Windows 11: Abgestürzte Programme schneller beenden mit neuem Feature

Abgestürzte Programme gehören zu Windows wie Fouls zum Fußball – ungewollt, aber nicht wegzudenken. Um auf hängende Programme zu reagieren, bietet Microsoft dem Nutzer einige Bordmittel. Das bekannteste davon ist der Task-Manager, der Ihnen einen Überblick über alle derzeit laufenden (oder hängenden) Programme bietet und mit dessen Hilfe Sie Apps auch “gewaltsam” schließen können, indem Sie den Task beenden.

Doch an den Task-Manager zu gelangen, ist in den letzten Windows-Versionen deutlich umständlicher geworden. Der berühmte Klammergriff “Strg+Alt+Entf” öffnet nicht mehr den Task-Manager direkt, es sind einige weitere Klicks erforderlich, bis Sie tatsächlich Ihr Programm geschlossen haben. Doch in Windows 11 sollen Nutzer eine neue und schnelle Möglichkeit bekommen, den Task einer App zu beenden. Die Idee ist folgende:

In der neuesten Version des Dev-Channels (Windows 11 build 23430) ist eine Option aufgetaucht, wenn Sie per Rechtsklick in der Taskleiste das Kontextmenü eines Programmes aufrufen. Dort können Sie wie gewohnt kontextbezogene Handlungen vornehmen, das Programm anheften, klassisch schließen oder jetzt eben neu: den Task beenden. Statt also den Task-Manager zu öffnen und dann das Programm aus der langen Liste der aktiven Anwendungen heraussuchen zu müssen, können Sie einfach das abgestürzte Programm in der Taskleiste rechts anklicken und den Task darüber beenden.

Doch auch wenn der “End Task”-Button, wie er in der englischen Version Windows heißt, in der Preview-Version des Dev-Channels schon verfügbar ist und über einen Schalter in den Einstellungen an- und abgeschaltet werden kann, ist die eigentliche Funktionalität noch nicht vorhanden. Ein Klick darauf hat also keinen Effekt. Doch sobald diese Funktion implementiert ist, könnte das Beenden von bockigen Programmen tatsächlich viel bequemer werden.

