RAM kaufen: Preis für 64 GB (2x 32 GB) Speicher von Kingston auf Talfahrt

Was ist besser als viel Speicher? Genau, noch mehr Speicher. Denn die wenigsten fahren ihren PC jeden Abend herunter, sondern schicken ihn in den Standby-Modus. Immer mehr Apps oder Spiele werden gleichzeitig betrieben und füllen den Arbeitsspeicher zusehends. Ist der RAM am Limit, werden Daten in eine Auslagerungsdatei verfrachtet. Der Zugriff darauf ist jedoch quälend langsam. Wer der Wartezeit ein Ende bereiten und seinen PC aufrüsten möchte, profitiert seit Jahresbeginn von sinkenden Preisen. Jetzt darf man sich bei einem 64-GB-RAM-Kit aus 2x 32 GB DDR4-3600 von Kingston über den nächsten Preisrutsch freuen. Wir beleuchten, ob sich der Deal für Sie lohnt.

Für wen sind die 64 GB RAM von Kingston geeignet?

Die 64 GB RAM (2x 32 GB) DDR4-3600 von Kingston Fury Beast sind besonders geeignet für Nutzer, die auf eine hohe Systemleistung angewiesen sind. Dazu zählen etwa professionelle Anwender, die mit anspruchsvollen Anwendungen wie Videobearbeitung, 3D-Modellierung oder großen Datenbanken arbeiten. Ebenso profitieren Gamer von der verbesserten Leistung, da diese Speicherkapazität zu einer flüssigeren Spielerfahrung beiträgt. Auch Nutzer, die mehrere ressourcenintensive Anwendungen gleichzeitig ausführen oder häufig zwischen ihnen wechseln, können von der größeren Speicherkapazität profitieren. DDR4-Speicher mit 3.600 MHz gehört zwar nicht zu den allerschnellsten RAM-Modulen, die auch 4.000 MHz erreichen können. Dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei DDR4-3600 derzeit mit am besten. Bei Amazon lässt sich das RAM-Kit Kingston Fury Beast 64 GB DDR4-3600 nach einem erneuten Preisrutsch für nur noch 154,90 Euro kaufen – versandkostenfrei. Zuvor musste man noch rund 20 Euro mehr für das Speicher-Upgrade ausgeben.

Preis für 64 GB RAM (2x 32 GB) bei Amazon erneut gesunken

Weitere top Speicher-Angebote bei Amazo mit 16 GB & 32 GB

Neben den 64 GB RAM DDR4 von Kingston lassen sich bei Amazon noch weitere Speicher-Kits zu Top-Preisen kaufen. Wer doch lieber 16 GB RAM (mit RGB-Feature) bevorzugt, zahlt für 2x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro nur noch 54,90 Euro. Empfehlen möchten wir auch die Corsair Vengeance LPX 32 GB DDR4-3600, die sich für nur noch 74,90 Euro kaufen lassen.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben 64 GB RAM DDR4 von Kingston

Wer sich neben 64 GB RAM (2x 32 GB) von Kingston für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.