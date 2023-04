Ryzen 7 7800X3D: Bis zu 31 Prozent schneller als Intel Core i9-13900K

Am Donnerstag erscheint mit dem Ryzen 7 7800X3D die erste CPU aus der nächsten Generation von AMDs Prozessoren mit gestapeltem Zusatz-Cache. Der Hersteller hat nun offizielle Benchmarks veröffentlicht, die den Vergleich des von AMD als “Ultimate Gaming Processor” bezeichneten Ryzen 7 7800X3D mit Intels aktuell schnellstem Hybrid-Prozessor Core i9-13900K ermöglichen sollen.

Bis zu 31 Prozent Vorsprung

Demnach sei der Ryzen 7 7800X3D in Spielen durchschnittlich 20 Prozent schneller als Intels Core i9-13900K. Teilweise könne sich die neue AMD-CPU mit gestapeltem Cache sogar 31 Prozent vor Intels Flaggschiff platzieren. Selbst die limitierte Sonderauflage Core i9-13900KS mit 6 GHz dürfte in Spielen deutlich langsamer arbeiten als der Ryzen 7 7800X3D.

Beim Gaming meist im Vorteil

Das größte Leistungsplus ergibt sich laut AMD im Spiel “Horizon Zero Dawn“. Hier erreicht der Ryzen 7 7800X3D 31 Prozent höhere Bildraten als der Core i9-13900K. “Total War: Three Kingdoms“ läuft 20 Prozent schneller, bei “DOTA 2“ sind es immerhin noch 19 Prozent. Doch es gibt auch einige Spiele, die auf der neuen AMD-CPU langsamer laufen, beispielsweise “Cyberpunk 2077“ oder „Rainbow Six Siege“.

Frage nach der Verfügbarkeit

Möglich wird die Mehrleistung durch acht Zen-4-Kerne, die 16 Threds gleichzeitig abarbeiten können. Dazu kommt ein Takt von bis zu 5 GHz. Das Hauptfeature der X3D-Prozessoren von AMD sind jedoch bis zu 104 MB Cache (L2 und L3), die auf die Prozessorkerne aufgebracht sind. AMD will für seine CPU mit 120 Watt voraussichtlich zwischen 500 und 550 Euro aufrufen. Damit könnte sich der Ryzen 7 7800X3D tatsächlich als beste CPU für Gamer entpuppen. Allerdings bleibt fraglich, wie gut der neue Prozessor letztlich verfügbar sein wird.