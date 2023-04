11 Gadgets, die jeder Technikfan unbedingt braucht

Einige meiner liebsten technischen Hilfsmittel sind diejenigen, die ich nicht täglich benutze. Ich öffne das Gehäuse meines Laptop beispielsweise nicht allzu oft. Aber ich bin froh, wenn ich die richtigen Werkzeuge zur Hand habe, wenn es doch mal nötig ist. Dasselbe gilt für verschiedene Adapter, Verlängerungskabel, Kabel und Ersatz-Akkus.

Genauso wie Sie einen Werkzeugkasten für handwerkliche Arbeiten haben, sollten Sie auch ein technisches Toolkit für die Wartung, Reparatur oder die Aufrüstung Ihrer Geräte haben. Auf diese Weise müssen Sie nicht in ein Elektronikgeschäft laufen oder auf eine Amazon-Bestellung warten, wenn Reparaturen anstehen. Hier sind sieben technische Hilfsmittel, die ich immer gerne zur Hand habe:

Feinmechaniker-Werkzeug-Set

Amazon

Für weniger als 20 Euro können Sie bei Amazon kleine Schraubendreher mit Dutzenden von aufsteckbaren Bits kaufen, mit denen Sie praktisch jede Schraube aus Geräten der Unterhaltungselektronik entfernen können. Viele dieser Kits enthalten auch Plastikstifte und Spatel, um auch störrische Geräte öffnen zu können.

Als etwa eine Taste an meinem Nintendo Switch-Controller defekt war, konnte ich die Konsole mit dem Reparaturset öffnen. Ich habe die Werkzeuge auch verwendet, um den Akku eines alten Chromebooks auszutauschen, und ich habe das Innere mehrerer Laptops inspiziert. Und wenn der Akku meines Lenovo-Laptops schlapp macht, weiß ich, dass mich die T5-Torx-Schrauben nicht aufhalten können. Das Reparaturset ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Geräte, die nicht mit Klebstoff zusammengehalten werden (dafür benötigt man eine Heißluftpistole).

Sie könnten auch ein teureres Set mit einem kleinen Lötkolben, Multimeter und Abisolierzange in Erwägung ziehen, wenn Sie diese nicht bereits zur Hand haben.

Druckluftspray

Amazon

Wenn Sie einen beliebigen Computer besitzen, kann ich Ihnen versichern, dass er von einem gelegentlichen Druckluftstoß profitieren wird. Die internen Lüfter saugen mit der Zeit unweigerlich Staub an und beeinträchtigen sowohl die Leistung als auch die Akkulaufzeit, da der Rechner härter arbeiten muss, um das System am Laufen zu halten. Kaufen Sie eine Dose Druckluftspray und blasen Sie die Lüftungsöffnungen aus. Noch besser ist es, den Computer zu öffnen (vielleicht mit dem oben genannten Reparaturset), um ihn gründlich abzustauben.

Möchten Sie eine nachhaltigere Variante, die die Druckluft über einen Kompressor erzeugt? Dann ziehen Sie stattdessen einen Staubgebläse-Reinigungs-Set in Betracht.

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter

Amazon

Sie sind für weniger als 15 Euro zu haben und werden in einer Welt, in der Laptops nur noch selten mit einer eigenen Ethernet-Buchse geliefert werden, immer nützlicher. Verwenden Sie die zuverlässige Kabelverbindung, um Probleme mit dem Internet zu Hause zu beheben oder um die bestmögliche Internetgeschwindigkeit zu erreichen. Achten Sie nur darauf, dass der Adapter, den Sie kaufen, mindestens die gleiche Höchstgeschwindigkeit unterstützt wie Ihre Internetverbindung.

SD-Karten-Adapter

SmartQ

Auch die SD-Kartensteckplätze verschwinden aus vielen neueren Laptops. Ich bin immer dankbar, dass ich einen Adapter für verschiedene Raspberry Pi-Projekte und zum Laden von Inhalten von meinem PC auf mein Steam Deck zur Hand habe.

USB-A auf USB-C

Amazon

Eines Tages werden Sie unweigerlich ein USB-Zubehör an ein neues Gerät anschließen müssen, das keine USB-A-Anschlüsse hat. Halten Sie für solche Fälle einige dieser USB-A auf USB-C Adapter bereit.

USB-C auf HDMI

Uni

Diese USB-C auf HDMI-Adapter sind praktisch, um neuere Laptops an externe Monitore oder Fernsehgeräte anzuschließen, ohne dass weitere klobige Adapter benötigt werden.

USB-C-Hub mit allen Anschlüssen

Amazon

Auch wenn es manchmal schön ist, einzelne Adapter zu haben, die nicht viel Platz wegnehmen, kann man heutzutage auch einfach einen einzigen Hub mit allen genannten Anschlüssen kaufen. Betrachten Sie ihn als das Schweizer Taschenmesser der Konnektivität. Wenn Sie mehr Optionen wünschen, schauen Sie sich die PC-Welt-Übersicht über die besten USB-C-Hubs und -Dongles an.

USB Verlängerungskabel

Amazon

Sie haben doch immer ein Verlängerungskabel zur Hand, um weit entfernte elektronische Geräte anzuschließen, oder? Warum nicht auch für Ihre USB-betriebenen Geräte? Ich habe ein paar dieser 3-Meter-USB-Verlängerungskabel parat, mit denen ich meine Konsolen-Controller vom Sofa aus auflade und einen zusätzlichen USB-Anschluss von meinem Desktop-Computer zur Tastaturablage unter meinem Schreibtisch leite.

Klinken-Verlängerung

Amazon

Das 3,5-mm-Audiokabel ist ein unbesungener Held der Gadget-Welt. Es ist großartig, wenn man sich in einem Mietwagen befindet, der nur einen AUX-Eingang besitzt, oder wenn die Batterie der Bluetooth-Kopfhörer leer ist. Es ist immer noch der sicherste Weg, um Audio von einem Gerät zum anderen zu übertragen (obwohl das Ende der Smartphone-Kopfhörerbuchsen bedeutet, dass Sie wahrscheinlich auch einen USB-C- oder Lightning-Adapter zur Hand haben sollten).

Power Bank

Charmast

Zusätzliche Akkulaufzeit ist immer hilfreich, und die Charmast Powerbank, die ich Ende 2017 gekauft habe, ist auch heute noch ein Arbeitstier. Sie ist groß genug, um ein iPhone oder iPad mehrmals aufzuladen, und dank der vielen Anschlüsse (USB-A, USB-C, micro-USB, Lightning) muss ich nur selten nach dem richtigen Adapter suchen.

Ich behaupte nicht, dass Sie diese spezielle Powerbank brauchen – vielleicht möchten Sie eine taschenfreundlichere oder eine viel größere Powerbank – aber eine Möglichkeit zu haben, um auch ohne Steckdose auszukommen, ist ein wunderbarer Luxus.

Die bescheidene Büroklammer

Jared Newman / Foundry

Und schließlich kann Ihnen auch eine dünne Büroklammer aus mehr technischen Schwierigkeiten helfen, als Sie vielleicht zuerst denken. Das Handy lädt nicht? Vielleicht müssen Sie nur ein paar Fussel aus der Anschlussbuchse entfernen. Müssen Sie Ihr Handy in der Not tauschen? Verwenden Sie eine Büroklammer, um das SIM-Fach auszuwerfen und die Karte in ein anderes Telefon zu legen. Sie müssen einen Router, einen Game-Controller oder eine Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? Vielleicht brauchen Sie die Büroklammer dann, um die Reset-Taste zu drücken. Ich habe immer ein paar lose Büroklammern für solche Fälle in meiner Schublade.