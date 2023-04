“Avatar 2” jetzt hier im Stream erhältlich – diese Möglichkeiten stehen zur Auswahl

13 Jahre nach dem ersten Avatar-Film ist es dem Regisseur James Cameron mit dem Nachfolger “Avatar: The Way of Water” gelungen, wieder einen äußerst erfolgreichen Film in die Kinos zu bringen. Über 2,3 Milliarden US-Dollar spielte der Film bisher an der Kinokasse ein und gehört damit nach “Avatar 1” und “Avengers: Endgame” und vor “Titanic” und “Star Wars: Das Erwachen der Macht” zu den drei erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Trotz des finanziellen Erfolgs hat es bei der diesjährigen Oscars-Preisverleihung nur für vier Nominierungen und schließlich einem Oscar (visuelle Effekte) gereicht.

Nach dem Kinostart im Dezember 2022 startet der Film nun offiziell bei Streaming-Anbietern. Wer den Film bisher nicht gesehen hat, der erhält damit die Möglichkeit, dies im Heimkino nachzuholen. Erzählt wird die Geschichte, wie der Ex-Soldat Jake und seine Familie ans Meer fliehen müssen, nachdem alte Feinde auf ihren paradiesischen Planeten Pandora zurückkehren.

Übrigens: Ab wann die Disney-Produktion Avatar 2 auf Blu-Ray / DVD oder bei Disney+ verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Allzu lange dürfte es aber nicht dauern.

Hier ist Avatar 2 digital für ab 13,99 Euro erhältlich

Ab sofort haben Film-Fans die Möglichkeit, “Avatar: The Way of Water” daheim auf dem Fernseher zu genießen. Der Film steht bei allen großen Anbietern zum digitalen Kauf bereit (und derzeit noch nicht zum Ausleihen!).

Wahlweise können Sie den Film in SD-Qualität für 13,99 Euro oder für jeweils 16,99 Euro in HD oder 4K kaufen. Sie erhalten dabei “Avatar: The Way of Water” in der deutschen Synchronisation und in der englischsprachigen Originalfassung.

“Avatar: The Way of Water” jetzt kaufen bei

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video – HD-Fassung mit Bonusmaterial

Google Play Store

Magenta TV

Microsoft Store

Sky Store

Apple TV

Weiter geht es übrigens in der Avatar-Saga mit “Avatar 3”, welches im Dezember 2024 in die Kinos kommen soll. Später sollen dann noch Avatar 4 (2026) und Avatar 5 (2028) folgen. Zu diesen Teilen liegen derzeit noch keinerlei Informationen. Bekannt ist nur, dass “Avatar 3” sich schon in der Post-Produktionsphase befindet. “Avatar 4” und “Avatar 5” befinden sich dagegen noch in der Produktion.