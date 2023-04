Wie PC-WELT Gaming-Tastaturen testet

Tastaturen sind für Gamer weit mehr als nur einfache Eingabegeräte – sie sind ein essenzielles Werkzeug für den Sieg. Lesen Sie, wie wir bei PC-WELT Gaming-Tastaturen auf Herz und Nieren testen, um Ihnen die bestmöglichen Empfehlungen für Ihr Gaming-Setup zu bieten.

Die Auswahl der Testkandidaten

Das PC-WELT-Team wählt aus dem breiten Angebot an Gaming-Tastaturen eine vielfältige Auswahl an Modellen von renommierten Herstellern sowie aufstrebenden Marken. Dabei berücksichtigen wir unterschiedliche Preissegmente und Zielgruppen, um für jeden Gamer die passende Tastatur zu finden.

Test: Die beste Gaming-Tastatur im direkten Vergleich

Die technischen Tests

In unserer Redaktion unterziehen wir die Gaming-Tastaturen einer Reihe von technischen Tests. Wir prüfen die Reaktionsgeschwindigkeit der Tasten, die Haltbarkeit der Eingabelösungen und die Anti-Ghosting- sowie Key-Rollover-Fähigkeiten. Dafür verwenden wir unter anderem auch spezielle Testsoftware, um präzise und verlässliche Ergebnisse zu erzielen.

Ergonomie und Haptik

Eine gute Gaming-Tastatur muss ergonomisch sein und sich angenehm anfühlen. Unsere Tester verbringen daher viele Stunden mit den Tastaturen, um herauszufinden, wie bequem sie sich bedienen lassen und ob das Tippgefühl überzeugt. Dabei berücksichtigen wir unterschiedliche Handgrößen und Nutzergewohnheiten, um eine umfassende Bewertung abzugeben.

Die Alltagstauglichkeit

Gaming-Tastaturen sollten nicht nur in hitzigen Spielgefechten brillieren, sondern auch im täglichen Einsatz, beispielsweise bei der Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen oder beim Surfen im Internet. Wir testen daher, wie gut sich die Tastaturen im alltäglichen Gebrauch schlagen.

Software und Zusatzfunktionen

Viele Gaming-Tastaturen verfügen über spezielle Software, die es ermöglicht, Tastenbelegungen, Makros und Beleuchtungseffekte individuell anzupassen. Wir untersuchen, wie benutzerfreundlich die Software ist, wie vielfältig die Anpassungsmöglichkeiten sind und ob die Änderungen zuverlässig umgesetzt werden.

Der Praxistest

Zum Abschluss der Tests lassen wir die Tastaturen in einer Vielzahl von Spielen unterschiedlicher Genres antreten. Dabei prüfen wir, wie gut sie sich in Ego-Shootern (Call of Duty: Modern Warfare 2), RPGs (Hogwarts Legacy), Strategiespielen (Age of Empires IV) oder MOBAs (League of Legends) bewähren und ob sie den hohen Anforderungen von eSports-Turnieren (Counter-Strike: Global Offensive) gerecht werden.

Fazit

Nach Abschluss aller Testkriterien werden die Ergebnisse zusammengetragen und ausgewertet. Unsere Redaktion erstellt ein Ranking und vergleicht die verschiedenen Kategorien wie Reaktionsgeschwindigkeit, Ergonomie, Software und Alltagstauglichkeit miteinander. Auf diese Weise entsteht eine umfassende Bewertung, die Ihnen aufzeigt, welche Gaming-Tastatur am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Zusätzlich verraten wir, ob sie den aktuellen Preis auch wirklich wert ist.