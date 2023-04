Whatsapp führt spannendes neues Feature ein – zum zweiten Mal

Whatsapp hat eine neue Beta-Version im Rahmen des Google-Play-Beta-Programms veröffentlicht. Die Version trägt die Bezeichnung 2.23.8.3 und bringt die Funktion, einzelne Nachrichten in selbstlöschenden Chats dauerhaft zu behalten – aber eigentlich gibt es dieses Feature schon länger.

Neue Funktion: Bestimmte Nachrichten nicht automatisch löschen

Bereits 2020 führte Whatsapp selbstlöschende Nachrichten ein, nach dem Vorbild anderer beliebter Messaging-Apps wie Telegram. Chats lassen sich also so einrichten, dass die verschickten Nachrichten nach Ablauf einer vordefinierten Zeit automatisch gelöscht werden. Eine praktische Funktion, die vor allem angesichts der wachsenden Bedeutung von Datenschutz im Netz positiv aufgenommen wurde. Es gibt aber auch den Fall, dass Nutzer in solchen Chats einzelne Nachrichten von der Löschung ausschließen möchten. Zum Beispiel, um wichtige Daten oder Termine dauerhaft für alle Chat-Teilnehmer sichtbar zu machen.

Um in der Beta-Version 2.23.8.3 eine Nachricht von der Löschung auszuschließen, markieren Sie die Nachricht durch längeres Drücken. Im Chat-Header, also dem Bereich über der Chatbox, indem auch der Name Ihres Gesprächspartners steht, finden Sie ein neues Lesezeichen-Symbol. Mit diesem können Sie die Nachricht zum Behalten markieren.

Der zweite Anlauf – Feature in vorherigen Versionen fehlerhaft

Ende Februar hatte Whatsapp eine Beta-Version ausgerollt, die genau das oben beschriebene Feature eingeführt hat. In selbstlöschenden Chats ließen sich Nachrichten, die nicht gelöscht werden sollten, behalten, indem durch langes Drücken auf die Nachricht das Kontextmenü aufgerufen und “Keep” (dt.: behalten) ausgewählt wird. Das funktionierte offenbar nicht so wie angedacht, denn laut WABetainfo berichteten viele Nutzer von Problemen mit der Funktion. Das neueste Update sollte diese Probleme beheben.

Was ist das Whatsapp Beta Programm und wie nehme ich teil

Im Beta-Programm von Whatsapp werden neue Funktionen, die sich noch in der Entwicklung befinden, bereits an ausgewählte Nutzer ausgerollt. Whatsapp sammelt dann das Feedback der Beta-Tester und nutzt es für die weitere Entwicklung. Als Beta-Tester kommen Sie also vorzeitig in den Genuss, neue Funktionen ausprobieren zu können. Allerdings kann der Beta-Build auch Bugs beinhalten, im schlimmsten Fall könnten sogar Daten verloren gehen. Deshalb sollten Sie eine Beta-Software nie auf Ihrem Hauptgerät aufführen.

Auf dieser Seite können Sie sich für das Whatsapp Beta Programm für Android anmelden.