Tragbare Killer-Drohne wird noch tödlicher: Switchblade 300 im Ukraine-Krieg

Eine Kamikaze-Drohne wird noch tödlicher. Das teilte ihr Hersteller jetzt mit. Aber der Reihe nach.

Das ist die Switchblade 300: Kamikaze-Drohne

Die Switchblade 300 (“Springmesser”)) des US-Herstellers Aero Vironment gehört zu einer neuen Generation von Waffen-fähigen Drohnen. Sie wird anders als klassische Lenkwaffen nicht direkt auf ein Ziel abgeschossen. Stattdessen starten die bedienenden Soldaten die Switchblade 300 blind und ohne ein konkretes Ziel vor sich zu haben über einem Gebiet, in dem sie vermuten, dass es dort lohnende Ziele geben könnte.

Die Drohne kreist dann selbstständig über dem Zielgebiet auf der Suche nach einem geeigneten Ziel. Entdeckt sie ein solches, übermittelt sie die Daten sowie das Videobild an den bedienenden Soldaten. Dieser Operator weist der Drohne per verschlüsselter Datenverbindung das Ziel zum Angriff zu und die Drohne zerstört es, indem sie es direkt mit ihrer Sprengladung (diese entspricht der Wirkung einer 40-mm-Sprenggranate) trifft. Daher rührt auch die Bezeichnung “Kamikaze-Drohne”.

Loitering Munition: Herumlungernde Munition

Da eine Switchblade 300 sozusagen über dem Zielgebiet herumlungert, bezeichnet man derartige Waffensysteme als “Loitering Munition” (herumlungernde Munition). Der große “Vorteil” dieser noch relativ jungen Waffenart: Die sie an einem Tablet bedienenden Soldaten können damit Feinde ohne Sichtkontakt bekämpfen. Die Soldaten tragen die Switchblade 300 in einem Container mit, stellen diesen auf und feuern die Drohne direkt aus dem Container ab. In nur zwei Minuten soll eine Switchblade 300 startbereit sein.

Der von Rheinmetall neu entwickelter Kampfpanzer KF51 “Panther” soll ebenfalls Loitering Munition abfeuern können: Panther KF51: Leopard-2-Nachfolger mit ernster Schwachstelle – kein Plastikpanzer, sagt Rheinmetall.

Derartige Loitering-Munition, also Drohnen, die eine Zeitlang über dem Zielgebiet kreisen und sich ihre Ziele suchen, gibt es von unterschiedlichen Herstellern und diese werden von mehreren Armeen genutzt. Die ukrainischen Streitkräfte setzen von den USA gelieferte Switchblade 300 im Kampf gegen die russischen Angreifer ein.

Die Switchblade 300 wiegt 2,5 Kilogramm, fliegt bis knapp unter 160 km/h schnell, wobei rund 100 km/h die übliche Geschwindigkeit sein sollen. Die Drohne hat eine Reichweite von etwa 10 Kilometer und kann auf deutlich über 4000 Meter steigen.

Jetzt hat der kalifornische Hersteller AeroVironment mitgeteilt, dass er seine Switchblade 300 verbessert hat. Diese verbesserte Version heißt “Block 20”; sie löst das bisherige Modell ab. Größe und Gewicht bleiben unverändert. Verbessert wurde dagegen:

Bisher kann die Switchblade 300 bis zu 15 Minuten lang fliegen und bis zu 10 Minuten über dem Zielgebiet auf der Suche nach Opfern kreisen. Die Block-20-Variante kann dagegen bis zu 20 Minuten in der Luft bleiben. Damit bleibt deutlich mehr Zeit für die Suche nach Zielen.

Außerdem soll die Datenverbindung zwischen dem Bediengerät des Operators und der Drohne verbessert worden sein.

Besonders wichtig: Die Sensoren der Drohne wurden weiter entwickelt, sie sollen jetzt also noch besser Ziele erkennen können. Das gilt sowohl für den Einsatz tagsüber als auch bei Nacht.

Die neue Block-20-Variante soll ab Ende 2023 in die Fertigung gehen und dann die bisherige Generation der Switchblade 300 ablösen, wie das Fachmagazin Soldat und Technik schreibt.