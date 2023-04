Nur für kurze Zeit: Top-SSD Samsung 980 Pro 1 TB und weitere SSDs für PC & PS5 zu Aktionspreisen

Viele, die eine SSD kaufen, greifen zu einem Modell von Samsung. Die Festplatten-Nachfolger des Herstellers schneiden in Tests stets mit am besten ab, sind sich doch bei Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit insbesondere billigen Mitbewerber-Produkten oft überlegen. Derzeit läuft bei Amazon eine Rabatt-Aktion, bei der beliebte PCIe-SSDs wie Samsung 980 Pro 1 TB und 990 Pro, aber auch SATA-SSDs wie die 870 QVO und externe Modelle wie Samsung T7 Portable zu Top-Preisen erhältlich sind. So lässt sich die sowohl für PC- als auch PS5-Besitzer geeignete Samsung 990 Pro 2 TB aktuell günstiger denn je kaufen. Wir haben eine Auswahl der besten Angebote zusammengestellt.

Samsung-SSDs für kurze Zeit zu großartigen Aktionspreisen

Samsung bietet eine reichhaltige Auswahl an SSDs für PCIe, SATA und externe USB-Modelle. Die bei PS5-Besitzern beliebteste SSD ist die Samsung 980 Pro, für die man mit 1 TB Kapazität bei Amazon derzeit nur noch 94,90 Euro zu zahlen braucht. Den Nachfolger Samsung 990 Pro 2 TB bekommt man mit einem Preis von 196,90 Euro sogar günstiger denn je. Empfehlen möchten wir auch die Angebote für die SATA-SSD Samsung 870 QVO 4 TB für 235,50 Euro oder die externe SSD Samsung T7 Portable 2 TB für 144 Euro. Nicht alle Preise aus der Rabattaktion von Amazon für Samsung-SSD sind Tiefstpreise, aber zumindest Bestpreise oder Deals, die nur wenig von Angeboten anderer Händler entfernt sind – zumal Amazon versandkostenfrei liefert. Nachfolgend haben wir eine Auswahl der Top-Angebote der befristeten Amazon-Aktion zusammengestellt.

SSDs für PCIe, SATA und USB bei Amazon zu Top-Preisen

Was gilt es vor dem SSD-Kauf für PC und PS5 zu beachten?

Bevor Sie eine SSD für Ihren PC oder Ihre PS5 kaufen, sollten Sie einige Aspekte berücksichtigen, um die beste Entscheidung für Ihre Bedürfnisse zu treffen. Zunächst einmal ist die Kompatibilität ein wichtiger Faktor: Für die PS5 benötigen Sie eine PCIe 4.0 NVMe SSD, die den Spezifikationen von Sony entspricht, während für einen PC verschiedene SSD-Typen wie SATA, PCIe NVMe oder M.2 in Frage kommen, je nachdem, welche Anschlüsse Ihr Mainboard unterstützt. Achten Sie auch auf die Speicherkapazität, die Ihren Anforderungen entspricht, denn SSDs sind in verschiedenen Größen erhältlich, wie 256 GB, 512 GB, 1 TB oder sogar 2 TB und mehr. Die Preise variieren je nach Speichergröße, wobei größere SSDs in der Regel teurer sind, aber auch mehr Platz für Spiele, Anwendungen und Dateien bieten.

Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit der SSD ist ein weiterer wichtiger Aspekt, da sie die Leistung beeinflusst. Eine höhere Geschwindigkeit ermöglicht kürzere Ladezeiten und schnelleren Zugriff auf Ihre Daten. Achten Sie daher auf die angegebenen Geschwindigkeiten in den Spezifikationen der SSD.

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sind ebenfalls wichtig, da eine langlebige SSD weniger anfällig für Ausfälle ist. Informieren Sie sich über die Lebensdauer der SSD, die oft in Terabytes Written (TBW) oder Drive Writes Per Day (DWPD) angegeben wird, und wählen Sie eine SSD von einer bekannten Marke mit gutem Ruf und positiven Kundenbewertungen.

Schließlich sollten Sie auch das Preis-Leistungs-Verhältnis in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass Sie eine SSD kaufen, die Ihren Bedürfnissen entspricht, ohne unnötig viel Geld auszugeben. Vergleichen Sie die Preise und Funktionen verschiedener Modelle und Marken, um die beste Entscheidung für Ihre Anforderungen zu treffen.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben SSDs von Samsung

Wer sich neben SSDs wie Samsung 980 Pro für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.