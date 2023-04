MP3-Metadaten nachträglich anpassen & korrigieren

Sie haben MP3-Dateien aus verschiedenen Quellen auf dem Smartphone, aber das Durchsuchen und Filtern der Songs scheitert daran, dass die dafür benötigten Infos, auch ID3-Tags genannt, in unterschiedlichen Formaten oder auch gar nicht vor liegen. So schaffen Sie Abhilfe.

Manche Doppel-CDs haben nach dem Rippen verschiedene ID3-Tags (hier: Interpret) und eigene Nummerierungen für die Tracks. Beides lässt sich mit MP3Tag nachträglich anpassen. IDG

Im Beitrag „CDs ins MP3-Format bringen“ haben wir bereits ID3-Tags angesprochen, also die Infos zu den einzelnen MP3-Songs wie die Namen des Künstlers oder der Band, der dazugehörige Albumtitel samt Tracknummer, das Erscheinungsjahr, das Genre und vieles mehr. Diese Infos sorgen dafür, dass Sie Ihre Musiksammlung später durchsuchen, sortieren und filtern können.

Wenn Sie Ihre MP3-Musik jedoch aus verschiedenen Quellen beziehen – etwa von selbst konvertierten CDs, aus dem Internet oder von Amazon, Apple & Co. gekaufte Alben –, kann es vorkommen, dass die Songs nicht alle verfügbaren ID3-Informationen mitbringen. In dem Fall ist es erforderlich, die ID3-Tags Ihrer MP3-Songs nachzutragen.

Ein Tool, das diese Aufgaben sehr gut erfüllt, ist die Freeware MP3Tag. Laden Sie die fraglichen Dateien über das Ordnersymbol mit dem Pluszeichen in das Programm, und markieren Sie sie. Beachten Sie jedoch, dass Sie die ID3-Infos immer nur für Titel eines Albums oder für einzelne Songs abfragen können. Wählen Sie nun „Tag-Quellen, MusicBrainz“, oder erstellen Sie ein Konto bei einem der anderen Anbieter. Wählen Sie das richtige Ergebnis aus und im nächsten Fenster die Infos, die Sie übernehmen möchten. Bestätigen Sie mit „OK“, und speichern Sie mit dem Diskettensymbol.

MP3Tag kann aber auch die Tracknummerierung anpassen. Das ist etwa dann nützlich, wenn Sie beispielsweise eine Doppel-CD in MP3- Dateien verwandelt und nun zwei separate Ordner mit jeweils eigener Tracknummerierung haben. Dann können Sie dies nachträglich ändern und beide Ordner zusammenzuführen. Lassen Sie dazu die beiden Verzeichnisse einlesen. Anschließend markieren Sie alle Dateien und klicken auf „Konverter, Tracknummern-Assistent“. Belassen Sie die „1“ bei „Beginnen bei Tracknummer“, und bestätigen Sie mit „OK“. Alternativ können Sie auch nur die Tracks der CD 2 auswählen und die Startnummer entsprechend wählen. Zum Anwenden drücken Sie das Diskettensymbol in der Menüleiste.

Möchten Sie die Dateinamen Ihrer MP3-Songs in einem Rutsch anpassen, müssen Sie dafür in MP3Tag eine Aktionsgruppe anlegen. Damit lassen sich dann sehr einfach beispielsweise die Nummerierungen entfernen. IDG

Möchten Sie dann noch die Nummerierungen am Anfang des Dateinamens entfernen, markieren Sie die Tracks und erstellen über „Aktionen, Aktionen“ und das Symbol rechts oben mit dem Stern eine neue Aktionsgruppe. Geben Sie der Aktionsgruppe einen Namen, etwa „Nummerierung entfernen“, und erstellen Sie über das gleiche Symbol eine neue Aktion. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü „Ersetzen mit regulärem Ausdruck“, und bestätigen Sie mit „OK“. Setzen Sie bei „Feld“ den Wert „_ALL“ und bei „Regulärer Ausdruck“ die Zeichenfolge „^.{3}“ (ohne Anführungsstriche), wobei die Ziffer der Anzahl der zu löschenden Zeichen entspricht. Das Feld „Treffer ersetzen“ lassen Sie frei. Drücken Sie zweimal „OK“, setzen Sie den Haken vor der Aktionsgruppe, und klicken Sie auf „Anwenden“. Speichern Sie über das Diskettensymbol.

Tipp: Eine Alternative zu MP3Tag ist das sehr viel umfangreichere, dafür aber auch etwas komplizierter zu bedienende The Godfather.

Albumcover nachtragen

Fehlt bei einem MP3-Album das dazugehörige Coverbild, laden Sie dieses über MP3Tag nach. Liefert die Datenbank mehrere Ergebnisse, probieren Sie einfach aus, welches das richtige Albumcover ist. IDG

Gerade beim Musikhören unterwegs sind eingeblendete Albumcover praktisch, zeigen sie einem doch sofort, was man gerade hört. Doch nicht jede MP3-Datei hat ein Albumcover im Gepäck. Mit MP3Tag lässt sich auch das beheben. Laden Sie das betreffende Album in das Tool, und markieren Sie die Tracks. Gehen Sie dann zu „Tag-Quellen, Cover Art“ und „MusicBrainz“. In der Trefferliste wählen Sie das passende Ergebnis aus, wobei Sie über „Zurück“ auch mehrere Treffer nacheinander ausprobieren können. Möchten Sie ein Cover übernehmen, klicken Sie auf „OK“. Wird MusicBrainz nicht fündig, versuchen Sie einen anderen Anbieter.