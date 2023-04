Whatsapp erhält neuen Look: Das wird neu

Wer Whatsapp auf seinem Smartphone nutzt, sieht sich seit vielen Jahren mit dem gleichen Design konfrontiert. Betreiber Meta (zu dem auch Facebook und Instgram gehören) hat nun ein Update für den Messenger auf Android-Geräten in Aussicht gestellt. Dies sei auch nötig, da die Community sich eine benutzerfreundlichere Oberfläche für Whatsapp wünschen würde. Wer nun aber auf eine grundlegende Neuauflage gehofft hat, könnte enttäuscht werden. Die Betreiber planen eher kleine Veränderungen mit großer Wirkung.

Android zieht mit iOS gleich

Auf ersten Screenshots ist zu sehen, dass die Menüleiste von Whatsapp sowohl in der dunklen als auch in der hellen Ansicht etwas modernisiert wurde. Die Menüleiste wurde zudem etwas verändert und unter die Chats transferiert. Vorher befand sich die Menüleiste mit den Punkten “Chat“, “Communities“, “Status“ und “Anrufe“ noch am oberen Bildschirmrand. Auf Apple-Smartphones wurde diese Designänderung schon vor langer Zeit umgesetzt. Die Beta-Version 2.23.8.4 von Whatsapp sorgt künftig auch unter Android für mehr Übersicht.

Die Menüleiste am unteren Bildschirmrand soll unter Android dafür sorgen, dass Nutzer leichter zwischen den einzelnen Bereichen von Whatsapp navigieren können. Auch die Erreichbarkeit der Schaltfläche mit dem Finger dürfte in dieser Ansicht einfacher sein, speziell auf großen Smartphones, bei denen sich der obere Bildschirmrand bei der Bedienung mit einer Hand nur schwer erreichen lässt. Zudem ähneln sich die beiden Version für Android und iOS nun deutlich mehr, was für viele Nutzer den Umstieg erleichtern dürfte. Noch befindet sich die neue Menüleiste allerdings in der Entwicklung. Sie soll erst in einer künftigen Version veröffentlicht werden. Wer nicht mehr länger auf diese Änderung warten will, kann sich jedoch die Beta-Version von Whatsapp auf seinem Android-Telefon installieren.

