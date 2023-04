Windows 11: So schalten Sie unerwünschte Werbung im Startmenü ab

Windows 11 wird bald Werbung im Startmenü anzeigen. Doch wie die US-IT-Nachrichtenseite Windowslatest berichtet, werden Nutzer diese Werbung ausschalten können.

Werbung im Startmenü: “Hinweise” mit Ausrufezeichen

Microsoft experimentiert in der aktuellen Windows-Testversion für Insider mit “Hinweisen” beziehungsweise “Benachrichtigungen” im Windows-Startmenü; Microsoft teilte dies am 21. März 2023 selbst in einem Blogeintrag mit.

Diese weißen Ausrufezeichen in einem roten Kreis bewerben neue Funktionen oder Angebote von Microsoft, beispielsweise für den Onedrive-Onlinespeicher oder das Microsoft-Konto. Derzeit sehen zwar nur einige Windows-Tester diese neuen aufdringlichen Hinweise. Vermutlich wird Microsoft diese Werbung mit dem April-2023-Update aber an alle Windows-11-Nutzer ausliefern.

Was das Ganze so ärgerlich macht, ist, dass es die Kraft des Ausrufezeichens verwässert. Eine Warnung sollte eine Warnung sein, keine Aufforderung.

Werbung im Einstellungen-Menü abschalten

Die gute Nachricht: Microsoft entwickelt bereits eine Möglichkeit, mit der die Windows-11-Nutzer diese Hinweise im Startmenü abschalten können. Demnach baut Microsoft im Windows-Einstellungen-Menü unter dem Abschnitt “Personalisierung, Start” einen Schieberegler ein, mit dem Sie diese Werbung abschalten können.

In der englischsprachigen Windows-11-Variante trägt dieser Schieberegler diese Bezeichnung: “Show account related notifications occassionally in Start”. Wenn Sie diesen Schieberegler von “On” auf “Off” schieben, dann sollten Windows 11 die oben erwähnten Hinweise nicht mehr anzeigen. Sie sehen hier einen Screenshot, der die neue Option im Einstellungenmenü zeigt.

Windowslatest weist darauf hin, dass dieser neue Punkt standardmäßig im Einstellungsmenü noch nicht zu sehen ist. Es sei aber damit zu rechnen, dass dieses Menü zeitgleich mit den Werbehinweisen mit dem April-2023-Update für Windows 11 kommen werde; vielleicht auch erst mit dem Mai-Update.

