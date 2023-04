Deutsche Regierungs- und Polizei-Webseiten offline – russische Hacker übernehmen Verantwortung

Hacker haben mehrere Webseiten von Bundesbehörden und Bundesländern angegriffen. Das berichtet unter anderem die Tagesschau. In den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gingen zeitweise unter anderem die Webseiten von einigen Ministerien offline und in Niedersachsen waren die Internetseiten der Polizei nicht mehr erreichbar.

DDoS-Attacken

Die Hacker verwendeten für ihre Attacken die bewährte Angriffstechnik DDoS (Denial-of-Service/Distributed-Denial-of-Service) . Diese führt durch viele Anfragen zu einer Überlastung der Server. Im Gegensatz zu einem einfachen “Denial of Service”-Angriff werden “Distributed Denial of Service (DDoS)”-Angriffe nicht nur über einen Angriffsrechner gefahren, sondern gleichzeitig im Verbund mit mehreren Rechnern. Das hat zur Folge, dass mehr Datenverkehr erzeugt werden kann und es für die Betroffenen sehr aufwendig ist, festzustellen, woher die Angriffe kommen.

Falls Sie sich für die genaue Vorgehensweise bei einem DDoS-Angriff interessieren, dann lesen Sie hier weiter:

So funktionieren DDoS-Angriffe (Denial of Service).

Telegram erklärt witzig, was eine DDoS-Attacke ist

Eine russische Cybergruppe soll sich laut der Tagesschau auf Social-Media-Plattformen zu den Angriffen bekannt haben.

Onlinewachen waren nicht offline

Die Onlinewachen der Polizei waren von den Angriffen nicht betroffen und die polizeiinterne IT funktionierte ebenfalls wie gewohnt.

Bundesentwicklungsministerium

Außerdem nahmen die Angreifer ein Online-Portal des Bundesentwicklungsministeriums in Visier, das für den Wiederaufbau in der Ukraine gedacht ist. Dieser Angriff soll abgewehrt worden sein. Diese Plattform wurde seit ihrem Start in der letzten Woche bereits mehrmals angegriffen.

Finnland meldet ebenfalls Angriffe

Auch Finnland meldet Hackerangriffe. Bei dem Neu-Mitglied der NATO ging durch einen DOS-Angriff die Webseite des finnischen Parlaments offline. Die pro-russische Hackergruppe “NoName057 (16)” übernahm dafür die Verantwortung.

Bislang größte DDoS-Attacke in der Geschichte des Internets