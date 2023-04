Epson Ecotank ET-2840 im Test: Flotter Drucker mit Tinten-Tanks fürs Homeoffice

Auf einen Blick Pro Superniedrige Seitenpreise

Fairer Gerätepreis

Verbessertes Arbeitstempo

Bannerdruck bis 1,20 Meter Länge Kontra Randlosdruck nur bei 10 x 15 Zentimetern

Duplexdruck nur manuell Fazit Mit dem Epson Ecotank ET-2840 gelingt dem Hersteller eine sinnvolle Erweiterung seiner Tinten-Tank-Einstiegsserie. Die Bedürfnisse im Drucken, Scannen und Kopieren zu Hause deckt die Modellvariante gut ab. Schnickschnack ist allerdings nicht vorgesehen. Dafür ist das Tempoplus im Vergleich zu anderen Tank-Drucker-Modellen der Reihe genauso willkommen wie die weiterentwickelte Bedienung direkt am Gerät. Damit empfiehlt sich der Multifunktions-Drucker auch für Aufgaben im Homeoffice.



Aufgeschlossen zum Mitbewerb hat Epson hier zudem in puncto Bannerdruck. Dabei müssen Sie sich um die Tintenverbrauchskosten weiterhin keine Sorgen machen. Sie bleiben selbst im Vergleich zu anderen Tank-Multifunktions-Druckern sehr niedrig. Und auch der Gerätepreis fällt für das Gebotene durchaus fair aus.



Weitere Tests zu Multifunktions-Druckern mit Tinten-Tanks finden Sie im Beitrag: Die besten Multifunktions-Drucker mit Tinten-Tank im Vergleich (2023)

Epson Ecotank ET-2840 bei Amazon anschauen

Der Pionier bei Tintenstrahl-Druckern mit Tanks statt Patronen erweitert mit dem Epson Ecotank ET-2840 die Multifunktions-Drucker-Serie, die für den Einsatz zu Hause gedacht ist. Der Neuzugang ist bemerkenswert, da er sich im Test im Arbeitstempo verbessert zeigt und beweist, dass sich auch ein Bedienpanel ohne Touch-Display sinnvoll weiterentwickeln lässt.

Ausstattung: Neues Anzeige-Design des Displays

Wichtig bei einem Multifunktions-Drucker für zu Hause ist ein kompaktes Gehäuse, das auf dem Schreibtisch möglichst wenig Platz einnimmt. Das erfüllt der Epson Ecotank ET-2840 – wie schon die weiteren Varianten der Einsteigerserie. Erwähnenswerter ist daher, dass der Hersteller hier das Anzeige-Konzept des stufenlos klappbaren Bedienpanels weiterentwickelt hat.

Denn auf dem mittig positionierten LC-Display sehen Sie immer nur eine App auf einmal – etwa „Kopieren“ oder „Einstellungen“. Per Folienpfeiltasten navigieren Sie weiter. Die Methode erweist sich in der Praxis als praktisch, da Sie so stets wissen, wo Sie sind und welche Untermenüs Sie benötigen.

Das neue Display-Konzept beim Epson Ecotank ET-2840: Zu sehen ist immer nur eine Funktion. Per Pfleiltasten und “OK”-Bestätigung navigieren Sie leicht durch die Funktionen. Foundry

Der Epson Ecotank ET-2840 druckt, kopiert und scannt. Er kommt ohne Fax-Funktion aus und bringt auch keinen automatischen Vorlageneinzug (ADF) mit. Beim Papiervorrat beschränkt er sich auf eine hintere Zufuhr für maximal 100 Blatt. Damit unterstreicht der Multifunktions-Drucker den Fokus auf den heimischen Einsatz.

Da außerdem eine automatische Duplex-Einheit fehlt, müssen Sie sich fürs Bedrucken von Vorder- und Rückseite mit einer Anleitung im Drucktreiber zufriedengeben. Auch bei den Anschlüssen konzentriert sich der Epson Ecotank ET-2840 aufs Wesentliche: Drahtlos lässt er sich per n-WLAN oder Wi-Fi Direct ansteuern. Als Kabelverbindung ist USB 2.0 vorhanden.

Inbetriebnahme: Einfach

Egal, ob Sie den Multifunktions-Drucker mit Smartphone oder Rechner einsetzen wollen, Sie werden stets gut durch den Inbetriebnahmeprozess geführt. Beim Einfüllen der Tinten können Sie nichts falsch machen, denn Tanks und Flaschen funktionieren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. So passt nur die richtige Farbe-Tank-Kombination.

Die Flaschen sind mit Tropfstopps versehen, die ungewolltes Kleckern verhindern. Außerdem endet der Füllvorgang automatisch, sobald der jeweilige Tank voll ist.

Die Befüllung der Tinten-Tanks des Epson Ecotank ET-2840 ist einfach dank des Schlüssel-Schloss-Prinzips. Foundry

Auch ohne beiliegende CD gelingt die Installation von Treiber und Zusatzsoftware einfach über den Link https://epson.sn/2840. Denn hier laden Sie das Assistenzprogramm, das durch die weitere Installation oder zu Zusatzinformationen wie Handbuch oder Support führt.

Bemerkenswert: Deutliches Tempo-Plus beim Drucken

Tank-Multifunktions-Drucker dieser Klasse stellen uns oft auf eine Geduldsprobe. Hier macht der Epson Ecotank ET-2840 eine löbliche Ausnahme. Er ist zwar kein Tempowunder, arbeitet jedoch deutlich flotter als etwa die bereits getestete Modellvariante Epson Ecotank ET-2850.

Das zeigt sich bereits bei der Ausgabe von 10 Textseiten, die in nur 38 Sekunden fertig gedruckt sind. Gleichzeitig bleibt das Tempo auch im Fotodruck ordentlich. Wir messen für ein A4-Foto 2:42 Minuten.

Im Kopieren und Scannen sind die Tempounterschiede weniger groß. Am Arbeitstempo der Scan-Einheit hat der Hersteller demnach nicht merklich gedreht. So stehen etwa 10 Sekunden für einen A4-Vorschauscan oder 21 Sekunden für einen A4-Farbscan für mittlere Zeitwerte.

Druck-Kosten & Stromverbrauch

Der Multifunktions-Drucker verwendet für alle vier Farben farbstoffbasierte Tinten mit der Kennnummer 104. Den Mehrverbrauch fürs Befüllen des Leitungssystems gleicht der Hersteller durch die Beigabe einer zweiten Schwarztintenflasche aus – das ist großzügig.

Die Inhalte der mitgelieferten Flaschen entsprechen denen der Nachkaufflaschen – 65 Milliliter pro Flasche. Auf Basis der ISO-Norm errechnen sich Seitenpreise von 0,2 Cent für das schwarzweiße und 0,4 Cent für das farbige Blatt – das sind überaus niedrige Seitenkosten.

Auch im Stromverbrauch erweist sich der Epson Ecotank ET-2840 als genügsames Gerät. Im Ruhemodus sinkt der Energiebedarf auf 0,7 Watt bei einer USB-Verbindung und 1,0 Watt bei einer WLAN-Ansteuerung. Ausgeschaltet trennt sich der Multifunktions-Drucker komplett vom Stromnetz – das ist zu loben.

Druckqualität: Schöne Farben

Der Vorteil von farbstoffbasierten Tinten liegt in den guten Details im Farbdruck. Das bestätigt der Epson Ecotank ET-2840 in vollem Umfang. Bei Texten erreicht er allerdings nicht die hohe Schwarzdeckung, die bei Geräten mit pigmentierter Schwarztinte möglich ist. Trotzdem lassen sich die Texte sehr gut lesen. Die Deckung auf dem Papier ist bei allen Testausdrucken gut bis satt. Randlose Fotos kann der Multifunktions-Drucker nur im Format von 10 x 15 Zentimetern ausgeben – immerhin ist das eine sehr beliebte Größe.

Wenn Sie ein A4-Foto ausgeben, müssen Sie jedoch mit einem minimalen Rand leben. Dafür ist mit dem Epson Ecotank ET-2840 der Bannerdruck bis zu einer Länge von 1,20 Metern möglich. Hierin ähnelt das Druckermodell der direkten Konkurrenz von Canon – etwa dem Canon Pixma G3570, den wir bereits ausführlich getestet haben.

Im Test erweist sich die Scanschärfe des Epson Ecotank ET-2840 als erstaunlich gut. Foundry

Im Scannen fällt uns die gute Schärfe auf – das ist nicht selbstverständlich für eine CIS-Scan-Einheit. Sie hält auch in die Tiefe erstaunlich lange an. Die Testkopien in Standardeinstellungen weisen ein erkennbares Raster und einen leichten Beschnitt an den Längsseiten auf.

Dafür wird die Darstellung nicht verkleinert – das ist gut. Wie die meisten Geräte aus dieser Leistungsklasse reduziert auch der ET-2840 helle Pastelltöne der Farbvorlage auf der Kopie auf weiße Flächen. Mit Vollfarben kann der Multifunktions-Drucker jedoch gut umgehen.

Multifunktions-Drucker: Wie wir testen

Epson Ecotank ET-2840: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. sehr gut / gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto (10×15 cm), hohe Aufl. sehr gut / sehr gut Farbtreue Drucker 10 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / sehr scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 0:45 / 0:38 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 2:52 / 0:19 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / 10×15-Foto, hohe Qual. 2:42 / 2:22 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:20 / 0:09 / 0:10 / 0:09 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:42 / 0:12 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:34 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,0 / 0,7 / 12 Watt