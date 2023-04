Wie PC-WELT Gaming-Mäuse testet

Nachfolgend gewähren wir Ihnen einen Einblick in unsere Testverfahren, um Ihnen zu zeigen, wie wir Gaming-Mäuse bei PC-WELT auf ihre Tauglichkeit prüfen. Unser Ziel ist es, Ihnen fundierte und detaillierte Testberichte zu bieten, damit Sie die perfekte Maus für Ihr Gaming-Setup finden.

Die Auswahl der Testkandidaten

Unsere Redaktion wählt aus der Fülle an Gaming-Mäusen auf dem Markt eine repräsentative Auswahl an Modellen von namhaften Herstellern sowie Newcomern. Dabei achten wir darauf, unterschiedliche Preisklassen und Zielgruppen abzudecken, um jedem Gamer die passende Empfehlung bieten zu können.

Die technischen Tests

Bei PC-WELT werden die Gaming-Mäuse einer Reihe von technischen Tests unterzogen. Wir prüfen die Genauigkeit des Sensors, die Reaktionsgeschwindigkeit der Tasten und die DPI-Einstellmöglichkeiten. Dazu nutzen wir unter anderem auch spezielle Test-Software, um präzise Ergebnisse zu gewährleisten.

Ergonomie und Haptik

Ein wesentlicher Aspekt bei der Auswahl einer Gaming-Maus ist die Ergonomie. Unsere Tester verbringen daher viele Stunden mit den Mäusen, um herauszufinden, wie gut sie in der Hand liegen und wie angenehm sich die Tasten bedienen lassen. Dabei achten wir auf unterschiedliche Handgrößen und Grip-Styles (Griffarten), um eine umfassende Bewertung zu ermöglichen.

Die Alltagstauglichkeit

Gaming-Mäuse müssen nicht nur in actionreichen Spielsituationen überzeugen, sondern auch im Alltagseinsatz bestehen. Deshalb testen wir die Mäuse auch unter normalen Bedingungen, wie beispielsweise beim Surfen im Internet oder bei der Arbeit mit Office-Anwendungen.

Software und Zusatzfunktionen

Viele Gaming-Mäuse bieten spezielle Software, mit der sich unter anderem Tastenbelegungen und Beleuchtungseffekte anpassen lassen. Wir testen, wie einfach sich die Software bedienen lässt, wie umfangreich die Anpassungsmöglichkeiten sind und ob die Änderungen zuverlässig umgesetzt werden.

Der Praxistest

Zum Abschluss lassen wir die Mäuse in einer Vielzahl von Spielen unterschiedlicher Genres antreten. Dabei achten wir darauf, wie gut sich die Mäuse in Ego-Shootern (Call of Duty: Modern Warfare 2), RPGs (Hogwarts Legacy), Strategiespielen (Age of Empires IV) oder MOBAs (League of Legends) schlagen und ob sie den hohen Anforderungen von eSports-Turnieren (Counter-Strike: Global Offensive) gerecht werden.

Fazit

Nachdem alle Testkriterien abgearbeitet sind, werden die Ergebnisse zusammengetragen und ausgewertet. Unsere Redaktion erstellt ein Ranking und vergleicht die verschiedenen Kategorien wie Präzision, Ergonomie, Software und Alltagstauglichkeit. So entsteht eine umfassende Bewertung, die Ihnen zeigt, welche Gaming-Maus am besten zu Ihren Bedürfnissen passt und welche ihr Geld wirklich wert ist.