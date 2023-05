Komplette Laufwerke im Netzwerk freigeben – so klappt es sicher

Dazu klicken Sie das Laufwerk mit der rechten Maustaste an und wählen „Eigenschaften –› Freigabe –› Erweiterte Freigabe“. Setzen Sie anschließend ein Häkchen vor „Diesen Ordner freigeben“. Das funktioniert sowohl mit Festplatten- beziehungsweise SSD-Laufwerken als auch mit DVD- oder USB-Laufwerken. Einen Unterschied zur Ordnerfreigabe gibt es allerdings. In der Voreinstellung haben Benutzer auf einer solchen Laufwerksfreigabe lediglich Leserechte, während Windows bei einem Ordner automatisch den Vollzugriff aktiviert. Um das zu ändern, klicken Sie im Fenster „Erweiterte Freigabe“ auf den Button „Berechtigungen“ und setzen in der Spalte „Zulassen“ ein Häkchen bei „Vollzugriff“. Bestätigen Sie die Änderung mit zwei Klicks auf „OK“.

Auch ganze Laufwerke lassen sich in Windows freigeben. Klicken Sie dazu im Kontextmenü auf „Eigenschaften“. IDG

Insbesondere beim Systemlaufwerk C: sollten Sie sich jedoch genau überlegen, ob Sie tatsächlich allen Benutzern einen Zugriff gestatten möchten. Besser ist es, dieses Recht auf bestimmte Personen zu beschränken. Rufen Sie deshalb noch einmal das Fenster „Erweiterte Freigabe“ auf und klicken Sie auf „Berechtigungen“ und „Hinzufügen“. Tippen Sie im nachfolgenden Fenster den Namen eines Nutzers ein, dem Sie Zugriff auf die Freigabe gewähren wollen, und klicken Sie dann auf „Namen überprüfen“. Wenn Sie den Namen richtig geschrieben haben, wird der Benutzer in der Regel sofort gefunden. Windows unterstreicht ihn und fügt den Computernamen hinzu. Bestätigen Sie mit „OK“. Der neue Benutzer hat nun zunächst auch nur Leserechte auf dem Laufwerk. Erhöhen Sie auf „Vollzugriff“ und klicken Sie auf „Übernehmen“.

Anstatt den Laufwerkszugriff jedem zu gewähren, sollten Sie über „Hinzufügen“ besser einzelne Personen auswählen. IDG

Nun können Sie auf die gleiche Weise noch weiteren Benutzern Rechte für einen Zugriff auf das Laufwerk einräumen. Als Administrator sollten Sie auch sich selbst dieser Liste hinzufügen. Zum Schluss können Sie den Zugriff durch „Jeder“ löschen, sodass niemand anderer als die ausgewählten Benutzer Zugriff auf die Freigabe hat. Dazu markieren Sie „Jeder“ und klicken auf „Entfernen“. Achtung: In Windows 10 gibt es in einigen Builds einen Bug, der verhinderte, dass Nutzer trotz eingeschalteter Datei- und Druckerfreigabe auf freigegebene Laufwerke zugreifen konnten. Beheben lässt sich dieses Problem, indem Sie wie beschrieben den Benutzer „Jeder“ hinzufügen und ihm Zugriff auf die Freigabe gewähren.

Tipp: Sichere Windows-Freigaben einrichten – so geht´s