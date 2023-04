Amazon Freevee: Die neuen Gratis-Filme und -Serien im April

Auch im April wartet Freevee, der kostenlose Streamingdienst von Amazon wieder mit zahlreichen neuen Serien und Filmen auf. In diesem Monat veröffentlicht Amazon über Freevee außerdem drei neue Amazon-Originals-Formate.

Drei neue Amazon Originals

Neu ab 7. April 2023 ist die Serie “Jury Duty“. Die genreübergreifende Multikamera-Comedy ist im Stile einer Mockumentary gehalten. Die Geschichte verfolgt den Solarunternehmer Ronald Gladden im Rahmen seines Mitwirkens an einem amerikanischen Geschworenenprozess. Was Gladden dabei nicht weiß: Der gesamte Fall ist eine Fälschung, alle anderen Geschworenen sind Schauspielende, und alles, was im Gerichtssaal und außerhalb passiert, wurde sorgfältig geplant. “Jury Duty“ umfasst insgesamt acht Episoden. Folge eins bis vier sind ab 7. April verfügbar. Danach folgen jeden Freitag zwei weitere Episoden.

Ebenfalls neu im April ist die zweite Staffel der Reality-Show “Judy Justice“ und der Reality-Wettbewerb “Play-Doh Squished“. Film-Fans können sich außerdem auf die Horror-Komödie “Horns“ mit Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe freuen. Radcliffe spielt darin den jungen Ig Perrish, dessen Freundin auf brutale Weise ermordet wird. Fast alle Bewohner seiner Kleinstadt halten ihn für den Mörder. Ig setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen und den wahren Mörder aufzuspüren.

Diese neuen Filme und Serien erscheinen im April bei Freevee:

Serien:

Panhandle S1 – 4. April

Jury Duty – 7. April

Judy Justice: Staffel 2

Play-Doh Squished

Filme: