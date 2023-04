Auto kaputt? Hier melden Sie den Fehler an das Kraftfahrtbundesamt!

Sie haben ein Problem mit Ihrem Auto? Dann sind Sie vermutlich nicht allein. Falls Sie aber der Meinung sind, dass Ihr Problem kein Einzelfall ist, sondern bei Ihrem Fahrzeugmodell gehäuft auftreten und es sich dabei um einen Serienfehler handeln könnte, dann sollten Sie diesen Fehler an das Kraftfahrtbundesamt KBA melden. So gehen Sie dabei vor:

Frage 1: Liegt wirklich ein Serienfehler vor?

Prüfen Sie, soweit das für Sie möglich ist, dass es sich tatsächlich um einen Serienfehler handeln könnte. Fragen Sie andere Werkstätten (idealerweise keine Vertragswerkstätten der betreffenden Marken, sondern freie Werkstätten). Recherchieren Sie im Internet und vor allem in Foren. Im Tx-Board beispielsweise spüren Sie viele Kinderkrankheiten und Serienfehler der modernen VW-Bus-Reihen auf.

Frage 2: Ist Ihr Fehler sicherheitsrelevant?

Vergewissern Sie sich dann, ob von dem Serienfehler potenziell eine Gefahr ausgeht; für Sie selbst und/oder für Dritte. Denn nur in diesem Fall ist der Fehler für das Kraftfahrtbundesamt relevant und könnte zu einem Rückruf führen. Wenn in Ihrem Infotainmentsystem zum Beispiel ständig die Radio-Funktion abstürzt oder es keine Musik vom Smartphone abspielen kann, dann ist das für Sie zwar ärgerlich, aber kein Sicherheitsmangel. Das KBA wäre in so einem Fall der falsche Ansprechpartner. Das KBA betont:

Nicht jeder technische Mangel an einem Fahrzeug erfüllt die Voraussetzungen, um eine Untersuchung durch das KBA einzuleiten und beispielsweise einen Rückruf zu initiieren. Kraftfahrtbundesamt KBA

Gehen Sie auf diese Webseite des KBA

Wenn Sie die beiden oben stehenden Fragen beide mit “Ja” beantwortet haben, dann gehen Sie auf diese Seite des KBA. Lesen Sie sich die dortigen Hinweise genau durch und legen Sie sich die erforderlichen Dokumente und Daten bereit. Danach füllen Sie das entsprechende Online-Formular aus. Alternativ können Sie den Fehler auch per Briefpost melden.

Wichtig: Das KBA hilft Ihnen nicht bei der Durchsetzung Ihrer Garantieansprüche und auch nicht bei Kulanzanträgen.

Eine Unterstützung bei der finanziellen Entlastung des Fahrzeughalters durch Kulanzregelungen des Herstellers, sowie bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus den Garantie- und Gewährleistungsbedingungen darf das KBA nicht leisten.

