Zugang zu Youtube Music Premium und können ihre Lieblingssongs ebenfalls ohne Unterbrechungen genießen.

1080p mit höherer Bitrate

Um neue Kunden für das Bezahl-Abo zu gewinnen, führt Youtube nun neue Funktionen für Premium-Nutzer ein. So stehen viele Videos beispielsweise in einer “verbesserten“ 1080p-Version für zahlende Kunden bereit. Die Neuerung findet sich vorerst nur in der App für iOS, soll künftig aber auch im Browser und unter Android nutzbar sein. Speziell bei Videos mit vielen Details oder schnellen Bewegungen sollen die Videos mit höherer Bitrate eine bessere Qualität bieten und schärfer wirken.

Einschränkungen bei den Inhaltstypen

Youtube hatte bereits seit Anfang 2023 mit dieser verbesserten Videoqualität experimentiert, die Standard-1080p-Version soll aber auch weiterhin zur Verfügung stehen – auch für Zuschauer, die für Youtube kein Geld ausgeben wollen. Laut Youtube stehen aber noch längst nicht alle Inhalte in der 1080p-Premium-Version bereit. Auch bei Videos mit Auflösungen, die höher oder niedriger als 1080p ausfallen, soll es die Funktion nicht geben – ebensowenig bei Shorts und Livestreams.

Virtueller Kinoabend und automatische Downloads

Daneben will Youtube iOS-Nutzern mit Premium-Abo die Möglichkeit bieten, über Facetime zusammen mit Freunden ein Video anzuschauen. Unter Android können alle Zuschauer dies über Google Meet bereits tun, auch ohne Abo. Zudem dürfen Premium-Nutzer empfohlene Videos automatisch auf ihr Mobilgerät laden, so dass diese später auch im Flugzeug oder an Orten ohne Mobilfunkabdeckung angeschaut werden können.