Handy gebraucht kaufen – so finden Sie die besten Angebote

Smartphones sind auch in Deutschland ein ungebrochener Verkaufsschlager. Laut Branchenverband Bitkom werden allein in 2023 mehr als 21 Millionen neue Geräte über den Ladentisch wandern. Bei rund 63 Millionen Smartphone-Nutzern im Land, schnappt sich also jeder Dritte dieses Jahr ein neues Handy.

Weder für die Umwelt noch für den Geldbeutel sind das besonders gute Nachrichten: Die Förderung von Handy-Rohstoffen wie Kobalt, Gold oder Palladium geht oft auf Kosten der Natur, gleichzeitig verlieren neu gekaufte Handys – bis auf wenige Ausnahmen – ihren Wert besonders schnell.

Vor allem Android-Geräte erfahren diese Wertschmelze: Laut des Internethändlers „Bank My Cell“ schrumpft der Verkaufspreis von Top-Android-Smartphones schon im ersten Jahr ihrer Nutzung um rund 33 Prozent, nach vier Jahren haben die Geräte mehr als 80 Prozent ihres ehemaligen Verkaufspreises verloren. Das iPhone kann sich da zwar besser behaupten, leidet grundsätzlich aber am gleichen Problem: Nach vier Jahren, so rechnet es Bank My Cell aus, schrumpft das Preisschild gebrauchter iPhones um rund 60 Prozent.

Das sind erst mal schlechte Nachrichten für alle, die brandneue Geräte am liebsten schon am Release-Tag kaufen. Es sind aber auch gute Nachrichten für diejenigen, die mit Rücksicht auf Geldbeutel und Umwelt den Kauf gebrauchter Handys in Erwägung ziehen.

Denn der akute Preisverfall von Neugeräten hat ja eine logische Konsequenz: Für gebrauchte Smartphones winken schon nach kurzer Zeit attraktive Schnäppchen. In sogenannten Refurbished Shops bekommen Sie solche Ware zudem oft in tadellosem Zustand.

Welche Möglichkeiten Sie dabei haben, wo es die lukrativsten Angebote gibt und worauf Sie beim Kaufen gebrauchter Smartphones unbedingt achten sollten, lesen Sie hier.

Refurbished Shop – oder privater Verkäufer?

Wenn man nach gebrauchten Handys sucht, dann stolpert man schnell über einen der zahlreichen Refurbished Shops. Dort kann man gebrauchte Geräte kaufen, die von Fachleuten gründlich gereinigt und repariert wurden, wenn das notwendig war.

Kann man dann kleine Schönheitsfehler oder Gebrauchsspuren in Kauf nehmen, versprechen die Anbieter voll funktionsfähige Handys mit teils großzügigen Rabatten: Bis zu 50 Prozent Ersparnis gegenüber dem Neupreis sind keine Seltenheit. Mitunter werden Handys auch so gut instandgesetzt, dass man gegenüber Neugeräten gar keinen Unterschied feststellen kann.

Meistens zahlt man bei einem Refurbished Store etwas höhere Preise als bei einem Privatverkäufer (Shop-Betreiber wollen ja auch etwas verdienen). Dafür erhält man aber eine Rechnung und in der Regel auch eine Garantie für das gebrauchte Smartphone. Wichtige Voraussetzung für beide Schnäppchen-Varianten: Den Ladenpreis eines Smartphones sollten Sie genau kennen, nur so lässt sich abschätzen, wie gut ein Angebot tatsächlich ist.

Refurbished Store: Darauf sollten Sie achten

Das Preisbild im Refurbished Store verrät vor allem eines: Je aktueller Smartphone-Modelle sind, desto größer fällt die potenzielle Ersparnis aus. Zwar können Sie in den Gebraucht-Shops auch Geräte bekommen, die schon viele Jahre auf dem Buckel haben, da lohnt sich der Kauf aber weniger.

Oft erhalten derart betagte Modelle keine Sicherheitsupdates mehr, machen mit veralteten Standards wenig Freude und bieten obendrein nur eine geringe Ersparnis gegenüber modernen Budget-Handys, auch wenn man sie neu im Laden kauft. Steckt in den Geräten dann noch ein alter Akku, muss man zudem mit ärmlicher Laufzeit rechnen.

Bei Refurbished-Smartphones handelt es sich oft um alte Firmenhandys, (reparierte) Garantiefälle oder um benutzte Geräte aus Leasingverträgen. Weil die Verkäufer auf den Plattformen ein intaktes Produkt garantieren, ist der Werdegang der Handys aber gar nicht so wichtig. Genau wie beim Kauf von privaten Anbietern, sollten Sie die Geräte aber einer gewissen Prüfung unterziehen, wenn sie bei Ihnen Zuhause ankommen. Eine Checkliste dafür finden Sie am Ende dieses Beitrages.

Wie bei allen gebrauchten Geräten mit Lithium-Ionen-Akku muss man auch bei Smartphones aus zweiter Hand manchmal kleine Kompromisse eingehen. Für den deutlichen Preisnachlass müssen Sie damit rechnen, dass der Akku zwei oder drei Stunden früher ans Ladegerät zurück muss und dass das Gehäuse eventuell Gebrauchsspuren aufweist.

Auf den schönen „Neu-Effekt“ beim Öffnen einer versiegelten Originalverpackung muss man verzichten. Einige Refurbished Shops geben sich aber große Mühe, gebrauchte Ware mit einem Flair von Neu zu präsentieren, auch Akkus werden mitunter getauscht, dann kann man sich auch bei gebrauchten Geräten über maximale Laufzeiten freuen.

Sorge um Datensicherheit oder die eigene Privatsphäre muss man sich dabei übrigens nicht machen, zumindest wenn man sich an einen serösen Anbieter wendet. Das Zurücksetzen von Smartphones auf einen sauberen Werkszustand ist technisch kein großer Aufwand. Dennoch hat Stiftung Warentest bei einer kürzlichen Prüfung von 45 Geräten aus Refurbished Shops bei immerhin 9 Modellen ernste Mängel festgestellt – darunter auch ein Fernzugriffprofil.

Um solche Risiken sicher zu vermeiden, sollten Sie nur bei bewährten und seriösen Anbietern einkaufen.

Diese Refurbished Stores sind empfehlenswert

Weil es mittlerweile viele verschiedene Refurbished-Shops im Internet gibt, haben wir Ihnen eine Handvoll der besten Kandidaten herausgesucht: Dort können Sie mit ruhigem Gewissen auf Schnäppchensuche gehen.

Asgoodasnew

Foundry

Asgoodasnew (Deutsch: „So gut wie neu“) hat jede Menge aufbereitete Geräte im Angebot: Von Grafikkarten über Macs bis zu Spielekonsolen oder eben Smartphones. Das Sparpotential ist hier etwas niedriger als andernorts, dafür sind die Produkte qualitativ sehr hochwertig und Kunden erhalten 30 Monate Garantie sowie für 30 Tage die Möglichkeit, Produkte kostenlos zurückzugeben. Ab 100 Euro bestellen wir hier portofrei, Finanzierungsoptionen werden auch angeboten.

Rebuy

Foundry

Das Verkaufsportal Rebuy ist schon länger am Markt, auch hier können wir neben Handys noch viele weitere Gebrauchtgeräte kaufen, denen der Anbieter zu neuem Glanz verholfen hat. Garantien gelten dabei mit 36 Monaten besonders lang, die Widerrufsfrist beträgt drei Wochen und etwaige Geräte-Versicherungen können wir beim Kauf einfach zu buchen.

Das Shoppen auf der modernen und aufgeräumten Webseite gestaltet sich übersichtlich, Spezifikationen lassen sich unkompliziert auswählen. Finanzielle und ökologische Ersparnisse rechnen die Anbieter beim Shoppen sogar vor.

Clevertronic

Foundry

Das aus Münster stammende Clevertronic hat in der Vergangenheit bereits einige Auszeichnungen erhalten, darunter wiederholt positive Bewertungen von Stiftung Warentest. Mitunter sehr starke Preise treffen hier auf Produkte in überwiegend sehr gutem Zustand.

Dazu kommen ausführliche Produktbeschreibungen, eine intuitive Webseite und eine 30-Tage-Rückgabe-Frist. Die Produktgarantie ist mit 12 Monaten aber etwas niedriger als bei anderen Anbietern.

Back Market

Foundry

Der aktuelle Refurbished-Testsieger von Stiftung Warentest lautet Back Market, das Verkaufsportal bietet 12 Monate Garantie auf verkaufte Ware und gibt uns 30 Tage Zeit, Produkte zu testen und bei Nicht-Gefallen zurückzusenden. Produktinfos stehen hier besonders umfangreich zur Verfügung und Geräte kommen in der Regel in tadellosem Zustand bei Kunden an. Auch auf Akkus ist hier oft noch lange Verlass. Das Unternehmen sitzt in Frankreich und bietet aber eine moderne und sympathische Webseite.

Apples Refurbished Store

Foundry

Refurbished-iPhones (und andere gebrauchte Apple-Produkte) können wir direkt beim Hersteller kaufen: Im Apple Refurbished Store. Das Angebot gibt es schon eine ganze Weile, es ist aufgrund der hohen Verarbeitungsqualität und langen Lebensdauer von iPhones auch äußerst erfolgreich.

Apple verpasst iPhones und Co. in seinem Refurbished Store immer einen neuen Akku und ein neues Gehäuse, das macht die Angebote in dem Store besonders hochwertig – und die Produkte fast neuwertig. Das merkt man dann aber auch am Preis, die Ersparnis fällt hier oft deutlich geringer aus, als bei anderen Refurbished-Läden.

Smartphone von privat kaufen – diese Fehler sollten Sie vermeiden

Wenn Sie in Online-Auktionshäusern wie eBay oder in einem Kleinanzeigen-Portal nach gebrauchten Smartphones suchen, dann erwarten Sie dort in der Regel etwas bessere Preise als im Refurbished-Store. Dafür werden Geräte dort normalerweise nicht professionell instandgesetzt oder gereinigt.

Auch auf eine Garantie und mitunter auf Ihr Rückgaberecht müssen Sie dabei (je nach Angebot) verzichten, manchmal liegt aber noch eine Herstellergarantie vor. Wenn Sie bei privaten Verkäufern shoppen möchten, dann sollten Sie Folgendes beachten:

Vorsicht vor zu guten Preisen

Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Bevor Sie sich auf ein Angebot einlassen, sollten Sie den aktuellen Neupreis eines Gerätes ebenso kennen, wie aktuelle Preise in den Refurbished-Stores. Wenn Sie nicht gerade bei einer Auktion Glück haben, dann sind extrem niedrige Preise ein guter Grund, um misstrauisch zu werden.

Äußeres lässt tief blicken

Wenn ein Smartphone schon von außen sehr lädiert aussieht, dann ist der vorherige Besitzer vermutlich nicht besonders sorgsam damit umgegangen. Auch bei anderen Komponenten wie Akku, Display oder den Lautsprecher sollten Sie von Mängeln dann nicht überrascht sein.

Trauen Sie sich, weitere Bilder anzufordern

Jeder Verkäufer versucht, seine Ware in Produktbildern möglichst attraktiv erscheinen zu lassen. Fehlen in der Produktbeschreibung wichtige Fotos, etwa vom Display, den Anschlüssen oder den Kameras, dann fragen Sie beim Verkäufer nach und bitten darum, solche Fotos zur Verfügung zu stellen.

Gehen Sie sicher, dass das Gerät keinen SIM-Lock hat

Das beste Angebot nützt Ihnen wenig, wenn das Gerät nicht SIM-Lock-frei ist und Sie damit an einen Netzanbieter gebunden sind, den Sie gar nicht nutzen.

Auf Bewertungen und Käuferschutz achten

Wenn Sie bei Amazon gebrauchte Produkte kaufen, dann genießen Sie dort noch einen gewissen Käuferschutz, auch eBay versucht, seine Nutzer derart zu schützen. Auf anderen Plattformen gibt es solche Sicherheitsnetze aber oft nicht. Prüfen Sie vor dem Kauf auf jeden Fall, welche Schutzmaßnahmen Sie im Fall der Fälle in Anspruch nehmen können.

Auch auf die Bewertungen oder die Verkaufs-Historie eines Anbieters sollten Sie ein Auge haben. Wer regelmäßig handelt und dabei gute Rezensionen erhält, ist allemal vertrauenswürdiger, als ein neuer oder gänzlich unbekannter Anbieter.

Garantie ist optional

Privatverkäufer können eine Gewährleistung ausschließen, das muss dann aber auch so benannten werden. Geschieht das nicht, gilt auch bei Verkäufen aus privater Hand, dass der Produktzustand, so wie er in der Artikelbeschreibung angegeben wird, für zwei Jahre erhalten bleiben muss. Ein Widerrufsrecht gibt es beim Kauf von privaten Anbietern allerdings nicht.

Checkliste: Darauf sollten Sie bei gebrauchten Handys auf jeden Fall achten

Auch ohne ein gebrauchtes Smartphone in seine Einzelteile zu zerlegen, können Sie dem Gerät gezielt auf den Zahn fühlen. Die gängigsten Verschleißerscheinungen prüfen Sie mit folgenden Schritten:

Display: Sehen Sie sich den Bildschirm bei gutem Licht genau an, suchen Sie Kratzer und Beschädigungen. Leichte „Schürfwunden“ können Sie beispielsweise mit einer Politurpaste selbst beseitigen, die Methode stößt bei größeren Macken aber an ihre Grenzen. Auch Pixelfehler sollten Sie prüfen. Das geht am besten, indem Sie bei der Anzeige von einem dunklen Bild auf ein helles wechseln, das beschädigte Pixel bleibt dann schwarz oder zeigt eine falsche Farbe an.

Tastenkontrolle: Lösen Sie alle Gerätetasten einmal aus und prüfen Sie den Druckpunkt. Lassen sich alle Elemente noch geschmeidig bedienen, bewegen sich Knöpfe vollständig in beide Bewegungsrichtungen?

Lautsprecher und Kopfhörerbuchse: Lassen Sie etwas Musik laufen und achten Sie auf Soundfehler, blechernen Hall oder Kratzer.

Kamera: Machen Sie ein paar Fotos bei guten Lichtverhältnissen und mit ruhiger Hand. Prüfen Sie, ob fotografierte Objekte sauber und scharf im Bild erscheinen.

Anschlüsse prüfen: Lassen sich Kabel fest einstöpseln oder wackeln Kontakte? Funktioniert die (Schnell-)-Ladefunktion?

Software: Können Sie das Betriebssystem auf Deutsch stellen und ist das System auf den Werkszustand zurückgesetzt?

SD-Karte: Wird die Karte nach dem Einlegen erkannt?

