HDMI-zu-Displayport-Adapter: Darauf sollten Sie unbedingt beim Kauf achten

Displayport und HDMI sind die aktuell gängigsten Anschlüsse für Bildschirme. Fehlt beim Verbinden des PCs oder Notebooks mit einem Monitor ein Anschluss, so ist es erforderlich, das Signal von einem zum anderen Anschluss umzuwandeln.

Leider ist diese Art von Konvertierung nicht immer so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Haben Sie vor, einen HDMI-zu-Displayport-Adapter oder umgekehrt zu kaufen, gibt es einige Punkte, die Sie dabei beachten sollten.

Adapter für HDMI zu Displayport und umgekehrt gibt es in verschiedenen Ausführungen. Diese sollten Sie vor dem Kauf genau beachten, um sich später Ärger zu ersparen. Jsaux

1. Adapter sind nicht bidirektional: Viele gehen davon aus, dass Adapter in beide Richtungen funktionieren. Allerdings ist das nicht automatisch der Fall. Die meisten Adapter sind unidirektional aufgebaut und funktionieren aus diesem Grund nur in eine Richtung.

Wenn Sie beispielsweise einen HDMI-zu-Displayport-Adapter kaufen, um etwa Videosignale von einem Displayport-Anschluss auf eine HDMI-Schnittstelle zu bringen, dann wird das nicht funktionieren. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie den richtigen Adapter für die von Ihnen gewünschte Richtung wählen.

2. HDMI-zu-Displayport-Adapter sind oft aktiv: In manchen Fällen benötigt die Signalumwandlung von HDMI zu Displayport einen aktiven Adapter, der extern mit Strom versorgt werden muss, um zu funktionieren.

In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass Sie für den Betrieb je nach der Adapterausführung entweder einen freien USB-Anschluss oder eine Steckdose verfügbar haben, bevor Sie sich für einen aktiven HDMI-Adapter entscheiden.

3. Direkt an der Quelle konvertieren: Wenn Sie das Signal von Displayport (DP) in HDMI umwandeln möchten, können Probleme auftreten, sollte der DP-Adapter nicht direkt am DP-Ausgang des Computers oder eines anderen Geräts stecken. Verwenden Sie daher bitte kein Verlängerungskabel und verbinden Sie den Adapter direkt mit dem DP-Anschluss, über den das HDMI-Gerät angesprochen werden soll.

Da die meisten HDMI-zu-Displayport-Adapter nur unidirektional funktionieren, sollten Sie vorab prüfen, in welche Richtung Sie die Signale konvertieren möchten. IDG

4. Nur einmal konvertieren: In den meisten Fällen funktioniert die Umwandlung des Signals nur einmal. Wenn Sie mehr als einen Signalwandler in der Kette haben, wird das Signal möglicherweise verfälscht oder geht verloren. Vermeiden Sie es also, mehr als einmal zu konvertieren, indem Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Adapter für Ihre Anforderungen nutzen.

5. Adapter muss HDCP-kompatibel sein: HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) ist ein digitaler Kopierschutz, der verhindern soll, dass Inhalte ohne Erlaubnis kopiert werden. Manche Adapter sind nicht HDCP-kompatibel. Die Folge:

Sie arbeiten möglicherweise nicht mit Geräten zusammen, die HDCP nutzen wie beispielsweise DVD- oder Blu-ray-Laufwerke. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter die entsprechende Kopierschutzkompatibilität aufweist, um Problemen vorzubeugen.

6. Variierende Standards: HDMI und Displayport bringen je nach Standardversion unterschiedliche Fähigkeiten mit. Das hat auch Auswirkungen auf die Adapterausführungen. Zumeist liefern sie nicht die Maximalmöglichkeiten der jeweiligen Schnittstelle, sondern unterstützen einen Kompromiss, der für die meisten Anwendungsfälle passt.

Verbreitet sind beispielsweise Adapter, die die UHD-Auflösung unterstützen, während andere lediglich zur niedrigeren Full-HD-Auflösung oder sogar nur zu HD kompatibel sind. Achten Sie aus diesem Grund darauf, dass das gewünschte Adaptermodell Ihre Mindestanforderungen erfüllt. Neben der Auflösung ist hier auch die maximal mögliche Bildwiederholrate von Bedeutung.

Manchmal ist ein aktiver HDMI-zu-Displayport-Adapter notwendig. In diesem Fall benötigen Sie aber eine zusätzliche Stromversorgung via USB oder auch per Netzteil. IDG

Beim Adapterkauf bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als die technischen Daten genau zu studieren. Werden Sie auf jeden Fall stutzig, wenn Sie nur wenige oder sehr ungenaue Angaben finden und der Preis gleichzeitig unschlagbar niedrig liegt. Greifen Sie besser zu der etwas teureren Alternative, wenn dort die unterstützten Features detailliert aufgelistet sind. So ersparen Sie sich späteren Ärger.