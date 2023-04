Disney+ gesperrt? Diese Mail lockt Nutzer in Falle – so reagieren Sie richtig

Eine aktuell kursierende Phishing-Mail, die auch bei einem Redakteur von PC-Welt gelandet ist, zielt auf Abonnenten von Disney+ ab. In der Mail werden die Empfänger darüber informiert, dass ihr Zugang zu Disney+ gesperrt worden sei. Angeblich wegen Problemen mit den hinterlegten Zahlungsinformationen. Durch eine Aktualisierung der Zahlungsinformationen könne das Problem aus der Welt geschaffen werden.

Bei aufmerksamen Nutzern lässt bereits der Absender und Betreff der Mail die Alarmglocken schrillen. Die Mail stammt nämlich angeblich von der “Besatzung” von Disney+ und der Betreff lautet “Informationen ausstehender Vergleich”. Beides Hinweise darauf, dass die Online-Betrüger einen englischen Text durch maschinelle Übersetzung ins Deutsche übersetzt und sie sich also nicht viel Mühe gemacht haben.

Lesetipp: Online-Banking: 9 Tipps zum Schutz vor Phishing

Aufbau, Inhalt und Optik der Phishing-Mail zielen auf unerfahrene Nutzer ab, die sich schnell zum Anklicken eines Links verleiten lassen. Diese sollen dazu gebracht werden, auf den Link in der Mail zu klicken, über den sie angeblich ihre Zahlungsinformationen aktualisieren können. Und damit schnappt dann auch die Falle zu.

Konkret heißt es in der Phishing-Mail kurz und knapp in holprigem Deutsch:

Wir haben Probleme mit Ihren Zahlungsinformationen. Daraufhin haben wir die Entscheidung getroffen, Ihr Abonnement zu beenden. Sobald Ihre Zahlungsinformationen aktualisiert wurden, können Sie dies tun Sehen Sie sich Disney auf Ihren Lieblingsgeräten an.

So reagieren Sie richtig auf die Mail

Löschen Sie die Mail einfach sofort und klicken Sie auf gar keinen Fall auf einen der Links in der Mail. Nur so sind Sie davor sicher, dass Ihnen die Absender nicht irgendwelche Malware auf den Rechner unterjubeln oder gar an Ihre Disney+ Zugangsdaten gelangen. Ignorieren Sie also auch Links in derartigen Mails, mit denen Sie sich angeblich in Kontakt mit dem Support setzen können.

Viele weitere Tipps, wie Sie sich vor Phishing schützen können, finden Sie in diesem Ratgeber.