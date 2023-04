Soundcore Life A2 NC im Test: Preis-Tipp für Earbuds mit Rauschunterdrückung

At a Glance Unsere Wertung Pro Hybride aktive Geräuschunterdrückung

Kraftvolle Bassleistung

Hervorragende Akkulaufzeit Kontra Keine Auto-Pause-Technologie

Das Gehäuse fühlt sich ein wenig billig an

Kein automatisches Umschalten der ANC-Profile Fazit Mit wuchtigen Bässen und einem insgesamt beindruckenden Klang, langer Akkulaufzeit und aktiver Geräuschunterdrückung sind die kabellosen Ohrhörern Soundcore Life A2 NC für weniger als 80 Euro unser Preis-Tipp. Beim Tochterunternehmen von Anker bekommen Sie also sehr gute ANC-Earbud für kleines Geld.

Preis beim Test

$79.99

Aktuell bester Preis: Anker Soundcore Life A2 NC

Shop Preis Anker $79.98 zum Shop

Soundcore Life A2 NC bei Amazon kaufen

Soundcore Life A2 NC im Preisvergleich anschauen

Der Soundcore Life A2 NC wartet mit 11-mm-Treibern für kräftige Bässe, bis zu 37 Stunden Akkulaufzeit und vor allem aktiver Geräuschunterdrückung auf. Das ist ein Feature, das man bei kabellosen Kopfhörern unter 80 Euro nicht oft findet. Die Frage ist nur, ob der Hersteller hält, was er verspricht. Nachdem wir einige Zeit mit dem Life A2 NC Musik gehört habe, können wir mit Sicherheit sagen, dass dies der Fall ist.

Design & Funktionen

Kabellose Ohrhörer gibt es in allen Formen und Größen, von den zahnbürstenähnlichen AirPods bis zu den kugelförmigen Cambridge Audio Melomania 1s, da die Hersteller nach der besten Möglichkeit suchen, die Buds sicher in den Ohren zu halten.

Soundcore hat sich für den Weg über die Ohrbügel entschieden und bietet mit den leichten Life A2 NCs drei Sätze austauschbarer Ohrbügel und fünf Sätze Ohrstöpsel an, um die Ohrstöpsel sicher im Ohr zu halten. Dieses Ziel wurde weitgehend erreicht, ohne das Gefühl des “vollen Ohrs” zu vermitteln, das man oft bei sperrigeren Ohrstöpseln hat.

Das bedeutet, dass Sie die Ohrhörer auch über einen längeren Zeitraum bequem tragen können. Und dank der Wasserdichtigkeit nach IPX5 sind sie ideal, um während des Trainings Musik oder Podcasts zu hören.

Foundry / Lewis Painter

Wenn die Kopfhörer nicht in Gebrauch sind, werden sie in einer runden Ladeschale aufbewahrt. Sie ist aus Kunststoff und hat nicht den “Wow”-Faktor mancher Etuis, erfüllt aber ihren Zweck. Sie hat einen guten Schnappverschluss und eine LED-Beleuchtung, die über den Ladestatus und die Konnektivität informiert. Das Einsetzen und Herausnehmen der Kopfhörer kann etwas umständlich sein, ist aber nicht allzu störend.

Auf der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein kleiner Knopf, mit dem man den Pairing-Modus aktivieren kann, um die Kopfhörer mit anderen Geräten zu verbinden, und auf der Rückseite befindet sich ein USB-C-Anschluss zum Aufladen.

Wie die meisten kabellosen Ohrhörer verfügen auch die Life A2 NC über berührungsempfindliche Bedienelemente, mit denen sich die Musikwiedergabe steuern und ANC standardmäßig ein- und ausschalten lässt. Die Bedienelemente lassen sich über die Soundcore App für iOS und Android angepassen, so dass Sie beispielsweise mit einem Doppeltipp schnell auf Ihren virtuellen Assistenten zugreifen können.

Foundry / Lewis Painter

Sie müssen etwas fester tippen als bei anderen Touch-Alternativen. Das liegt wahrscheinlich zum Teil auf dem Gyroskop zur Erkennung der Berührung. Dennoch ist die Funktion jederzeit praktisch, um die Musik schnell anzuhalten oder einen Anruf anzunehmen. Die Touch-Bedienung ist jedoch wichtiger als bei anderen Alternativen, da es keine automatische Pause-Technik gibt. Das heißt, die Musik wird auch dann weiter abgespielt, wenn Sie einen Ohrhörer abnehmen.

Was die Konnektivität betrifft, findet man Bluetooth 5.0 mit Unterstützung für AAC- und SMB-Codecs. Das beliebte aptX-Format für Android-Benutzer wird hingegen nicht unterstützt.

Klang

Die Soundcore Life A2 NC Kopfhörer sind mit 11 mm großen Treibern aus Bio-Zellulose ausgestattet, die laut Hersteller eine hohe Zugfestigkeit aufweisen.

Foundry / Lewis Painter

Kurz gesagt, der Bass der Life A2 NC ist exquisit. Es war ein echter Schock, als wir den kräftigen Bass dieser In-Ear-Kopfhörern hörten, die normalerweise nicht genug Druck erzeugen, um das Hörerlebnis wesentlich zu beeinflussen. Die Bässe sind so dröhnend, mitreißend und kraftvoll, dass wir uns schon darauf gefreut haben, einige basslastige Songs wie Billie Eilishs Bury a Friend zu hören, die die Life A2 NCs sehr gut rüberbringen.

Das heißt nicht, dass die Bässe die Mitten und Höhen überdecken. Die Stimmen bleiben klar und die Höhen sind angenehm knackig. Sie erreichen zwar nicht ganz die Klarheit von High-End-Alternativen, aber für ein so kleines und günstiges Paar kabelloser Ohrhörer ist das immer noch eine beeindruckende Audioleistung.

Wer Hip-Hop, Dubstep oder andere basslastige Musik liebt, wird mit den neuen Soundcore-Kopfhörern sehr zufrieden sein.

Foundry / Lewis Painter

Wenn Sie einen ausgewogeneren Klang bevorzugen, können Sie über die Soundcore-App aus 22 Voreinstellungen wählen. Für die Erfahrenen unter Ihnen gibt es auch einen benutzerdefinierten Equalizer, mit dem Sie die Audioausgabe noch weiter an Ihren Geschmack anpassen können.

Natürlich ist die Audioqualität nur die halbe Miete, wenn es um die kabellosen Life A2 NC Kopfhörer geht: Sie verfügen auch über eine aktive Geräuschunterdrückung, und die ist ziemlich gut.

Die Umgebung wird spürbar leiser, wenn man die Funktion zum ersten Mal aktiviert. Es gibt drei Arten der aktiven Geräuschunterdrückung, die auf verschiedene Frequenzen in verschiedenen Umgebungen abzielen, obwohl sie, wie bei den meisten Kopfhörern, hauptsächlich auf tiefe bis mittlere Töne ausgerichtet ist. Das ist immer noch beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Einstiegsmodell handelt.

Das allgemeine Profil für den Außenbereich zielt darauf ab, Umgebungsgeräusche in ruhigen Außenbereichen zu unterdrücken, während ein spezieller Transportmodus dafür gedacht ist, tiefe Frequenzen wie das Brummen eines Automotors und vorbeifahrenden Verkehr zu unterdrücken.

Foundry / Lewis Painter

Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass man die App benutzen muss, um zwischen den ANC-Modi zu wechseln. Es gibt keine Möglichkeit für die Kopfhörer, die eingehenden Geräusche zu analysieren und das Profil während des Betriebs anzupassen. Aber angesichts des günstigen Preises im Vergleich zu den meisten Konkurrenzprodukten, die weit über 100 Euro kosten, ist das sicherlich kein Hindernis.

Es gibt auch einen Transparenzmodus, der die sechs Außenmikrofone nutzt, um im Grunde das Gegenteil von ANC zu tun – nämlich Außengeräusche durchzulassen, damit Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen und Gespräche führen können, ohne die Ohrhörer abnehmen zu müssen.

Diese Mikrofone eignen sich auch hervorragend für Telefonate. Bei FaceTime-Anrufen und -Besprechungen gab es keine Beschwerden vom anderen Ende der Leitung.

Akkulaufzeit

Die Life A2 NC Kopfhörer zeichnen sich durch eine hervorragende Akkulaufzeit aus. Sie halten standardmäßig etwa sieben Stunden pro Ladung und fünf Stunden mit aktivierter ANC durch. Zum Vergleich: Das ist fast doppelt so viel wie bei den ähnlich teuren Modellen, die mit aktiviertem ANC nur zwei bis drei Stunden Spielzeit bieten und im Etui weitere 11 Stunden.

Tatsächlich ist die Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC auf dem gleichen Niveau wie bei den AirPods Pro mit ANC für 249 Euro. Per Etui sind weitere 30 Stunden möglich was einige der derzeit beliebtesten kabellosen Kopfhörer in den Schatten stellt.

Das ist mehr als genug, um ein paar Tage lang Musik zu hören, ohne die Box aufladen zu müssen. Und selbst wenn, dauert das Aufladen nur etwa zwei Stunden. Außerdem gibt es eine Schnellladefunktion, mit der die Kopfhörer in nur zehn Minuten für etwa eineinhalb Stunden aufgeladen werden können.

Foundry / Lewis Painter

Preis & Verfügbarkeit

Trotz der beeindruckenden ANC und der hohen Akkulaufzeit sind die Soundcore Life A2 NC Kopfhörer ein Einsteigermodell, das bei Amazon bereits für 79,99 Euro erhältlich ist.

Damit sind die Soundcore-Kopfhörer günstiger als die konkurrierenden ANC-fähigen Huawei Freebuds 3i, bieten aber eine bessere Akkulaufzeit und wahrscheinlich auch ein besseres Design. Selten findet man so gut klingende Ohrhörer zu einem so günstigen Preis. Das macht die Life A2 NC zu einem unschlagbaren Angebot auf dem Markt für kabellose Ohrhörer unter 100 Euro.

Um zu sehen, wie der Soundcore Life A2 NC im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf den Artikel “Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test (2023)“.

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem günstigen, aber dennoch leistungsstarken Paar kabelloser Ohrhörer sind, erfüllen die Soundcore Life A2 NC Ohrhörer so ziemlich alle Kriterien. Sie haben einen kräftigen, präsenten Bass, der die Stimme nicht überdeckt, ANC mit drei Voreinstellungen für verschiedene Umgebungen und eine gut gestaltete Begleit-App, mit der man den EQ, die Touch-Bedienelemente und sogar den ANC-Modus im Handumdrehen ändern kann. Die Akkulaufzeit ist fast doppelt so lang wie bei vielen Konkurrenzmodelle.

Spezifikationen