Soundcore Motion Boom Plus im Test: Fast perfekter Outdoor-Lautsprecher

Wenn der Frühling in den Sommer übergeht, zieht es uns mehr und mehr nach draußen. Ob bei einem Spaziergang im Park oder einem Ausflug mit Freunden in die Berge oder an einen See. Wir alle verbringen mehr Zeit im Freien, wenn die Temperaturen steigen und die Sonne scheint.

Aber was ist mit Musik? Sicher, Sie können kleine tragbare Bluetooth-Lautsprecher für die Hintergrundmusik verwenden, aber was ist mit echten Parties? Hier kommt der Soundcore Motion Boom Plus ins Spiel.

Mit seinem robusten Design, der beeindruckenden Wasser- und Staubdichtigkeit, der Fähigkeit, im Wasser zu schwimmen und der dröhnenden Audioleistung von 80 Watt ist der Soundcore Motion Boom Plus für den Einsatz im Freien gemacht.

Design & Verarbeitung

Groß und schwer

Handgriff und Riemen erleichtern den Transport

IP68 Staub- und Wasserschutz ist beeindruckend

Der Soundcore Motion Boom Plus ist ein Outdoor-Lautsprecher, und das sieht man schon auf den ersten Blick. Er ist größer als die meisten Alternativen und misst 388 x 140 x 195 mm. Damit ist er zwar etwas kleiner als sein Bruder Motion Boom, aber er übertrifft alle anderen Bluetooth-Lautsprecher wie den 73 x 184 mm großen UE Boom 3.

Lewis Painter / Foundry

Der Soundcore Motion Boom Plus ist mit seinen 2,4 kg zwar kein Leichtgewicht, aber dank des integrierten Tragegriffs lässt er sich leicht transportieren.

Außerdem gibt es einen abnehmbaren Trageriemen, mit dem man den Lautsprecher über die Schulter hängen und seine Lieblingsmusik hören kann, während man die Natur erkundet. Dies sind großartige Optionen, die das Gesamtgewicht reduzieren, aber der Bluetooth-Lautsprecher ist nicht so leicht wie wirklich tragbare Alternativen.

Der Fokus auf den Einsatz im Freien erstreckt sich nicht nur auf das robuste Design des Motion Boom Plus, sondern auch auf seine offizielle Wasser- und Staubbeständigkeit. Das Plus-Modell übertrifft die IPX7-Wasserbeständigkeit des Standard Motion Boom und bietet volle IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit. Das ist ideal für den Einsatz am Strand oder Pool.

Die Wasserdichtigkeit bedeutet, dass der Lautsprecher bis zu 30 Minuten im Wasser überleben kann. Soundcore hat den Lautsprecher so konstruiert, dass er schwimmfähig ist, sollte er etwa in einen Swimmingpool fallen.

Lewis Painter / Foundry

Unter dem Griff des Lautsprechers befinden sich eine Reihe von Bedienelementen, über die Sie die Wiedergabe einstellen, ohne das angeschlossene Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Der USB-C-Anschluss dient zum Aufladen des Lautsprechers selbst, aber es gibt auch einen USB-A-Anschluss zum Aufladen anderer Geräte und einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für die Wiedergabe von Geräten wie Fernsehern und älteren Geräten, die kein Bluetooth unterstützen.

Bluetooth ist jedoch der wichtigste Weg, um sich mit dem Lautsprecher zu verbinden, Der Lautsprecher besitzt Bluetooth 5.3-Konnektivität für die kabellose Wiedergabe und Unterstützung für Soundcores PartyCast 2.0-Technologie, mit der Sie mehrere Soundcore-Lautsprecher für eine echte Stereowiedergabe synchronisieren können.

Lewis Painter / Foundry

Wie die meisten hochwertigen Lautsprecher lässt sich auch der Motion Boom Plus mit der Soundcore Companion App für iOS und Android bedienen. Sie ermöglicht nicht nur Firmware-Upgrades für neue Funktionen, sondern bietet auch ein EQ-System mit vier Voreinstellungen und einen benutzerdefinierten Modus, um die Musikwiedergabe an den persönlichen Geschmack anzupassen.

Soundqualität

Beeindruckende 80-Watt-Lautsprecherleistung

Audio verzerrt nicht bei hoher Lautstärke

Voreingestellter und benutzerdefinierter EQ über die Soundcore-App

Wenn es in dieser Disziplin etwas über den Soundcore Motion Boom Plus zu sagen gibt, dann, dass er laut ist. Kein Wunder, wenn man sich die Lautsprecheranordnung unter der Hartschale ansieht. Sie sorgt mit zwei 30-Watt-Tieftönern, zwei 10-Watt-Hochtönern und zwei Passivstrahlern für insgesamt 80 Watt dröhnenden Sound.

Der Bluetooth-Lautsprecher ist nicht ganz so laut wie der UE Hyperboom, aber wenn man bedenkt, dass er mehr als das Doppelte des Soundcore-Lautsprechers kostet, geht das in Ordnung.

Lewis Painter / Foundry

Entscheidend ist, dass es nicht nur auf die Lautstärke ankommt. Der Motion Boom Plus klingt selbst bei hohen Lautstärken, bei denen viele Konkurrenzprodukte zu verzerren beginnen, noch beeindruckend. Das liegt an der Kombination aus Titanium-Treibern, die die Höhen verbessern, und der von Soundcore entwickelten BassUp-Technologie, die die Bässe verstärkt.

Mit all diesen Eigenschaften ist es nicht verwunderlich, dass der Soundcore Motion Boom Plus ein leistungsstarkes Biest in der Audioabteilung ist, mit kräftigen Bässen, die weder die Mitten noch die Höhen übertönen. Und dank seiner beeindruckenden Lautstärke klingt er draußen genauso gut wie drinnen.

Der Bass von Billie Eilishs “You Should See Me in a Crown” kommt mit tiefen, kräftigen Tönen richtig gut, aber auch bei akustischen Titeln wie “Over the Rainbow” ist er hell und klar und bietet das Beste aus beiden Welten.

Wem die Abstimmung nicht gefällt, der kann natürlich auch eines der vier benutzerdefinierten Presets in der Soundcore-App verwenden. Wer sich auskennt, kann auch mit einem benutzerdefinierten EQ herumspielen.

Wir waren mit dem Standard-Preset Soundcore Signature zufrieden, aber die Einstellungen Voice, Treble Boost und Balanced sind sicher nicht jedermanns Sache.

Lewis Painter / Foundry

Akkulaufzeit

Beeindruckende 20 Stunden Akkulaufzeit

Kann Smartphones und Tablets über den USB-A-Anschluss aufladen

Der Soundcore Motion Boom Plus zeichnet sich vor allem durch seinen Akku aus, der mit satten 13.400 mAh etwa doppelt so groß ist wie bei den Smartphones mit der aktuell größten Kapazität. Wie Sie es bei einer so hohen Kapazität erwarten dürfen, hält der Lautsprecher etwa 20 Stunden lang durch, bevor Sie ihn nachladen müssen.

Das ist immer noch länger als bei den konkurrierenden Lautsprechern UE Boom 3 (15 Stunden) und JBL Flip 6 (12 Stunden) – beides beliebte Modelle für den Einsatz im Freien. Der Soundcore liegt aber knapp hinter den 24 Stunden des UE Hyperboom.

In Wirklichkeit sind 20 Stunden mehr als genug für die meisten Outdoor-Aktivitäten. Der zusätzliche Saft reicht aus, um technische Geräte wie Ihr Smartphone über den USB-A-Anschluss aufzuladen oder einfach nur, um beim nächsten Mal ohne zusätzliche Ladung einsatzbereit zu sein.

Lewis Painter / Foundry

Preis & Verfügbarkeit

Der Soundcore Motion Boom Plus hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 179,99 Euro direkt bei Soundcore und bei Händlern wie Amazon erhältlich.

Damit ist er teurer als beliebte Lautsprecher wie der UE Boom 3 (149 Euro) und der JBL Flip 6 (129,99 Euro), aber deutlich günstiger als der UE Hyperboom (399 Euro), der für den Einsatz im Freien konzipiert wurde.

Der Konkurrent ist zwar tragbarer als der Motion Boom Plus, dafür bietet der Motion Boom Plus eine bessere Audioleistung und eine längere Akkulaufzeit, so dass man hier einen Kompromiss eingehen muss. Weitere Inspirationen zu Lautsprechern finden Sie in unserem Test der besten Bluetooth-Lautsprecher.

Fazit

Der Soundcore Motion Boom Plus ist der ideale Lautsprecher für unterwegs. Er verfügt über ein robustes Design, ist nicht nur wasser- und staubdicht, sondern auch schwimmfähig. Ein praktischer Trageriemen ermöglicht es, ihn auf langen Reisen über der Schulter zu tragen.

Mit seinem großen, robusten Design und einem Gewicht von 2,4 kg ist es zwar nicht ganz so tragbar wie einige andere Alternativen, aber das macht es durch seine Audioleistung und Akkulaufzeit wieder wett.

Sein Lautsprecher-Array mit einer Gesamtleistung von 80 Watt klingt auch bei hohen Lautstärken beeindruckend, und mit einer Akkulaufzeit von 20 Stunden hält er lange durch.

Mit Vorteilen wie USB-A-Ladefunktion, Aux-In-Unterstützung sowie voreingestellten und benutzerdefinierten EQs über die Soundcore-App haben Sie einen leistungsstarken Outdoor-Lautsprecher, der so ziemlich alles mitmacht, was Sie ihm zumuten.

Spezifikationen