Vodafone: Frequenzumstellung bei TV geht weiter

Rund 350 TV- und Hörfunksender erhalten im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone eine neue Frequenz. Nach der letzten Umstellungsrunde im Januar 2023 geht die Frequenzänderung in dieser Woche nun in die nächste Runde. Vodafone will mit der Umstellung eigenen Angaben zufolge die Zuverlässigkeit des Kabel-Glasfasernetzes steigern.

Neuer Sendersuchlauf erforderlich

Die ersten Städte und Landkreise, bei denen die Frequenzumstellung in den nächsten Tagen erfolgen wird, sind Leer, Lingen, Oldenburg, Celle und Goslar in Niedersachsen. In diesen Gebieten bekommen mehr als 350 TV-Sender und Hörfunkprogramme eine andere Frequenz.

Um die gewohnten Programme auch weiterhin empfangen zu können, ist nach der Umstellung möglicherweise ein neuer Sendersuchlauf erforderlich. Dieser wird in vielen Fällen automatisch durch den TV-Receiver durchgeführt. Bei wem das nicht geklappt hat, der sollte händisch einen neuen Sendersuchlauf starten.

Vodafone ändert TV-Frequenzen – das müssen Sie beachten

Im vergangenen Jahr hat Vodafone mit der Frequenzumstellung begonnen. Das Unternehmen zählt in Deutschland rund 13 Millionen Kunden. Etwa sieben Millionen Haushalte wurden in den vergangenen Monaten bereits auf die neuen Frequenzen umgestellt.

In den nächsten Monaten soll es zum Abschluss der Frequenzänderungen auch Umstellungen im Verbreitungsgebiet der ehemaligen Unitymedia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg geben. Folgende Städte kommen bis Mitte Juni 2023 an die Reihe:

Hameln (06.04.)

Kaiserslautern (12.04. & 15.06.)

Worms (19.04.)

Bonn (03.05.)

Würzburg (03.05.)

Rostock (04.05.)

Walsrode (10.05.)

Koblenz (07.06.)

Halle (Saale) (20.06.)

