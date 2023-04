Marshall Emberton II im Test: Kompakter & robuster Bluetooth-Lautsprecher

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Elegantes, langlebiges & nachhaltiges Design

Der winzige Lautsprecher bietet jetzt Dinge wie eine längere Akkulaufzeit, die Möglichkeit, mehrere Geräte im Stapel-Modus miteinander zu verbinden, eine bessere Haltbarkeit und mehr. Allerdings ist der Listenpreis dieses Mal mit 169 Euro höher als beim Vorgänger.

Design & Verarbeitung

Fast identisch aussehendes Design

Nachhaltige Materialien

IP67

Marshall hat das Aussehen dieses Lautsprechers nicht verändert, und warum auch? Die Abmessungen und das Gewicht (nur 700 g) sind identisch und alle Knöpfe, Lichter und der Ladeanschluss befinden sich genau an der gleichen Stelle.

Chris Martin / Foundry

Der Hauptunterschied – abgesehen davon, dass mein Emberton und der Emberton II unterschiedliche Farben haben – besteht darin, dass die Textur des Gehäuses geändert wurde, damit es mehr wie ein Marshall-Gitarrenverstärker aussieht.

Das normale Schwarz des Originals gibt es nicht mehr, so dass man nur noch die cremefarbene Variante wählen kann. Bei der würden wir uns allerdings Sorgen, dass sie schmutzig wird, wenn man sie mit nach draußen nimmt. Wir würden gerne die waldgrüne Farbvariante sehen, die Marshall nach der Markteinführung der Emberton-Serie hinzugefügt hat.

Der Emberton II besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff, der aus elektronischen Geräten, Wasserflaschen und Scheinwerferabdeckungen von Autos stammt. Außerdem ist er zu 100 Prozent PVC-frei, was sehr erfreulich ist.

Eine weitere Verbesserung ist der Sprung von IPX7 auf IP67. Das bedeutet, dass das Gerät nun staubdicht und vollständig wasserdicht ist. Dank seiner Größe, seines Gewichts und seiner Robustheit kann der Lautsprecher praktisch überall hin mitgenommen werden.

Chris Martin / Foundry

Falls Sie den originalen Emberton noch nicht kennen: Der große Messingknopf in der Mitte ist für so ziemlich alles zuständig: Stromversorgung, Lautstärkeregelung und Wiedergabe. Ein kleiner Knopf auf der linken Seite dient der Bluetooth-Kopplung und 10 rote Lämpchen auf der gegenüberliegenden Seite zeigen den Batteriestand an.

Der Lautsprecher ist sehr einfach zu bedienen und Marshall legt ein USB-C-Ladekabel bei. Das einzige, was wir noch hinzufügen würden, ist ein 3,5-mm-Aux-Eingang, obwohl es sich verständlicherweise in erster Linie um einen Bluetooth-Lautsprecher handelt.

Soundqualität & Funktionen

Die gleichen Klänge

EQ-Voreinstellungen

Stapel-Modus

50 Prozent längere Akkulaufzeit

Im Inneren des Emberton II ist der Lautsprecher klanglich identisch mit seinem Vorgänger. Das heißt, Sie erhalten zwei 2-Zoll-Breitbandtreiber und zwei passive Bassradiatoren mit einer Gesamtleistung von 10 Watt.

Der Frequenzbereich liegt zwischen 60 und 20.000 Hz. Und für was steht eigentlich “True Stereophonic Sound”? Der Lautsprecher bietet einen 360-Grad-Klang, bei dem der Ton sowohl nach hinten als auch nach vorne abgegeben wird.

Chris Martin / Foundry

Wie beim ersten Emberton würden wir nicht sagen, dass es ein echter 360°-Lautsprecher ist. Denn von der Seite betrachtet, klingt er natürlich nicht so gut. Allerdings füllt er den Raum hervorragend mit Klang. Sie werden erstaunt sein, was er angesichts seiner winzigen Größe und einer Leistung von 10 Watt zu leisten vermag.

Die Bässe sind nicht dröhnend, sondern satt und warm. Die Mitten sind klar und die Höhen hell genug, um einen runden Sound zu erzeugen. Über die Marshall-App kann man den Sound nun in Form von EQ-Presets steuern.

Neben dem Standard-EQ gibt es eine kleine Auswahl an Push (für einen Bass-Boost) und Voice (das macht, was man erwartet). Wir würden uns immer noch eine benutzerdefinierte Option wünschen, aber das könnte in einer späteren Version der App kommen.

Chris Martin / Foundry

Bluetooth erhält ein kleines Update auf 5.1, aber leider gibt es keine Fortschritte bei den Codecs, so dass hier nur SBC zur Verfügung steht. Das ist nicht das Ende der Welt, aber es wäre schön, wenn AAC für iPhone-Nutzer und aptX für Android-Nutzer hinzugefügt würden, um die Qualität für diejenigen mit kompatiblen Geräten zu verbessern.

Der größte Nachteil ist, dass die Audioqualität mit zunehmender Lautstärke abnimmt und Verzerrungen auftreten, je höher man geht. Im Freien können Sie die Vorteile des neuen Stapel-Modus nutzen. Dabei können Sie mehrere Emberton II-Lautsprecher miteinander verbinden. Natürlich muss man sie nicht physisch aufeinander stapeln.

Das ist eine nette Idee und wird von verschiedenen Mitbewerbern unter verschiedenen Namen angeboten, meist unter der Bezeichnung “Party-Modus”. Es ist erwähnenswert, dass dadurch kein Stereopaar entsteht, was schade ist und mit dem Original-Emberton nicht funktioniert.

Chris Martin / Foundry

Man kann aber andere Lautsprecher der Serie anschließen, die den Stack-Modus unterstützen, wie die Will. Marshall sagt nicht, ob es ein Limit für die Anzahl der Lautsprecher gibt, die zu einer Party hinzugefügt werden können.

Akkulaufzeit & Aufladen

Die Akkulaufzeit war schon beim ersten Emberton gut, Ohne ohne das Gerät schwerer zu machen, hat Marshall sie um 50 Prozent verlängert. Wir sind uns nicht sicher, wie es funktioniert – aber der Lautsprecher hält jetzt über 30 Stunden. Das ist aber nicht so wichtig, da man wahrscheinlich die meiste Zeit vergisst, dass er batteriebetrieben ist. Ist der Akku leer, lässt er sich innerhalb von drei Stunden vollständig aufladen.

Preis & Verfügbarkeit

Wie bereits oben erwähnt, ist der Emberton II teurer als sein Vorgänger. Von ursprünglich 129 Euro stieg der Listenpreis auf jetzt 169 Euro – etwa bei Amazon. Das ist ein Unterschied von über 30 Prozent – die Inflation dürfte den größten Teil daran tragen.

Obwohl er sich weiter von den preiswerten Optionen entfernt hat, ist der Lautsprecher immer noch vergleichsweise günstig – und billiger als viele Konkurrenten von Bang & Olufsen, Bose und Sonos.

Fazit

Der Emberton II behebt nicht alle Kritikpunkte, die wir an dem ursprünglichen Modell hatten, aber auch der Preis hat sich erhöht. Er ist aber immer noch günstiger als viele namhafte Konkurrenten und bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter eine längere Akkulaufzeit, mehr Kontrolle über den Klang, ein haltbareres (und nachhaltigeres) Design sowie einen neuen Stapel-Modus.

Es ist schade, dass der alte Emberton der ersten Generation nicht gekoppelt werden kann und der Codec immer noch nur ein einfacher SBC ist. Im Großen und Ganzen wird das allerdings für viele Benutzer keine große Rolle spielen. Der Emberton II ist ein weiterer empfehlenswerter Bluetooth-Lautsprecher, wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten, eleganten, robusten und langlebigen Gerät mit ordentlichem Klang sind.

