Elektroroller im Retro-Look bei Aldi zum Hammerpreis

Im Online-Shop von Aldi erhalten Sie aktuell und solange der Vorrat reicht einen Elektroroller zum absoluten Top-Preis von nur 2349 statt 3599 Euro UVP.

Rolektro E-City 45 Retro Lithium V2021 Elektromoped, 45 km/h, 70 km Reichweite, herausnehmbarer Akku LED-Beleuchtung, Straßenzulassung. Für 2349 statt 3599 Euro im Online-Shop von Aldi kaufen

Dass es sich bei dem Dealpreis des Rolektro E-City 45 Retro Lithium V2021 um ein tatsächliches Schnäppchen handelt, sieht man, wenn man sich die Konkurrenz-Angebote zum Roller genauer ansieht. Etwa wird der gleiche Roller bei Amazon zum Preis von 2599 Euro verkauft. Sie sparen bei dem Aldi-Deal also satte 250 Euro gegenüber dem Amazon-Preis.

Weitere Informationen zum City-Scooter

Das Elektromoped E-City 45 Retro Lithium V2021 der Marke Rolektro kommt im Retro-Design, das an ältere Piaggio- oder Vespa-Modelle erinnert und ist für 2 Personen ausgelegt. Mit seinem herausnehmbaren Lithium-Akku kommen Sie mit einer Akkuladung rund 70 km weit. Der 2000-Watt-Motor beschleunigt bis zu 45 km/h. Informationen wie die aktuelle Geschwindigkeit, gefahrene Kilometer sowie die momentane Akkureichweite können Sie bequem über den übersichtlichen digitalen Tachometer einsehen. Die LED-Scheinwerfer sorgen darüber hinaus auch bei Fahrten in der Nacht stets für eine gute Sicht.

Der E-City-Scooter eignet sich perfekt für sommerliche Ausflüge oder auch für Fahrten in Innenstädte, bei denen Sie sich den Stress mit dem Auto, wie eine nervige Parkplatzsuche oder Staus, sparen möchten. Für Ausflüge oder die Fahrt, um den Einkauf zu erledigen, bietet das Elektromoped einen abschließbaren Heckkoffer mit genügend Stauraum. Separat bietet der Roller ein zusätzlich abschließbares vorderes Dokumentenfach.

Technische Daten Abmessung (LxBxH): 1780 x 730 x 1255 mm Geschwindigkeit: max. 45 km/h Tempomat: 15 km/h – 20 km/h – 45 km/h Reichweite: ca. 70 km Schaltung: automatisch Batterie: Lithium (60V-27,5AH), entnehmbar Motorleistung: 2000 Watt Ladezeit / Ladezyklen: ca. 6-8 Std. / 600-800 Steigfähigkeit: max. 20 % (11°) Rahmen: Stahlrohrrahmen Sitz: Sitzbank für bis zu 2 Personen Federung: Vollfederung Bremsanlage: Scheibenbremse vorne

Trommelbremse hinten Zuladung: max. 150 kg Gesamtgewicht: ca. 88 kg Reifen (Luftdruck): max. 2,48 bar (36 PSI) Reifen (Typ, Größe): 3,50-10 (Ø 42 cm/ 16,5″) Beleuchtung: LED-Abblendlicht,

LED-Fernlicht vorne

Bremslicht, Rücklicht Anzeigeinstrumente: Digitaler Tacho mit

Kilometer-Zähler &

Ladezustandsanzeige, Hupe Farbe: Schwarz

Zusätzliche Hinweise: Zum Betrieb wird ein Führerschein der Klasse AM benötigt. In den Führerscheinklassen A, B und T ist die Klasse AM enthalten. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Das Tragen eines Helmes ist gesetzlich vorgeschrieben und Pflicht. Der Rolektro E-City 45 Retro ist Versicherungs- und Kennzeichenpflichtig. Eine EU-Betriebserlaubnis (ECC) liegt dem E-Moped bei. Mit diesem Papier können Sie bei der Versicherung Ihrer Wahl ein Kennzeichen beziehen.

