Hackerangriff auf deutsche Großstadt – Ticketverkauf im Nahverkehr lahmgelegt

Der Nahverkehr in Hannover, betrieben durch den Verkehrsbetrieb Üstra, ist Opfer eines Ransomware-Angriffes geworden. In der Folge ist der Ticketverkauf seit mehreren Tagen eingeschränkt, ebenso der Support über Telefon und E-Mail. Die Attacke fand wohl bereits am 31. März statt, die Üstra informierte die Öffentlichkeit am Montag.

Bei einem Ransomware-Angriff werden die Daten des Opfers verschlüsselt und so unzugänglich gemacht. In der Regel fordern die Cyberkriminellen anschließend ein Lösegeld, um den Zugriff auf die Daten wieder herzustellen. Gegenüber dem Spiegel erklärt die Üstra, bereits Strafanzeige gegen den Angreifer gestellt zu haben. Es handele sich um “professionelle und global aktive” Täter. Zugriff auf das System erlangten die Hacker wohl durch einen Mail-Anhang. Am Mittwoch wurde auch der S-Bahn-Betreiber Hannovers Opfer eines Cyberangriffes, betroffen war in der Folge aber nur die Website. Hinweise auf die Identität der Täter gibt es bislang noch nicht.

Diese Services sind betroffen

Wie ein Sprecher der Üstra bekannt gibt, seien alle Bereiche des Unternehmens betroffen. Für Kunden betreffen die Einschränkungen vor allem den Support und Kauf von Abo-Tickets. So ist der Support via Telefon nur teilweise und per E-Mail überhaupt nicht erreichbar. Außerdem ist der Abschluss von Abonnements derzeit nicht möglich, dementsprechend ist auch der Verkauf des Deutschlandtickets, auch bekannt als 49-Euro-Ticket, derzeit ausgesetzt. Der eigentliche Nahverkehr soll nicht betroffen sein, sodass alle Busse und Bahnen wie gewohnt verkehren.

In den letzten Monaten ist eine deutliche Zunahme an Hackerangriffen auf Systeme der Infrastruktur und der Behörden, aber auch auf private Unternehmen festzustellen. Erst gestern berichteten wir von einer Attacke, die etliche deutsche Regierungs- und Polizei-Webseiten offline nahm.

