Ideale Tastaturgröße für schmerzfreies Arbeiten

Bei vielen Anwendern treten Schmerzen in Schultern und Armen auf, die durch die Arbeit am Computer ausgelöst wurden. Neben der allgemeinen Sitzhaltung, der richtigen Stuhlhöhe und der korrekten Einrichtung des Bildschirms kann eine weitere Ursache in der Tastaturgröße zu finden sein.

Denn stimmt diese nicht, so kann das zu einer Fehlhaltung führen, die die Schmerzen letztlich auslöst. Aber keine Sorge, es gibt eine ziemlich einfache Methode, wie Sie eine Tastatur in der passenden Größe finden. Die Vorgehensweise ist leicht umzusetzen:

Wenn Sie sich eine neue Tastatur kaufen, halten Sie sich das gewünschte Modell vor die Brust. Vergleichen Sie die Größe der Tastatur mit der Breite Ihrer Schultern. Ist das Keyboard zu breit, müssen Sie Ihre Arme stärker abwinkeln, um die Maus zu benutzen. Der unnatürliche Winkel kann auf Dauer zu Schmerzen führen, insbesondere bei intensiver Benutzung des Peripheriegeräts.

Eine herkömmlich große Tastatur (Full-Size-Keyboard) kann im schlimmsten Fall zu Schmerzen in Armen und Schultern führen, wenn sie für den Anwender zu breit ist. Sharkoon

Umgekehrt können die Schulterschmerzen recht schnell verschwinden, wenn Sie ein herkömmliches Full-Size-Keyboard durch eine kompaktere, Achtzig-Prozent-Tastatur ohne Ziffernblock ersetzen. Das Verhältnis von der Tastaturgröße zur Körpergröße spielt deshalb eine wichtige Rolle.

Alle Anwender, die mit Schulter- und Armschmerzen im Zusammenhang mit der Computernutzung zu kämpfen haben, sollten daher auch an die Tastatur als Schmerzauslöser denken.

Doch bevor Sie sich auf die Suche nach einer teuren, „ergonomischen“ Premium-Tastatur machen oder sich mit Nischendesigns wie geteilten Tastaturen auseinandersetzen, wenden Sie einfach den Körpervergleich an.

Probieren Sie dabei verschiedene Tastaturen aus, indem Sie sie an Ihre Brust halten, um herauszufinden, welche am besten zu Ihrer Größe und Schulterbreite passt. Auf diese Weise können Sie Schmerzen vorbeugen und Ihre Haltung verbessern, während Sie am Computer arbeiten.