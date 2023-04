Was wir an TikTok lieben

TikTok ist der ultimative Social-Media-Kanal: Hier entstehen Trends und Memes en masse. Da werden globale Challenges ins Leben gerufen, kreative Ideen in Videos gegossen und Comedy als solche revolutioniert.

Kein Wunder, dass die Plattform alle App-Charts stürmt: Laut apptopia stand sie mit 672 Millionen Downloads in 2022 auf dem Siegertreppchen ganz oben, noch deutlich vor Instagram (548 Millionen) oder Whatsapp (424 Millionen). Aktuell verzeichnet Tiktok rund 1,5 Milliarden Nutzer.

Bei TikTok handelt es sich um mehr als nur einen Hype, das Portal ist weltweit bei allen Altersklassen beliebt und tief ins kulturelle Leben verankert. Die Nutzergruppe konzentriert sich zwar nach wie vor um Jugendliche und junge Erwachsene, TikTok-Content erreicht inzwischen aber auch jenseits der eigenen Plattform praktisch jeden: Von Twitter, Instagram, Reddit oder Facebook sind die Videoclips mit dem ikonischen Wasserzeichen nicht mehr wegzudenken.

Diese zehn Dinge lieben wir an TikTok besonders:

1: TikTok macht einen Heidenspaß

Das kommt jetzt wenig überraschend, aber TikTok macht einfach mächtig Laune. Und das jedes Mal, wenn man die App öffnet. Der Content ist voll von komödiantischen Sketchen, spontanen Duetten, Gesangseinlagen und abgefahrenen Tänzen. Auch die vielen Challenges, die zwar manchmal absurd sind, aber oft auch den Ehrgeiz kitzeln und uns mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden, haben ihren ganz eigenen Reiz.

Zudem finden Sie zahlreiche Empfehlungen zu sinnvollen Produkten oder Tipps und Anleitungen zu allem Möglichen.

Die kompakten Videoclips sind dabei eine spannende Präsentationsform, die man konsumieren kann wie Kartoffelchips. Nach einem Clip geht’s ja gleich nahtlos weiter. Bloß, dass die Tüte nie leer wird und man mit Blick auf die Hüfte kein schlechtes Gewissen haben muss.

2: Benutzerfreundlich und einladend

Smartphones machen uns ja irgendwie alle zum Kameramann. Mit TikTok wird man aber auch zum Regisseur, Cutter und Effekt-Spezialisten. Das liegt daran, dass uns die App so viele einfache und intuitive Möglichkeiten gibt, Videos zu erstellen und ihnen einen attraktiven Feinschliff zu verpassen.

Dabei ist das Portal auch für technische Laien optimal konzipiert. Die Benutzeroberfläche ist idiotensicher, Funktionen sind einfach zugänglich und die Bedienung ist leicht zu verstehen, auch wenn man vom Filmen eigentlich gar keine Ahnung hat.

3: TikTok ist eine Anti-Stress-Pille

Manchmal muss man einfach mal raus aus dem Alltag: Job, Chef, Kollegen oder private Verpflichtungen sollte man ohnehin nicht ununterbrochen auf dem Radar haben. Jeder braucht mal eine Auszeit. Fürs Relaxen und Abschalten ist TikTok dann optimal geeignet: In den endlosen Weiten aus Albernheit, Kreativität und mitunter wirklich faszinierenden Ideen kann man sich wunderbar vom Day-to-Day entkoppeln.

Da gibt es immer etwas zu Lachen, Inspirationen zu finden und unendliche Möglichkeiten, wieder auf positive Gedanken zu kommen. Gerade in Krisenzeiten ist TikTok ein zuverlässiges Mittel, dem Alltagsstress und der Dauerberieselung mit Negativmeldungen zumindest vorübergehend den Rücken zu kehren.

4: Das Soziale in Social Media

Bei TikTok können wir ganz einfach Menschen auf der ganzen Welt treffen, uns mit ihnen austauschen oder einen Blick in deren kulturelles Umfeld werfen. Dabei verbindet uns oft von vorneherein eine positive Grundstimmung und die einfache Freude, in dem Kuriositätenkabinett für Kurzvideos mitzumischen.

Gemeinsam über etwas zu lachen, hat noch jedes zwischenmenschliche Eis gebrochen und wer ungern in Clubs und Kneipen nach Bekanntschaften sucht, der kann das mit TikTok auf der Wohnzimmercouch erledigen. Gleichzeitig kann man jede Menge Freunde und Bekannte aus dem echten Leben finden, mittlerweile hat ja praktisch jeder einen eigenen TikTok-Account.

5: TikTok ist für jeden

Mit mehr als 155 Millionen Followern ist Khabane Lame der aktuell beliebteste TikToker, seine Videos haben ihren ganz eigenen und charakteristischen Charme. So wahnsinnig kreativ, dass man damit einen Bestseller-Roman schreiben könnte, sind sie aber nicht – und damit wollen dem TikTok-Star keinesfalls zu nahetreten.

Vielmehr zeigt sein Erfolg, dass mit einer guten Idee und etwas Charisma so ziemlich jeder bei TikTok Erfolge feiern und die Herzen von Millionen anderer Nutzer erobern kann. Das Entertainment-Potential, das Gespür für Comedy oder die kreative Schaffenskraft vieler TikToker wäre auf traditionelle Weise dabei vielleicht nie entdeckt worden.

Von solchen Talenten profitieren wir jetzt aber alle. Klar, das gilt auch für andere Social-Media-Plattformen, bei TikTok schießen neue Stars aber fast im Tagestakt aus dem Boden und der Weg zum Erfolg ist besonders kurz.

6: TikTok als Kultur-Botschafter

Das hatten wir oben schon angeschnitten, der Aspekt verdient aber seinen eigenen Absatz: TikTok ist eine prima Möglichkeit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass es kaum mehr einen Fleck auf der Erde gibt, wo man die App nicht nutzt.

Trends oder Challanges in anderen Kulturen vermitteln oft auf unterhaltsame und charmante Weise Einblicke in Welten, die man sonst kaum auf dem Schirm hätte. Sprache, Musik, Speisen oder einfach nur Klamotten sind spannende Charakteristika anderer Länder und Gepflogenheiten. Solche interkulturellen Kontakte können auch Befremdungen abbauen und Andersartigkeit in einem positiven Kontext zeigen.

7: Unterhaltung am Puls der Zeit

TikTok ist nicht nur nah am Puls der Zeit, die Plattform gibt ihn oft selbst vor: Zahllose Memes, Trends und natürlich Challenges haben ihren Ursprung auf dem Videoportal genommen. Der clevere TikTok-Algorithmus findet Clips mit hohem Potenzial dabei mit der Spürnase eines Sherlock Holmes.

Wie kein zweiter Content-Filter, befördert er Entertainment-Perlen ins Auge der Öffentlichkeit und beweist ein beispielloses Gespür für Kult und Hype. Der Algorithmus ist aktuell vielleicht der beste seiner Zeit und sorgt mit maschinellem Lernen dafür, dass man immer wieder gerne zu der Plattform zurückkehrt und sich am Content beteiligt.

8: Ein bisschen Real-Life statt Show und Eitelkeit

Anders als bei Eitelkeits-Portalen wie Instagram, geht es bei TikTok zum Glück nicht immer nur um makellose und oft realitätsfremde Selbstdarstellung. Während sich Facebook und Co. bei vielen Menschen negativ auf die Psyche auswirken, weil sich Nutzer dort inszenieren wie professionelle Models oder ein perfektes Leben vorgaukeln, geht es bei TikTok viel roher zu.

Und das ist etwas Gutes! Viele Nutzer kommen da noch rüber wie echte Menschen, auch wenn die manchmal ziemlich einen an der Klatsche haben. Oder vielleicht gerade deswegen.

9: Die App ist einfach stark

Das ist jetzt vor allem ein technischer Aspekt, der verdient aber auch seine Geltung: Die TikTok-App ist inzwischen richtig gut. Das zeigt sich auch daran, dass auf dem Clip-Portal eben nicht nur Zuschauer unterwegs sind, sondern viele Nutzer aktiv mitgestalten.

Zum einen liegt das daran, dass man in der quirligen Video-Vielfalt weniger Hemmungen hat, sich selbst zu zeigen. Es geht aber auch darauf zurück, dass die App viele starke Tools für den Videodreh an Bord hat. Man kann sofort auf Trends, Challenges oder Herausforderungen reagieren, sich kreativ austoben und eigenen Ideen im Handumdrehen zum Leben erwecken.

10: TikTok ist eine Zeitmaschine

Also jetzt nicht wortwörtlich, sehr wohl aber in der Wahrnehmung. Sobald man TikTok öffnet, scheint die Zeit schneller zu vergehen.

Statt kurz ein paar Clips zu gucken, kann man auf Anhieb in stundenlangem Playback versinken. Das hat natürlich Nachteile, wenn man Termine verpennt oder Arbeiten liegen lässt.

Es wirkt aber Wunder, wenn man mal wieder zu einer drögen Zoom-Konferenz verdonnert wird: Die endet in einem Fingerschnippen, wenn man dabei heimlich TikTok-Videos guckt.