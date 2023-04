Kingslim D6 im Test: Gute Dashcam zum fairen Preis

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Hochwertiges Äußeres, 2160p, gute Details und Farben

Gute Tag- und Nachtaufnahmen von Innenräumen

Schönes, kompaktes Design

Zusatzstrom- und GPS-Kabel

Herausragende Akkulaufzeit Kontra Startet die Aufnahme nicht automatisch beim Einschalten

Kein GPS beim Verwenden einer alternativen Stromquelle

Nächtliche Außenaufnahmen leiden unter Scheinwerferreflexionen Fazit Die D6 Dashcam ist eine elegante, praktische Front-/Innenkamera-Kombination mit guter Aufnahmequalität. Es ist ein deutlicher Fortschritt zu dem D4-Vorgängermodell zu erkennen, auch wenn die D6 gelegentlich noch einige Schwächen aufweist.

Die Dashcam Kingslim D6 (die Sie hier bei Amazon kaufen können) bietet bessere, detailliertere Aufnahmen als die D4-Vorgängerversion. Die D6 hat zwar immer noch einige Ecken und Kanten, die man auch von einem Produkt eines so jungen Unternehmens erwarten kann, doch in der Gesamtheit ist die D6 viel lohnenswerter als sein Vorgänger.

Die D6 vereint eine 4K-UHD-Frontkamera (2160p) mit 140° Sichtfeld und eine 120° FOV 1080p Innenkamera mit Infrarotfunktion in einem einzigen Gerät. Sie nimmt nur wenig Platz auf der Windschutzscheibe ein, d. h. sie behindert die Sicht kaum. Die Innenraumkamera ist nicht schwenkbar, erfasst aber trotzdem genug von der Fahrerkabine. Die D6 ist in einem attraktiven Design in Schwarz mit roten Akzenten gehalten und verfügt über ein scharfes, farbiges 2-Zoll-Display.

Vier Funktionstasten auf der Unterseite entsprechen den Symbolen auf dem Display und dienen der Navigation und der Auswahl von Einstellungen. Der Stromadapter ist für Typ-C-Kabel geeignet und besitzt ein GPS-Modul. Unsere D6 wurde mit einer Saugnapfhalterung geliefert. Der GPS-Adapter, der in der Nähe der Kamera angebracht werden soll, ist allerdings mit einem semi-permanenten Kleber versehen.

Die D6 hat viele Vorzüge, aber die Nachtsicht ist nicht das, was sie sein sollte.

Ein Nachteil des am Netzkabel montierten GPS ist, dass es nicht verfügbar ist, wenn Sie eine andere Stromquelle wie ein Hardwire-Kit oder ein OBDII-Stromkabel verwenden. Eine weitere Schwäche im Zusammenhang mit der Stromversorgung ist, dass die D6 beim Einschalten standardmäßig nicht aufzeichnet. Wenn es Ihnen wie mir geht, werden Sie vielleicht nicht jedes Mal daran denken, die Dashcam selbstständig einzuschalten.

Auf der linken Seite des D6 befinden sich der Micro-SD-Kartensteckplatz und der Typ-C-Anschluss. Ansonsten gibt es nur ein Lüftungsgitter.

Zu den Softwarefunktionen gehören der Parkmodus und die Müdigkeitswarnung. Mir persönlich gefällt, dass der Bildschirmschoner gleichzeitig eine große, leicht ablesbare Uhr darstellt. Ansonsten können Sie das Display auch einfach abschalten.

Kingslim D6: Verwendung und App

Die Bedienung der D6 ist, abgesehen von einem lästigen Problem mit der Aufzeichnung. Die Tasten auf der Unterseite sind leicht zu erreichen und das Display ist gut ablesbar. Die Kamera verbindet sich über Wi-Fi mit dem Telefon, sodass man nur während der Verwendung über das Mobilfunknetz Zugang zum Internet hat.

Eine Entdeckung: Wenn ich über Wi-Fi mit der App verbunden war, blieb das D6 beim Wechseln des Netzwerks auf dem Telefon auch ohne angeschlossenes Netzkabel eingeschaltet. Dies fiel mir erst nach etwa 15 Minuten auf – ein Beweis für die enorme Akkulaufzeit des D6 (280 mAh).

Die App bietet eine Live-Ansicht, sowie Zugriff auf einige Einstellungen, gespeicherte Videos und das Album, in dem man Videos dauerhaft speichern kann. Warum Kingslim nicht alle Einstellungen in die App integriert hat, kann ich nicht sagen, aber Dinge wie GPS können nur an der Kamera eingestellt werden. Alles in allem bietet die D6 nicht meine Lieblings-Kombination aus physischer Nutzung und App-Schnittstelle, aber sie ist durchaus brauchbar.

Es ist schön, dass die Innenraumkamera der D6 tagsüber tatsächlich in Farbe aufnimmt. Viele Innenraumkameras nehmen ausschließlich in Schwarzweiß auf.

Kingslim D6: Leistung

Die Aufnahmen der D6 sind deutlich besser als die des D4-Vorgängermodells. Es sind zwar nicht die schärfsten 4K-UHD-Aufnahmen (2160p, 3840×2160), die ich je gesehen habe, aber es sind genug Details vorhanden, um die Buchstaben auf einem Nummernschild zu erkennen – das ist die Messlatte, die jede Dashcam überspringen muss.

Obwohl die D6 nicht die schärfsten Aufnahmen macht, die wir je gesehen haben, sind sie für den Gebrauch gut genug, mit satten und kontrastreichen Farben.

Die Nachtaufnahmen waren nicht so gut. Auch wenn es der D6 in den umliegenden Bereichen an Details mangelte, schaffte sie es, das Nummernschild lesbar zu machen. Leider wurde das Streulicht von Scheinwerfern nicht gut behandelt (siehe unten), wodurch der Bereich um die Scheinwerfer herum ausgeblendet wurde und Details in dunkleren Bereichen verloren gingen.

Zumindest können wir auf dieser Aufnahme die Nummernschilder erkennen. Das konnten wir mit der älteren D4 nicht. Das Streulicht der Scheinwerfer ist jedoch ein Problem.

Es ist schön, dass die Innenraumkamera der D6 tagsüber tatsächlich in Farbe aufnimmt. Viele Innenraumkameras sind unter allen Umständen auf Schwarzweiß eingestellt. Die Detailtreue ist gut, obwohl die Farbe ein wenig kalt ist. Insgesamt liefert die Kamera jedoch sehr schöne Innenaufnahmen bei Tag.

Die Innenaufnahmen während des Tages waren farbenfroh und boten viele Details. Ja, das ist ein Hund und ja, ich trinke wirklich Coca Cola.

Die Nachtaufnahmen sind monochrom, bieten aber immer noch eine gute Detailgenauigkeit. Man beachte, dass sogar das Geschehen aus dem Heckfenster mit einem gewissen Detailreichtum festgehalten wird. Und ja, das bin ich, der draußen steht, um zu vermeiden, dass meine Visage in jedem Bild zu sehen ist.

Die nächtlichen Innenaufnahmen entsprechen in etwa denen, die tagsüber gemacht wurden, allerdings ohne Farbe.

Ich war überrascht von der Dauer des 280-mAh-Akkus, aber er kann laut Kingslim bis zu 10 Minuten Aufnahmezeit bieten. Das reicht wahrscheinlich aus, um alles nach einem Geschehen aufzunehmen, falls es währenddessen Stromprobleme gibt.

Insgesamt würde ich die Außenaufnahmen der D6 tagsüber als sehr gut, nachts aber nur als passabel einstufen. Die Innenaufnahmen sind bei allen Lichtverhältnissen sehr gut. Auch hier sind die Aufnahmen eine enorme Verbesserung gegenüber der D4.

Sollte man die Kingslim D6 kaufen?

Kingslim hat die Aufnahmequalität für die D6 enorm verbessert, sie ist also mindestens eine Überlegung wert. Wenn Sie mit den oben im Artikel aufgeführten Nachteilen leben können, erhalten Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem, wenn Sie die Dashcam mit einem Rabatt auf Amazon finden können. Um die Kingslim D6 Dashcam auf Amazon zu kaufen, klicke hier.

