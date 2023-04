Schnellster Speicher immer günstiger: RAM 32 GB DDR5 erneut im Preisrutsch

Wer auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, die Leistung seines PCs zu steigern und dabei in besonders schnellen, zukunftssicheren RAM investieren möchte, der profitiert abseits von DDR4-Speicher auch bei DDR5-RAM von sinkenden Preisen. Das Speicher-Kit Corsair Vengeance 32 GB (2x 16 GB) DDR5-6000 ist seit Anfang des Jahres schon deutlich im Preis gefallen und hat nun den nächsten Preisrutsch erlebt. Wir beleuchten, ob der superschnelle Speicher, den es günstig wie nie zu kaufen gibt, für Sie geeignet ist.

Für wen ist schneller DDR5-RAM geeignet?

DDR5-RAM wird besonders Nutzern empfohlen, die hohe Anforderungen an ihre Computersysteme stellen und maximale Leistung benötigen. Dazu zählen primär professionelle Anwender, die in den Bereichen Grafikdesign, Videobearbeitung, 3D-Modellierung oder Musikproduktion tätig sind. Für diese Nutzergruppen kann eine hohe Speicherbandbreite und Geschwindigkeit den entscheidenden Unterschied ausmachen, um effizienter und schneller zu arbeiten. Auch leidenschaftliche Gamer profitieren von den Vorteilen des DDR5-RAMs. Bei anspruchsvollen Spielen mit hohen Grafikanforderungen und schnellen Ladezeiten kann der DDR5-RAM die Gesamtleistung des Systems verbessern und ein flüssigeres Spielerlebnis ermöglichen. Überdies ist der schnelle DDR5-Speicher für Nutzer interessant, die ihren Computer zukunftssicher gestalten möchten. Mit der Einführung von DDR5-RAM werden zukünftige Anwendungen und Betriebssysteme auf diese Technologie ausgelegt sein, sodass ein Upgrade auf DDR5-Speicher eine langfristige Investition in die Leistungsfähigkeit des Computers darstellt. Nachdem das superschnelle Speicher-Kit Corsair Vengeance 32 GB (2x 16 GB) DDR5-6000 den nächsten Preisrutsch erlebt hat, zahlt man nur noch 124,90 Euro für das Speicher-Upgrade. Zum Vergleich: Anfang Januar musste man noch über 180 Euro dafür ausgeben.

Bei der Frage, ob man in zukunftssicheren DDR5-RAM oder doch in günstigeren DDR4-Speicher investieren soll, spielt der Preis natürlich eine wichtige Rolle. Während man für die superschnellen 32 GB RAM (2x 16 GB) DDR5-6000 auch nach dem jüngsten Preisrutsch noch 124,90 Euro bezahlen muss, kosten 32 GB (2x 16 GB) DDR4-3200 von Corsair Vengeance bei Amazon lediglich 69,90 Euro – ebenfalls der aktuell günstigste Preis. Natürlich liegt der DDR5-Speicher mit einer Taktgeschwindigkeit von 6.000 MHz weit vor den 3.200 MHz des DDR4-Speichers. Nachfolgend geben wir einige Tipps, was man beim RAM-Kauf beachten sollte.

Was gilt es beim RAM-Kauf zu beachten?

Beim Kauf von RAM ist es wichtig, die Kompatibilität von Mainboard und Prozessor mit dem gewählten RAM-Typ (DDR4 oder DDR5) zu überprüfen, da DDR5 nicht abwärtskompatibel zu DDR4-Slots ist. Die Kapazität des RAMs sollte auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sein: 8 bis 16 GB genügen für alltägliche Aufgaben und leichtes Gaming, während anspruchsvollere Anwendungen und Spiele von 32 GB oder mehr profitieren. Die Geschwindigkeit des Speichers spielt ebenfalls eine Rolle, wobei DDR5 höhere Geschwindigkeiten als DDR4 bietet. Achten Sie dabei auf die Taktrate (MHz) und die Unterstützung durch das Mainboard. Eine niedrigere Latenz (CL-Wert) bedeutet schnellere Reaktionszeiten und DDR5 hat in der Regel geringere Latenzen als DDR4. Schließlich sollte das Preis-Leistungs-Verhältnis berücksichtigt werden. DDR5 ist derzeit teurer als DDR4, aber für Nutzer, die auf der Suche nach höchster Leistung und Zukunftssicherheit sind, kann es eine lohnende Investition sein. Es ist wichtig, Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget abzuwägen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

