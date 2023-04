Aldi: VW-Bus-Klassiker T1 Samba als hochwertiges Schuco-Modellauto – fast 30 Euro sparen

Schuco-Modellautos sind kein Spielzeug, sondern Sammlerstücke. Aldi verkauft jetzt in seinem Online-Shop so ein Sammelstück für Fans von automobilen Klassikern. Dabei handelt es sich um ein Modellauto der legendären ersten Generation des VW Busses T1 in der bereits damals sehr exklusiven Samba-Ausführung. Heute sind echte VW T1 Samba hochpreisige Raritäten, die zu den Glanzstücken eines jeden Oldtimertreffens gehören.

Schuco-Modellauto VW T1b Samba (1:18) jetzt bei Aldi anschauen (für 79,99 Euro statt 109 Euro UVP)

Das Modell kommt mit den Abmessungen von 23,7 x 9,3 x 10,4 cm und wiegt ein Kilogramm. Das Modellauto liegt im Maßstab 1:18 vor, es zeigt also vergleichsweise viele Details. Die Karosserie und die Türen des T1-Modells sind aus Metall gefertigt. Das Modellauto ist genauso wie das Original in zwei Farben lackiert.

Wie für Sambas typisch besitzt das Modellauto jeweils links und rechts vier zusätzliche kleine Seitenfenster am Rand des Daches und ein Faltdach – denn der originale Samba war ein sehr fröhliches und sonnenlichtdurchflutetes Auto.

Auch im Innenraum des Modells finden Sie viele liebevolle Details wie das liegende Lenkrad (das die Vorderräder bewegt), den dünnen Schalthebel, den minimalistischen Tachometer, die Schiebefenster oder die umklappbare Seitenlehne, damit die Passagiere nach hinten einsteigen können.

Zudem lassen sich die Heckklappe und die Türen öffnen. Wenn Sie die Heckklappe öffnen, sehen Sie den berühmten luftgekühlten Boxermotor des VW Käfers, der etwas modifiziert auch den VW Bus antreibt. Der Miniaturschlüssel steckt im Zündschloss.

Die senkrechte Frontpartie mit dem riesigen VW-Logo auf der heruntergezogenen “Nase” und die beiden daneben angebrachten Scheinwerfer samt Blinker (ursprünglich hatte der T1 genauso wie der VW Käfer keine Blinker, sondern Winker. Diese wurden aber später durch die besser sichtbaren Blinker ersetzt) entsprechen denen aller T1-Modelle und sind nicht Samba-spezifisch.

Der Preis ist heiß

Für dieses liebevoll gestaltete Modell eines VW T1 Samba zahlen Sie bei Aldi jetzt nur 79,99 Euro, zuzüglich Versandkosten von 4,95 Euro. Die UVP liegt bei 109 Euro. Auf Amazon bekommt man dieses Modell, allerdings in grüner statt blauer Lackierung, nur für um die 200 Euro. Interessant ist diese Variante mit Ihrem individuellen Kennzeichen für ebenfalls um die 200 Euro: Volkwagen T1 Samba Grün mit Weiß Personen Transporter 1950-1967 1/18 Schuco Modell Auto mit individiuellem Wunschkennzeichen.

Es gibt zwar auch günstigere Schuco-Metallmodelle des T1 Samba auf Amazon, doch diese sind in einem anderen Maßstab:

Schuco Set VW Käfer + T1 Samba, Modellauto, Maßstab 1:43, Limited Edition 500, blau/weiß, 450269300

Schuco 450785200 VW T1 Samba, Modellauto, Zinkdruckguss, Maßstab 1:32, rot/beige

P.S.: Warum Aldi das Modell als T1b bezeichnet, wissen wir nicht. Ein “b” zur Unterscheidung gibt es unseres Wissens nur beim Nachfolger des T1, dem T2. Mehr dazu lesen Sie in VW Bus T1 bis T6.1/T7: Die Geschichte des Kult-Transporters.

